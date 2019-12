Réunion du RHOC, partie 3: Gina Kirschenheiter pleure les mauvais traitements présumés de son mari

"Real Housewives of Orange County" étoile Gina Kirschenheiter s'est ouverte vers la nuit où son ex-mari, Matt, a été arrêté après un incident présumé de violence domestique.

Au cours de la troisième partie du "RHOC" Jeudi, Gina a fondu en larmes en se remémorant émotionnellement la soirée en question, ce qui a finalement conduit à leur séparation.

Au cours de l'été, Gina et Matt – qui avaient déjà demandé le divorce l'année précédente – ont décidé de donner une autre chance à leur relation de 11 ans et à leur mariage de 8 ans. Cependant, dans la nuit du 22 juin, un mois après la fin du tournage de la saison 14 de "RHOC", les deux hommes se sont disputés au domicile de Gina, au cours desquels Matt l'aurait étranglée, frappée, traînée, jetée et menacée de mort. – pendant que leurs trois jeunes enfants dormaient dans l'autre pièce.

Après l'hôte Andy Cohen a souligné que Matt a nié toutes les allégations, il a demandé à Gina combien elle pouvait dire sur ce qui se serait passé cette nuit-là.

Selon Gina, ils ont eu un "incident" le matin et elle a demandé à Matt de partir. Alors qu'elle a dit que c'était "mauvais", il s'est excusé plus tard et ils sont sortis pour l'anniversaire d'un ami comme ils l'avaient initialement prévu. Gina a dit qu'ils "avaient vraiment passé une bonne nuit", avant que les choses ne tournent.

"Nous étions à la maison d'Ubering et il s'est mis en colère pour quelque chose – je ne sais même pas quoi", a déclaré Gina, commençant à se déchirer. "Le chauffeur s'est arrêté, il a été expulsé et je me suis dit:" D'accord, je vais rentrer. " Il m'appelle, il me dit: «Je ne peux pas obtenir un autre Uber, tu es dans mon Uber. Je me disais: "D'accord, je m'arrête dans deux minutes." "

Gina a dit qu'elle s'était ensuite couchée, pensant que Matt appellerait simplement un autre Uber. Mais ce n'était pas le cas. Selon Gina, le téléphone portable de Matt est mort et il a dû rentrer à pied. "Donc, tout le temps qu'il rentre à la maison, il s'énerve, s'énerve, s'énerve. Il est énervé", a-t-elle expliqué.

«Il arrive à la maison et il est monté d'une manière ou d'une autre au deuxième niveau et c'est tout», a-t-elle poursuivi en pleurant. "Il était juste comme une personne différente. J'avais vraiment peur. J'ai couru hors de la maison, et j'ai sonné à la porte de mon voisin, et je frappais à la porte. Et il m'a ramené dans la maison."

Andy a demandé si l'un des voisins les avait entendus. "Beaucoup de voisins ont entendu", a répondu Gina. "Ils ont tous appelé la police et puis les flics sont venus, ils l'ont arrêté. C'était effrayant. C'était vraiment effrayant."

Toutes les femmes au foyer ont été visiblement choquées alors que Gina se souvenait de son histoire, en particulier Emily Simpson, qui a dit qu'apprendre l'incident présumé "lui a brisé le cœur".

"Je ne pouvais pas imaginer à quoi ressemblait cette soirée pour elle", a-t-elle poursuivi, avant Tamra Judge "C'était comme un choc pour nous parce que nous ne connaissons pas Matt."

Matt a été arrêté et accusé plus tard de deux chefs d'accusation de violence familiale. "Les accusations ne sont que cela, ce ne sont que des allégations", avait alors déclaré son avocat à PEOPLE. "Ce type de cas, des cas de violence domestique lorsqu'il n'y a pas de témoins indépendants, c'est une situation de 1: 1 et cela revient vraiment à un appel à la crédibilité. Ce n'est pas une personne violente, il n'a pas d'antécédents. Il maintient son innocence et attend avec impatience la révélation de la vérité et sa comparution devant le tribunal. "

Réclamation de documents judiciaires Matt "a délibérément et illégalement infligé des blessures corporelles entraînant un état traumatisant à" Gina, qui a déposé une ordonnance de non-communication contre lui après l'incident présumé. L'ordonnance de non-communication l'oblige à rester à 100 pieds d'elle, mais ne concerne pas leurs trois enfants: sa fille Sienna, 5 ans, et ses fils Nicholas, 7 ans, et Luca, 4 ans. Les journaux affirment également que Matt "a illégalement violé la liberté personnelle. "de Gina" par la violence, la menace, la fraude et la tromperie. " Il a plaidé non coupable.

Le couple a demandé le divorce en juillet 2018 après huit ans de mariage. Pendant le tournage de la saison en cours, Gina a affirmé que Matt avait eu une liaison. Après tout le drame avec son ex-mari, Gina a évolué, trouvant l'amour avec un nouveau beau, Travis Mullen.

"Je me sens très chanceuse maintenant", a déclaré Gina à Andy. "Maintenant, je sais ce que c'est que d'être vraiment aimé et comment vous devriez être traité et j'en apprécie tellement plus."

