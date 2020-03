Reza Farahan regrette la fouille d’avortement de MJ, réagit aux bains publics et aux rumeurs de tricherie

Ça a été une saison tordue de “Shahs of Sunset” jusqu’à présent, avec Reza Farahan au milieu du scénario le plus explosif.

La saison 8 a commencé avec le mari de Reza, Adam, accusé d’avoir envoyé des SMS inappropriés à un ami de la série, Ali Ashouri, qui a dit qu’il se sentait comme du “harcèlement sexuel”. Adam se contenta des textes, mais sentit qu’ils étaient envoyés par plaisanterie. Reza et Ali se sont disputés au sujet de la situation, qui est devenue encore plus compliquée quand il a été suggéré que Mercedes “MJ” Javid ait dit à Ali de tout évoquer en premier lieu.

Dans un épisode plus récent, Reza et MJ se sont rencontrés pour la première fois et une confrontation massive s’est produite. Mercedes leur a dit de “se tromper, aller aux bains”, avant que Reza ne crie: “Vous avez eu dix avortements! Votre utérus a explosé parce que vous avez eu dix avortements!”

C’était brutal et, en fin de compte, Reza le regrette vraiment.

“Évidemment, j’aurais aimé ne jamais l’avoir dit, at-il dit le #NoFilter avec le podcast de Zack Peter. “Je souhaite que je ne sois jamais allé. Je souhaite que Nema ne lui ait jamais dit de venir à cette fête. Ou s’il le faisait, j’aurais aimé qu’il m’informe pour que je ne me présente pas. J’étais là avec tellement de colère et de rage, de ressentiment et de trahison que j’ai agi très, très, très bêtement. “

“Mais malheureusement, je n’avais jamais été trahi par ma meilleure amie de 30 ans, et je ne savais pas comment j’agirais si j’étais obligé de me confronter à elle parce que je ne voulais pas être là”, a-t-il poursuivi. “Vous m’avez vu essayer de partir. Et ce que le public n’a pas vu, ce sont des images de Nema et Mike me mentant agressivement, me disant que MJ voulait s’excuser et que je ne rentre pas dans mon Uber et que je descende et lui parler.”

“Et quand je suis descendu, elle m’a dit de f-k off, éloigner le f-k d’elle”, a déclaré Reza. “Elle m’a jeté un verre au visage et ça a juste descendu. Mais bien sûr, je le regrette. Absolument, je le regrette. Ça ne servait à rien. Je l’ai dit parce que j’étais blessé et en colère. Je le regrette chaque jour depuis alors. Je souhaite que je sois parti, absolument. C’est quelque chose que je regretterai pour l’éternité. Ce n’est pas quelque chose que je voulais faire. Mais j’ai été contrainte à une embuscade par Nema et MJ. Elle est venue là-bas en voulant une confrontation et clairement , de la façon dont elle a agi, elle n’était pas là pour me rattraper. Elle est venue là-bas enfermée et chargée pour se battre. Et malheureusement, j’ai pris l’appât et j’ai agi bêtement. “

Au cours de l’interview en podcast, il a également abordé les affirmations de MJ selon lesquelles les deux se trompaient et fréquentaient les bains.

“Tout d’abord, toute personne qui me connaît, je suis comme un germaphobe. Moi, en allant dans un bain public, je ne sais même pas où sont les bains publics, et ma chérie, je suis à la télévision. Je vais le faire? “, A-t-il répondu. “Et deux, se tromper à gauche et à droite, super, si c’est ce qu’elle pense, pas de problème, mais ce n’est pas la réalité chez moi. Alors, c’est ce que c’est.”

Adam a également fait partie de l’entretien, où il a donné un aperçu des messages texte qu’il aurait envoyés à Ali Ashouri. “C’était une rue à double sens”, a-t-il affirmé. “C’étaient des GIF aléatoires, des images aléatoires, des liens aléatoires. Dans la communauté gay, il est courant que des amis qui n’ont pas de liens romantiques se les envoient.”

“Il prétend qu’il m’a dit d’arrêter, ce qui est complètement faux. J’ai des SMS où il encourage le comportement”, a ajouté Adam. Lorsque TooFab s’est entretenu avec Ashouri la semaine dernière, il a déclaré que la correspondance était “drôle au début”, mais “devenue plus explicite sexuellement, le contenu est devenu plus agressif et il est devenu plus personnel”.

Reza a ensuite critiqué Ashouri pour s’être assis sur une histoire “qui avait plus d’un an” et a attendu que “les caméras montent” sur la nouvelle saison. “S’il évoque quelque chose d’il y a un an, et qu’il semble que ce soit le cas, il y avait un niveau d’urgence où il devait venir s’asseoir et parler avec moi et se confier à moi, comme il s’inquiétait pour moi, c’est tout absurde “, a déclaré Reza.

Sur cette note, Ashouri a déclaré à TooFab qu’il voulait tout évoquer la saison dernière, mais a attendu parce qu’il pensait que Reza et Adam étaient déjà confrontés à trop d’autres problèmes, y compris leur chat mourant, leur maison volée et Adam tombant et cassant 15 000 $. l’émeraude Reza avait acheté pour sa mère.

Malgré le scandale qui a pris le dessus sur la série, Reza et Adam affirment que tout va bien dans leur coin du monde, car ils se sont regroupés pour s’isoler pendant la pandémie de coronavirus.

“Nous nous entendons très bien. Nous communiquons. Nous jouons à des jeux – des jeux de cartes! Je veux juste clarifier cela. Je n’ai jamais joué au Strip Jenga, malheureusement. Cela semble être un moment amusant, mais je ne l’ai jamais joué”, a déclaré Adam. . “Nous venons de faire du travail de jardin ensemble, vous savez, nous venons de perdre un de nos animaux de compagnie vendredi soir. Nous avons donc réglé cela. Et cela nous rapproche. Nous ne discutons que rarement.”

“Shahs of Sunset” est diffusé le vendredi sur Bravo.