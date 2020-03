‘RHOA:’ Eva Marcille dit qu’elle a hâte de nettoyer l’air avec Porsha Williams à la prochaine réunion

La participation d’Eva Marcille à cette saison de Real Housewives of Atlanta a été minime en raison de sa grossesse pendant la majeure partie de la saison. L’ancienne mannequin a gardé un profil bas et a essayé de rester à l’écart du drame afin de se concentrer sur l’agrandissement de sa famille.

Porsha Williams et Eva Marcille

Malheureusement, elle s’est retrouvée en désaccord avec son autre bon ami, Porsha Williams, sur les deux femmes se sentant l’autre fait des commentaires louches. Marcille dit que leur relation reste tendue et elle espère remettre les choses sur la bonne voie lors de la prochaine réunion spéciale.

Les problèmes d’Eva Marcille et de Porsha Williams sur ‘RHOA’ ont commencé après que Marcille eut fait des commentaires sur le drame relationnel de Williams

Williams et Marcille ont formé un lien au cours de la saison 11 de RHOA, mais il a été mis à l’épreuve au début de la saison 12. Les choses ont commencé à trembler lors de la soirée de révélation de Kenya Moore pour sa fille Brooklyn.

Toutes les dames ont été invitées et invitées à amener leurs enfants, car c’était un événement pour les enfants. Marcille s’est présentée sans ses enfants et quand Williams lui a demandé pourquoi, Marcille a répondu qu’elle ne se sentait pas en sécurité de ramener ses enfants autour de Moore pour la première fois et qu’elle voulait d’abord ressentir son «énergie».

Williams a ramené l’information à Moore et Moore a été offensé. Après que Kandi Burruss et Cynthia Bailey aient informé Marcille de la colère de Moore, Marcille a défendu ses actions. Elle a affirmé que Moore, et certaines des autres femmes, étaient connues pour se faire «tourner» lors d’événements de groupe. Être enceinte et avoir ses enfants avec elle n’était pas quelque chose qu’elle voulait risquer en cas de drame lors de la fête. Mais lorsque Burruss a révélé que le message avait été relayé par Williams, Marcille est partie.

«Porsha vient d’avoir un bébé et je suis passée sur la pointe des pieds autour de ses petits sentiments. Si vous voulez que je parte… Porsha avait assez de taureaux dans sa vie et elle peut en parler », a-t-elle déclaré. «Elle a besoin de quelques affaires et je peux lui transmettre beaucoup de ces blogs pour qu’elle puisse s’occuper de ces affaires. Elle a quand même obtenu sa césarienne et elle est inquiète pour le bébé de quelqu’un d’autre. “

Eva Marcille dit qu’elle et Porsha Williams ne sont pas au bon endroit – veut purifier l’air lors de la réunion «RHOA»

Lorsque Williams a découvert les propos de Marcille, elle n’était pas heureuse, étant donné qu’ils étaient dirigés vers le drame relationnel auquel elle avait affaire après avoir découvert que son fiancé l’avait trompée. Elle a confronté Marcille dans une scène ultérieure lors d’un voyage de casting à Toronto.

«La raison pour laquelle je ne pouvais pas croire que vous ayez dit cela, c’est parce que vous êtes la principale de toutes ces filles qui me disent:« Fille, je t’ai eue, je ne laisserai personne dire quelque chose sur ta vie personnelle », a déclaré Williams. Marcille. “Pour moi d’entendre que tu as jeté ça dans l’air, en tant qu’ami, ça fait mal.”

Marcille a nié avoir dit de tels commentaires, mais le mal a été fait et leur relation n’a plus été la même depuis.

Lors d’une interview avec le podcast Daily Dish de Bravo, Marcille a déclaré qu’elle était ravie de la spéciale de retrouvailles à venir afin qu’elle puisse enfin nettoyer l’air avec Williams.

«Elle et moi ne sommes définitivement pas à l’endroit où je voudrais que nous soyons. Je pense que c’est une personne formidable, nous nous sommes définitivement cogné la tête ces derniers temps et nous ne l’avons pas vraiment fait », a-t-elle expliqué. “Les retrouvailles seront véritablement la première fois que nous aurons une chance … Je veux dire, elle a mon numéro de téléphone, donc elle peut certainement appeler mais au-delà de cela, je pense que ce sera la première fois que nous le hacherons.”

Lorsqu’on lui a demandé l’hôte qui, selon elle, aurait le plus de problèmes avec elle lors de la réunion spéciale, Marcille a répondu avec confiance: Porsha. Bien que Marcille ne pense pas que leurs problèmes soient irréparables, elle a expliqué que Williams pourrait hésiter à résoudre les problèmes afin de consolider sa place la saison prochaine.