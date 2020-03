‘RHOBH:’ Denise Richards poursuit son ancien propriétaire

Denise Richards a l’habitude d’être devant la caméra mais pas en termes d’ensemble jeté sur une série de téléréalité. Après avoir rejoint Real Housewives of Beverly Hills en 2018, l’actrice a été placée sous un autre type de projecteur et elle apprend qu’être une star de la réalité s’accompagne d’un drame accru.

Denise Richards | Samuel de Roman / WireImage

Richards et son mari sont maintenant dans une guerre juridique avec leur ancien propriétaire pour avoir affirmé que Richards avait laissé la propriété saccagée. Elle réclame maintenant la détresse émotionnelle et la fuite d’informations personnelles liées à leur bail.

Denise Richards sur «RHOB»

Richards a rejoint le casting à sa neuvième saison. L’actrice était autrefois mariée à Charlie Sheen et avait plusieurs rôles à son actif, dont The World Is Not Enough et Wild Enough. Avant l’émission, Richards avait sa propre série de téléréalité, Denise Richards: It’s Complicated, qui a été créée après son divorce en 2006 avec Sheen.

Source: Instagram

En parlant au Chicago Tribune en 2019 au sujet de rejoindre le spectacle, Richards a admis qu’elle était une fan de longue date de RHOB et était convaincue de se joindre à elle par son amie proche et collègue ménagère, Lisa Rina. Elle a également révélé qu’elle avait été approchée au sujet de l’adhésion au cours des années précédentes, mais qu’elle avait refusé en raison du calendrier.

Elle a épousé Aaron Phypers deux semaines après leur engagement dans l’émission lors d’une cérémonie en bord de mer à Malibu, en Californie.

Source: YouTube

La saison 10 montrera le drame concernant la rumeur selon laquelle Richards et sa co-star Brandi Glanville ont eu une liaison. Richards a déclaré à l’Inquisitir qu’elle avait été choquée par les ragots.

«J’ai été très pris au dépourvu [with] le sujet qui semble être dans tous les tabloïds ces derniers temps “, a-t-elle avoué.” Je pense que c’est un peu dégoûtant qu’ils en parlent même “, a déclaré Richards.

Denise Richards poursuivie par un ancien propriétaire pour fraude

Le drame de la série n’est pas le seul bordel dont Richards doit s’inquiéter. Elle est maintenant plongée dans une guerre légale avec un ancien propriétaire. En janvier 2020, Richards et Phypers ont été poursuivis pour rupture de contrat et fraude par son ancien propriétaire pour une maison louée par Richards à Calabasas. Selon les documents obtenus par The Blast, le bail comprenait des conditions spécifiques concernant les animaux autorisés à l’intérieur de la propriété.

Source: Instagram

Les propriétaires déclarent que Richards a convenu que les seuls animaux sur la propriété seraient «deux cochons à ventre et trois chiens». Richards aurait également accepté de garder la propriété propre et de payer pour tout dommage causé par les animaux domestiques et / ou les locataires et la maison doit être restituée de la même manière que lorsque les locataires ont emménagé pour la première fois.

Source: Instagram

Les propriétaires affirment que Richards n’a pas respecté son accord et l’accusent de «dommages importants» à la propriété. De plus, ils pensent qu’elle a violé l’accord concernant les animaux à l’intérieur du foyer.

Denise Richards poursuit un ancien propriétaire pour avoir divulgué des informations personnelles

Des sources ont déclaré à The Blast que Richards n’avait jamais réellement vécu dans la maison. Au lieu de cela, Richards a apparemment loué la maison pour l’un des membres de sa famille. Elle poursuit maintenant les propriétaires fonciers, les accusant d’avoir divulgué ses informations personnelles. Elle dit que l’épreuve a causé sa détresse émotionnelle.

Source: Instagram

Dans le procès de Richards, elle nie toutes les allégations de fraude et de non-respect du contrat. Elle insiste également sur le fait que le logement a été restitué dans son état d’origine reçu et que les propriétaires sont les coupables de rupture de contrat.

Richards affirme que les propriétaires “ont fait connaître et / ou ont fait publier des informations privées” la concernant, ce qu’elle trouve offensant.