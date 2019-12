Révélations les plus choquantes de 2019 des mémoires de célébrités

2019 a été une année record pour les mémoires de célébrités, car tout le monde Demi Moore à Lamar Odom à Elton John aéré ​​le plus sale de leur lessive pour adorer les fans.

Nos A-listers préférés ne se sont pas retenus sur les détails tawdry alors que nous apprenions des trios, des frénésie de cocaïne alimentée par du porno, de faux pénis en caoutchouc, une fuite présumée d'un tueur en série notoire et plus encore.

Voici les révélations les plus choquantes des plus grands mémoires de célébrités de l'année:

Demi affirme que sa mère lui a donné un accès à un violeur à l'âge de 15 ans

En elle livre "Inside Out", affirme Moore à l'adolescence, sa mère alcoolique Virginia King a commencé à l'emmener dans des bars pour se faire remarquer par les hommes. Un soir, elle est rentrée chez elle pour y trouver un homme plus âgé avec une clé de l'appartement.

Après avoir violé Moore, elle prétend qu'il lui a demandé: "Qu'est-ce que ça fait d'être prostituée pour 500 $?"

Alors qu'elle décrit l'épreuve comme «un viol et une trahison dévastatrice» dans les mémoires, elle a partiellement défendu sa mère lorsque Diane Sawyer de GMA lui a demandé si elle croyait qu'elle avait été «vendue».

"Je pense que dans mon cœur profond, non", a-t-elle dit entretien. "Je ne pense pas que ce fut une transaction simple mais elle lui a quand même donné l'accès et m'a mis en danger."

Elton John s'est enfermé pendant 2 semaines avec de la cocaïne, du whisky et du porno

Avant la réadaptation, John a décidé d'une cintreuse de deux semaines à Londres. Le lauréat d'un Oscar loué un pad où il a traîné "sniffer de la cocaïne et boire du whisky" en regardant du porno.

"Je ne me suis pas lavé, je ne me suis pas habillé. Je me suis assis, branlant, dans une robe de chambre couverte de mon propre vomissement", a-t-il écrit dans "Moi". «Les rares fois où j'ai mangé, je me suis rendu malade immédiatement après. Je n'ai pas répondu au téléphone. Je n'ai pas répondu à la porte.

"Finalement, j'ai réalisé que si je continuais pendant quelques jours de plus, je ferais une surdose ou une crise cardiaque. Je ne savais pas comment vivre, mais je ne voulais pas mourir", a écrit John.

Il s'est finalement enregistré au Parkside Lutheran Hospital de Chicago le 29 juillet 1990.

Le faux pénis de Lamar

Quand Odom était recruté pour jouer pour l'équipe américaine aux Jeux olympiques de 2004, il a également dû passer un test de dépistage de drogues. "Il n'y avait absolument aucun moyen que j'allais passer", se souvient-il dans "Darkness To Light", "j'avais fumé de l'herbe tous les jours cet été-là."

La solution: "Nous avons commandé un géant noir en caoutchouc c-k pour arriver le lendemain."

L'entraîneur d'Odom, Robbie Davis, a ensuite uriné dans le faux juste avant l'administration du test, Lamar l'a ensuite attaché et fait pipi dans une tasse. Ça a marché.

Blondie dit qu'elle a fait de l'auto-stop avec Ted Bundy

En route vers une fête pour les New York Dolls à la fin des années 70, Debbie Harry dit-elle a fait un tour d'un "bel homme" dans une petite voiture blanche. Une fois à l'intérieur de la voiture, elle a remarqué une forte odeur corporelle du conducteur et la fenêtre verrouillée, avec seulement une fissure ouverte. Harry sentit le danger et ouvrit la porte de l'extérieur et fut jeté hors du véhicule après que le conducteur eut pris un virage serré.

Après avoir lu une histoire des années plus tard, Harry a dit qu'elle avait réalisé que c'était Ted Bundy, qui a été arrêté en 1978 et a avoué plus de 30 homicides. L'article décrivait «le mode opératoire (de) comment il a obtenu ses victimes et cela correspondait exactement à ce qui m'est arrivé. Les poils sur le dos de mon cou se sont levés», a-t-elle partagé dans «Face It».

Cependant, les experts ont depuis mis en doute la réclamation de Harry, fournissant des faits qui rendent son histoire impossible. "Mon histoire a été démystifiée depuis parce que Bundy aurait été en Floride à l'époque et non à New York. Mais c'était lui", a-t-elle affirmé.

Howard Stern regrette une entrevue

Dans son dernier livre "Howard Stern Comes Again", le choc jock fait plusieurs révélations sombres, mais aucune n'est plus émouvante que ce qu'il dit est son plus grand regret, qui n'a jamais eu la chance de s'excuser auprès de Robin Williams après une interview embarrassante au début des années 90.

"Lorsque Robin est entré dans l'émission, j'ai passé tout le temps à le harceler sur la façon dont il avait divorcé de sa première femme et s'était remarié avec l'ancienne nounou de son fils. J'attaquais le gars et il était à juste titre furieux contre moi", a écrit Stern.

Vingt ans après l'interview, Stern a trouvé le culot de s'excuser, mais Robin était mort avant que Stern ne puisse appeler.

"Je suis toujours triste de sa perte et de ses remords pour mon échec à tendre la main plus tôt", a admis Stern dans le livre.

