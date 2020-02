RHOA Recap Season 12 Episode 15: Marc outrepasse le Kenya et invite NeNe à son événement

L’épisode de dimanche de “Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” était tout au sujet des couples n’étant pas sur la même page.

Au sommet de la nouvelle heure, Cynthia Bailey et le fiancé Mike Hill a eu une conversation sur son infidélité passée. La semaine dernière, elle a rencontré toutes ses amies, qui ont fait de Mike un ancien joueur. Elle a décidé de regarder de plus près ses mémoires, dans lesquels il a expliqué qu’il avait trompé ses deux ex-femmes. Cela la préoccupait.

En parlant à Mike à ce sujet, Cynthia a insisté sur le fait qu’elle ne tricherait jamais et ne l’a jamais fait, mais il a dit de ne jamais dire jamais, ce qui a déclenché une dispute. Il sentit qu’elle essayait de souligner ses défauts sans lui permettre de souligner les siens. Cynthia a dit que c’était pourquoi ils avaient besoin de conseils, mais il était réticent.

Quelques jours plus tard, Mike a accepté, disant qu’il avait trouvé quelqu’un à Atlanta à qui parler. Cynthia, qui n’était jamais allée en thérapie auparavant, était excitée parce qu’elle voyait combien Porsha Williams et la relation de Dennis McKinley s’est améliorée après avoir obtenu de l’aide.

Plus tard, Kenya Moore et Kandi Burruss a dit aux dames qu’elles avaient prévu un voyage de casting en Grèce. Pauvres Eva Marcille était très enceinte et ne pouvait donc pas y aller, mais tout le monde était invité, y compris NeNe Leakes.

“Lemme pense”, a déclaré le Kenya dans un confessionnal ultérieur. “Est-ce que j’inviterais un tyran perfide, méchant et hypocrite lors d’un voyage en Grèce si Kandi n’était pas co-organisateur? Hmmm. Ouais, non.”

Plus tard, le Kenya et son mari Marc Daly ont décidé d’organiser un événement de bowling en couple afin que tout le monde puisse se familiariser avant un autre grand événement caritatif qu’il organisait. Alors que les Leakes étaient apparemment les bienvenus pour jouer au bowling, Moore voulait un peu plus de contrôle sur l’invitation de NeNe à l’événement caritatif.

“Si tu veux que je contacte Gregg [Leakes], Je le ferai “, a déclaré Marc au Kenya,” Quiconque veut venir peut venir. “Le Kenya a expliqué qu’elle n’était” pas en bonne position avec NeNe “et qu’elle” préférerait qu’ils ne soient pas “. Elle a finalement dit à Marc qu’il pouvait inviter Gregg s’il le voulait, mais qu’elle n’avait pas l’intention d’inviter NeNe, qu’elle a également omise de son post Instagram sur l’événement.

“Pourquoi avez-vous tagué Gregg et non NeNe?” a demandé un producteur hors caméra. “Je sais à quel point elle a été méchante avec moi sans raison. Je ne vais pas inviter NeNe”, a répondu Moore.

Le Kenya a dit à Marc qu’elle se sentait “très mal à l’aise d’être dans un cadre intime avec elle quand elle n’a pas abordé le fait qu’elle a essayé de me combattre, elle m’a appelé des noms, elle me maudit …”

“Elle a essayé de te combattre?” L’interrompit Marc. Se référant à une explosion d’un épisode précédent», Le Kenya a dit:« Oui. Elle m’a touché le visage en montrant du doigt et les gens ont dû la retenir. »

“Beaucoup de gens se mettent dans votre visage. Cela ne signifie pas qu’ils veulent se battre”, a répondu Marc, une fois de plus agaçant au Kenya. Son problème depuis le premier jour est que Marc ne la soutient pas ou ne se tient pas dans son coin comme elle le veut.

Avance rapide jusqu’à la soirée de bowling. Tanya Sam n’était pas là parce que le Kenya lui avait dit que c’était une affaire de couple et que Paul ne pouvait pas y arriver. Lorsque Marc a eu vent de cela, il a mis le Kenya sous le vent devant tout le monde, disant qu’il n’avait jamais dit que ce n’était que des couples. Cynthia et Eva étaient là toutes les deux sans leurs proches. Le Kenya, cependant, a appelé Tanya un “c – t” il y a quelques semaines, elle ne voulait probablement pas qu’elle y soit.

“J’ai l’impression que l’essence même d’un événement caritatif aurait été une bonne opportunité d’avoir Tanya et que Paul y vienne”, a déclaré Porsha au Kenya. «Tanya a eu une relation avec toi. Vous vous aimiez tous. Il y a eu quelque chose de malheureux qui est arrivé que vous y soyez tous les deux …»

“Oh, vraiment? C’était malheureux?” »Demanda le Kenya, incitant Porsha à riposter:« Oh, oui, vous appelez mon ami un c – t est assez malheureux! » Le Kenya a insisté sur le fait que ce n’était pas le combat de Porsha, et elle a accepté mais a dit qu’elle “était juste honnête”. Elle a également dit au Kenya de poser son doigt.

Quand Eva a demandé à Marc s’il avait invité NeNe à l’événement caritatif, il a dit qu’il avait parlé à Gregg et qu’il n’avait aucun problème avec la présence de NeNe.

Plus tard, Kandi a exhorté le Kenya à contacter NeNe à propos de l’événement, puisque Marc avait parlé à Gregg. “Marc peut lui tendre la main et l’inviter”, a déclaré le Kenya, incitant Kandi à évoquer le fait que le Kenya a tagué Gregg et non NeNe dans sa publication Instagram.

“Marc le voulait là-bas”, a expliqué le Kenya. C’est alors que Marc a interrompu: “Ken! Ken! Ken, règnons. Mettons tout cela moi, toi, je – range ça.” Tout le monde a remarqué le surnom de “Ken”. Selon Cynthia, qui connaît bien le couple, “le Kenya est très différent en ce qui concerne son mari”. Porsha a ajouté qu’elle avait remarqué que le Kenya avait tendance à “reculer” en présence de Marc.

“Je suis d’accord avec [Kandi]. Nous devons lui tendre la main car, en fin de compte, ce n’est pas à propos de nous “, a déclaré Marc.” Nous devons regarder au-delà de nous-mêmes. “

C’est alors que NeNe et Gregg se sont présentés – après que tout le monde ait fini de jouer au bowling. NeNe a dit un salut très dramatique à tout le monde, essayant même d’étreindre le Kenya tout en scandant son nom. Mais le Kenya n’avait aucun intérêt. Elle était polie et a dit bonjour, mais n’a certainement pas rendu l’énergie de NeNe, ni n’a accepté son câlin. C’était gênant.

Marc a pu parler avec Gregg. NeNe se tenait à côté de son mari, qui a expliqué à Marc que son “dilemme” était le suivant: “Je ne peux aller nulle part où ma femme ne peut pas venir.”

“Elle est invitée!” Insista Marc, alors que le Kenya se dirigeait vers l’endroit où ils se tenaient. “Non, elle ne l’est pas”, a déclaré Gregg. “Elle n’est pas sur le lien vers l’invitation.” Marc a réitéré qu’elle l’était.

Plus tard, NeNe a déclaré à la caméra que si elle avait invité Marc à quelque chose et n’avait pas invité le Kenya, le Kenya aurait eu “un tout nouveau bébé dessus, d’accord?”

“Je vais le dire devant tout le monde pour que nous n’ayons aucun problème de communication”, a ensuite déclaré Marc devant sa femme. “Nous allons mettre de côté toutes les bêtises pour mardi. Je ne suis pas sur Instagram, donc je ne sais pas ce qui s’est passé, mais cela ne me concerne pas. Le fait est que je veux [Gregg] être là. Vous [NeNe] avoir à soutenir votre conjoint. Je ne diviserais jamais un couple, donc je veux que vous soyez tous les deux là-bas. Le Kenya est d’accord. “

“Ken” hocha la tête et dit: “Je suis d’accord.” NeNe a noté le surnom, disant plus tard à la caméra qu’elle aimait “Ken” parce que “Ken ferme le f-k.”

Lorsque NeNe s’est penché pour donner au Kenya un autre câlin, le Kenya a à peine fait la même chose. “Y a-t-il un problème?” NeNe a demandé deux fois, mais le Kenya a dit qu’il “parlerait une autre fois”.

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” est diffusé le dimanche à 20 heures. sur Bravo.

