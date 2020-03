‘RHOA:’ Tanya Sam ne veut pas être une femme au foyer à temps plein

Alors que plus de la moitié des Américains s’adaptent à un verrouillage temporaire dans de grandes parties du pays en raison du coronavirus, beaucoup se tournent vers les médias sociaux pour passer le temps et cela inclut des célébrités. La star de Real Housewives of Atlanta, Tanya Sam, a récemment discuté avec des fans sur son compte Instagram en direct pour se tenir elle-même et les téléspectateurs occupés pendant la fermeture.

Un de ses fans lui a demandé si elle envisageait de renvoyer son amie dans le rôle de la série à un membre à temps plein et Sam a répondu par un non confiant. Son raisonnement a tout à voir avec le fait d’apprécier la flexibilité qui lui a été accordée par les employés à plein temps.

Pourquoi Tanya Sam ne veut pas être femme au foyer officielle sur «RHOA»

Sam est sur RHOA depuis deux saisons maintenant. Elle a été présentée comme une amie de Nene Leakes avant de devenir proche des autres membres de la distribution, à savoir Eva Marcille et Porsha Williams. Les téléspectateurs de l’émission aiment l’énergie positive de Sam et veulent qu’elle soit à plein temps, mais Sam n’est pas intéressé.

“J’adore être l’amie de l’émission, c’est vraiment le meilleur des deux mondes”, a-t-elle déclaré à un fan lors d’un chat en direct sur Instagram. «J’ai l’autonomie, personne ne peut me dire quand vous devez vous présenter pour quoi, je peux toujours voyager, donc j’aime ça.

Sam a expliqué que de nombreux téléspectateurs de la série sont souvent perplexes quant à la raison pour laquelle le fait de ne pas être pêcheur n’est pas son objectif. Pour elle, elle pense que beaucoup ne voient que la renommée et le pouvoir perçus d’un acteur à plein temps par rapport à ce qu’ils renoncent réellement pour un rôle à temps plein.

Ayant une carrière bien remplie dans l’industrie de la technologie, elle doit siéger à des panels à travers le monde et participer à différentes conférences. Être sur le spectacle à plein temps entraverait ces opportunités. En tant que «personnage B», elle est capable d’équilibrer les deux sans le même niveau d’engagement que ses co-stars.

Ce n’est pas la première fois que Sam parle de son statut à temps partiel. Elle a admis qu’on lui avait proposé un poste à plein temps mais l’a refusé.

“Des centaines d’heures passées à filmer ce qui enlève à mon autre entreprise de construction de travail et aide les autres à créer des entreprises comme @TheAmbitionFundand @TechSquare”, a-t-elle répondu à un fan qui a posé des questions sur les différences entre elle et les autres femmes qui travaillent à temps plein.

Malgré son amie pour le statut de spectacle, Tanya Sam est une grande partie de l’histoire de «RHOA»

La personnalité de Sam a fait sensation la saison dernière et elle a été la première amie à l’émission de la franchise d’Atlanta à obtenir son propre confessionnal. Sam a marqué son territoire comme la fashionista du peloton, donnant le concours autoproclamé de Marlo Hampton.

Cette année, elle a intensifié son jeu encore plus, ayant plus de présence et d’interaction au sein du groupe que la plupart des acteurs à plein temps. Elle a organisé un voyage dans sa ville natale de Toronto, Canda, où elle a emmené les femmes au carnaval. Elle a également pris en charge l’hébergement d’une soirée au cours d’un voyage en Grèce avec Kandi Burruss et Kenya Moore.

En parlant de Moore, les téléspectateurs ont regardé Sam s’affronter avec Moore après que Moore ait révélé des informations concernant le fiancé de Sam. Bien que les choses aient chauffé, Sam a mis ses problèmes de côté pour soutenir Moore après que Moore ait annoncé sa séparation de son mari, Marc Daly.