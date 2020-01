RHOA Recap Saison 12 Episode 12: Tanya révèle un secret sur le Kenya, Dennis fait face à la famille de Porsha

Nouvel épisode de dimanche de “Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” était toutes sortes de juteux.

Pour commencer, Dennis McKinley a accepté de parler avec Porsha Williams ‘ famille au sujet de ses indiscrétions. Et deuxièmement, Tanya Sam face à Kenya Moore après que ce dernier a affirmé que le fiancé de l’ancien était en désordre avec une autre femme.

Sachant qu’il avait plus à rattraper avec Porsha, Dennis était disposé à s’asseoir et à parler à sa mère, Diane et à sa sœur, Lauren, des raisons pour lesquelles il l’avait trompée alors qu’elle était enceinte. Le timing était logique étant donné que Dennis venait de proposer de nouveau à Porsha la semaine dernière. Les nouveaux parents étaient incroyablement nerveux, mais Porsha savait que c’était le travail de Dennis de réparer les relations.

Juste avant l’arrivée de la mère et de la sœur de Porsha, Dennis a déclaré à Porsha qu’il avait également invité sa mère. Elle était visiblement décontenancée.

Une fois que tout le monde était assis, Dennis a commencé: “Très bien, donc, j’aurais pu le faire individuellement; j’ai déjà eu une conversation avec ma mère; mais nous ne pourrions vraiment pas arriver à ce point sans votre aide avec PJ, donc je Je l’apprécie vraiment. Deuxièmement, moi et Porsha avons traversé des moments difficiles au cours des deux derniers mois … “

“Je me sentais comme un an,” l’interrompit Lauren.

“… face à mon infidélité, et je veux juste m’excuser auprès de tout le monde”, a poursuivi Dennis. “Nous avons beaucoup plus de travail à faire, mais nous, la famille, donc je pense qu’en fin de compte, je pense qu’il est très important de prendre l’engagement de rester les uns contre les autres pendant les bas et de nous enraciner les uns les autres à la hausse” , parce que les hauts sont faciles. Je prends la responsabilité de mes propres affaires. “

“Mais c’est difficile, mec, quand tu es dans une situation où maman Diane ou Lauren peuvent regarder PJ et je ne peux même pas appeler PJ parce que je suis bloqué”, a-t-il noté.

Porsha a rappelé à Dennis qu’il pouvait toujours appeler l’iPad, qu’il jugeait “ridicule”. Elle a ensuite demandé s’il comprenait pourquoi ces décisions avaient été prises.

“Parce que l’éléphant dans la pièce, c’est toi. Tu avais fait quelque chose à la famille”, a-t-elle expliqué. “Tu m’as fait quelque chose. Oublions la famille. Tu m’as fait quelque chose. Point. La ligne a été tracée naturellement parce qu’à un moment donné, nous ne pensions même pas que toi et moi allions nous remettre ensemble. Alors, pourquoi ma famille vous tendrait-elle encore la main à un moment où elle doit vraiment me tenir debout? Tenez-moi physiquement debout. Rappelez-moi physiquement: «Vous avez une fille dans la pièce voisine.

C’est alors que Lauren a expliqué son propre problème avec l’indiscrétion de Dennis, étant donné que Dennis savait que Lauren était une mère célibataire qui avait été trompée pendant sa grossesse. Diane a également réprimandé Dennis pour avoir permis à sa fille de devenir une autre statistique.

À ce stade, la mère de Dennis, Gina, avait emmené le bébé dans la cuisine pour la nourrir. Porsha a profité de l’occasion pour faire savoir à Dennis qu’elle sentait que sa mère lui devait plus de soutien pendant sa période de besoin. Lorsque Gina retourna dans la pièce, Dennis l’informa de ce que Porsha avait dit.

“Pour moi, cela ne ressemble pas à de la famille”, a déclaré Porsha à Gina. “C’était comme si tu étais sa maman et c’est tout, et tu prenais son parti.” Gina a expliqué qu’il lui a fallu un certain temps pour obtenir toute l’histoire et que lorsqu’elle l’a fait, elle ne savait pas comment entrer dans la situation. Cependant, elle a dit qu’elle était à l’oreille de Dennis pour réparer les choses, ce que Porsha a dit avoir apprécié.

Pendant ce temps, à la fin de la semaine dernière, le Kenya a commencé à laisser entendre que l’homme de quelqu’un avait été infidèle. Des images jamais vues plus tard montraient une femme identifiée comme “la dame aux cookies” racontant au Kenya et Cynthia Bailey que l’homme de Tanya était partout sur elle et essayait de la faire boire.

Cette semaine, alors que Tanya, Porsha, Kandi Burruss et Marlo Hampton recevaient ensemble des massages des pieds, ils ont décidé que les commentaires énigmatiques du Kenya devaient concerner Tanya et Paul puisqu’elle continuait de regarder dans la direction de Tanya.

Tanya était ennuyée mais ne pensait pas que les affirmations avaient beaucoup de mérite, puis a dit aux filles qu’elle pourrait “en fait avoir quelque chose sur elle”.

Après que le Kenya a quitté Toronto, elle a envoyé un SMS à Tanya et lui a demandé si elle pouvait ramener aux États-Unis avec elle un colis que le Kenya avait laissé à l’hôtel. Tanya l’a ramassée à la réception mais ne voulait pas traverser la frontière avec une mystérieuse boîte, elle l’a donc ouverte.

À l’intérieur, il y avait un chargeur de téléphone et une perruque (c’est important parce que le Kenya est toujours fier de ses cheveux naturels. Rappelez-vous quand elle a écrasé la fête de lancement de perruque de Marlo avec une fanfare Kenya Moore Hair Care?). Naturellement, personne n’était plus excité d’entendre cette nouvelle que Marlo. Et dans son confessionnal, Porsha a affirmé savoir que le Kenya achetait ses perruques en ligne sous un alias.

“Oh, je vais à TMZ!” cria un Marlo exalté, alors que Kandi faisait de son mieux pour faire mijoter les filles. Tanya a en fait apporté la perruque avec elle et a demandé à Kandi si elle la rendrait à son propriétaire légitime – mais pas avant que Marlo ne l’essaye. Tanya a été prévenue que le Kenya viendrait pour sa jugulaire.

Après la journée au spa, Cynthia a eu une conversation en tête-à-tête avec Tanya et lui a fait savoir qu’elle était là le jour où la dame aux cookies a fait les réclamations. Tanya a dit qu’elle appréciait la façon dont Cynthia avait géré la situation mais n’avait toujours pas interrogé son homme.

Au déjeuner quelques jours plus tard, Kandi a rendu la perruque du Kenya et lui a fait savoir ce qui s’était passé au spa; Cynthia était également au déjeuner. Le Kenya a insisté sur le fait qu’elle ne portait qu’une perruque pour le carnaval et a dit que cela ne comptait pas si elle choisissait d’en porter parfois.

Le Kenya a estimé que Tanya essayait délibérément de nuire à sa réputation dans le secteur des soins capillaires et a également été insultée parce qu’elle pensait qu’ils se liaient vraiment sur leurs problèmes de fertilité.

De plus en plus agité par la situation, le Kenya a lancé à Kandi et Cynthia, “Et j’ai du thé à propos de ton homme. Belle fille, magnifique. La garce est plus méchante qu’elle! J’ai eu ton numéro, Tanya. C’est bien. Je sais qui elle est. J’ai quelque chose pour Tanya. “

Nous serions négligents de ne pas mentionner que Eva Marcille a révélé que sa fille aînée, qu’elle partage avec l’ancien ex-mari Kevin McCall, croit que Mike Sterling, le mari actuel d’Eva, est son père biologique. Cet épisode, Eva a eu les larmes aux yeux alors qu’elle et Mike discutaient de Marley en changeant légalement son nom de famille en Sterling. Eva a dit qu’elle sentait que c’était leur premier enfant ensemble, indépendamment du sang. Mike a accepté.

“Marley avait à peine deux mois quand j’ai quitté son père biologique, et il n’est complètement impliqué dans sa vie, par choix dans certains domaines et par force dans d’autres”, a-t-elle déclaré à la caméra, disant à Mike qu’elle craignait que Kevin ne se présente. au tribunal pour contester le changement de nom.

Il ne l’a pas fait, et Marley est maintenant officiellement un Sterling! Eva a déclaré que la prochaine étape consistait à demander à Mike de remplir les documents pour adopter légalement Marley. Ce qui a rendu la situation encore plus spéciale, c’est le fait que Mike est également adopté.

Eva a parlé dans le passé de sa relation malsaine et prétendument abusive avec Kevin, qu’elle qualifie uniquement de donneur d’organes de Marley. La saison dernière, Eva voulait rester discrète tout en discutant de ses véritables problèmes de sécurité à propos de Kevin la suivant et sachant où elle vivait, mais NeNe Leakes gardé son micro allumé, ce qui a provoqué leurs retombées.

Mais c’est une toute autre boîte de vers.

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” est diffusé le dimanche à 20 heures. sur Bravo.

