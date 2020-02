Reza Farahan va balistique et confronte MJ sur les affirmations selon lesquelles elle a orchestré un drame de triche

Tout est en descente à partir d’ici en ce qui concerne “Shahs of Sunset” étoile Reza Farahan’s relation avec BFF de longue date Mercedes “MJ” Javid.

Un aperçu du nouvel épisode de dimanche de l’émission de télé-réalité Bravo, Reza se balistique après une rencontre avec Destiney Rose et son ami Ali – le même gars qui a fait des allégations troublantes à propos du mari de Farahan lors de la première de la saison.

Dans une conversation avec Destiney, Ali a accusé Adam de partager des photos de nu et de jouer au strip Jenga avec d’autres hommes chaque fois que Reza était hors de la ville. La première s’est terminée avec Reza confrontant Adam aux informations, mais les téléspectateurs n’ont pas encore vu comment son mari a réagi.

Après ce qui semble être un sitdown désastreux entre Ali, Reza et Destiney dans le clip ci-dessus – il y a un verre brisé sur la table et Ali est couvert d’eau – Reza appelle en colère MJ, lui demandant si elle a orchestré toute la controverse.

“Hé, Merc, as-tu dit à Ali Ashouri de venir me confronter au sujet de harcèlement sexuel, qu’Adam le harcèlement sexuel?” dit-il au téléphone, furieux. «Il m’a dit que tu lui avais dit que mon mari et moi n’avons pas de bonnes relations. Tu partages avec une belette que je ne connais pas et je ne fais pas confiance aux choses de ma relation.

MJ, qui se trouvait dans l’USI post-natale lorsque l’appel a eu lieu, était sur le point de répondre, mais un médecin est entré dans la pièce. Dans un confessionnal, Reza demande: “Pourquoi MJ partagerait-elle mes informations sensibles les plus intimes avec quelqu’un qu’elle sait que je déteste, pourquoi?”

Il évacue ensuite ses frustrations contre Destiney, furieux qu’elle parle même à quelqu’un qui ferait ces allégations. “Je ne veux pas être impliquée dans cette merde”, dit-elle, “Je suis mal à l’aise moi-même. Vous pensez que je ne suis pas mal à l’aise?!”

“C’est une merde de fond qui crée des problèmes dans ma vie et dans mon mariage”, riposte Reza, étouffé. “Si tu veux être ami avec lui, c’est à toi de jouer, mais je ne vais plus f – k avec toi, c’est aussi simple que cela.”

Le clip se termine avec Reza se demandant si ses amis “rient derrière mon dos” au sujet d’Adam le trompant peut-être.

Nous verrons comment tout cela tremble quand “Shahs of Sunset” sera diffusé dimanche sur Bravo. Pour l’instant, voyez ce que Mike Shouhed nous a dit au sujet de la querelle – et d’être au milieu de tout – ci-dessous!