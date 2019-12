Retour sur le bref engagement de Kailyn Lowry avec Jo Rivera

Jo Rivera est le père de Adolescent Maman 2 star du premier enfant de Kailyn Lowry. Les deux sont tombés amoureux au lycée malgré une relation tumultueuse, comme décrit par Lowry.

«Nous avons commencé un cycle de rupture et de recollement au cours de la première année. Si ce n'est pas un drapeau rouge qu'une relation est en danger, alors je ne sais pas ce que c'est ", a-t-elle écrit dans son dernier livre, Une lettre d'amour.

Jo Rivera et Kailyn Lowry | Jeff Kravitz / FilmMagic pour MTV

Lorsque Lowry a appris qu'elle était enceinte d'Isaac, la star de télé-réalité a emménagé avec la famille de Rivera afin que les deux puissent élever le bébé sous le même toit. Ils ont essayé de faire fonctionner leur relation. Mais filmer 16 et enceinte mettre beaucoup de stress sur le jeune couple.

«Enfin, après quatre mois de vie avec les caméras, le tournage de l'émission a été fait et j'avais bon espoir que les choses commenceraient à se calmer. Jo et moi ne nous en voulions pas, mes épisodes de 16 et enceinte fait paraître à travers des patchs rugueux. Pendant le tournage de l'émission, nous nous sommes beaucoup battus à cause du stress, mais après que les caméras ont laissé les choses se calmer et que notre relation s'est améliorée », a écrit Lowry dans son livre de 2014. Fierté sur la pitié.

Comment Jo Rivera a proposé à Kailyn Lowry

Malgré le stress causé par le tournage, peu de temps après la naissance d'Isaac, Rivera a proposé.

«Quelques semaines plus tard, le jour de la Saint-Valentin, un de nos amis célébrait son anniversaire et Jo et moi avons en fait eu l'occasion de sortir un peu de la zone de maman et papa pour être un peu social. Il était difficile pour nous deux de sortir ensemble, alors Jo a proposé d'organiser une petite fête au sous-sol. Il semblait s'amuser, un mot auquel nous n'étions plus habitués. La fête était normale, peut-être trop normale », a écrit Lowry.

C'est à cette fête que Rivera a posé la question.

«Quand Jo m'a demandé de monter à l'étage avec lui, j'ai accepté. Je sentais qu'il préparait quelque chose mais je ne savais pas quoi. Il sortit un petit nœud de son tiroir à chaussettes et l’ouvrit pour révéler la bague de fiançailles de sa mère. Jo m'a expliqué que la naissance d'Isaac l'avait changé d'une manière à laquelle il ne s'était pas attendu. Il voulait passer de toute la négativité avec moi à ses côtés comme sa femme. On m'a demandé de faire officiellement partie de sa famille », a écrit Lowry.

La star de télé-réalité se souvient d'avoir été choquée parce qu'elle et Rivera n'avaient "jamais discuté de mariage ou même de fiançailles".

«Nous avions beaucoup grandi au cours des derniers mois et nous engager semblait être un pas en avant positif et heureux, alors j'ai dit oui», a-t-elle écrit.

Un engagement de courte durée

Malheureusement, l'engagement n'a rien fait pour affecter la nature de leur relation. Ils se battaient encore fréquemment et, finalement, ils se battaient suffisamment pour se lasser les uns des autres.

«Nous avions fini de retomber dans les bras l'un de l'autre. Nous avons mis fin à l'engagement après seulement trois ou quatre mois », a-t-elle écrit.

