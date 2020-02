RHONJ Preview: Joe Giudice retrouve ses filles en Italie et embrasse Teresa

La finale de la saison de “Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est forcément une montagne russe d’émotions.

Pour commencer, Teresa Giudice et ses quatre filles – Gia, Gabriella, Milania et Audriana – se rendent en Italie pour voir et embrasser Joe Giudice pour la première fois depuis sa sortie de prison puis sa garde à vue.

Depuis le jour où il a été autorisé à attendre son cas d’expulsion en cours dans son pays d’origine, Joe vit dans une petite ville de Salerne où il est né, où ses parents sont nés et où les parents de Teresa sont nés.

“La dernière fois que nous étions ici, les filles étaient petites, donc je ne pense pas qu’elles se souviennent vraiment”, a déclaré Tre à la caméra Aperçu de Bravo. “Cette ville a été construite il y a tant d’années qu’elle n’a même pas été construite pour les voitures. Nous ne pouvons pas simplement nous rendre jusqu’à la maison où Joe est.”

Alors Gia FaceTimed son père des rues pavées. “Ohhh, mon Dieu,” dit-il avec incrédulité, alors que Gia répondit, “Nous venons maintenant pour venir te chercher.”

Alors que Joe sortait d’un rideau recouvrant la porte de l’endroit où il séjournait, Milania et Audriana ont décollé en courant dans les bras de leur père. “Papa!” crièrent-ils en se mettant à pleurer. Une Gia en larmes a fait son chemin pour rejoindre le groupe, tout comme Gabriella, qui était moins émotive. Teresa était relativement calme mais ne pouvait s’empêcher de sourire. “Ils sont tous plus grands que toi!” nota-t-elle, avant de se pencher pour embrasser Joe sur les lèvres. “Salut,” dit-elle. “Comment vas-tu?”

“Je suis tellement contente que vous soyez ici”, a déclaré Joe à ses filles en les embrassant sur le front. “N’est-il pas préférable de venir ici pour me faire un câlin?” La seule autre option serait que les filles rendent visite à Joe dans le centre de détention de l’ICE, mais Teresa a déclaré dans le passé que les conditions n’étaient pas excellentes et qu’elles auraient été séparées par du verre.

Une fois que les émotions initiales se sont apaisées, Teresa et Joe ont eu seuls le temps de discuter des choses. Joe a dit à Tre qu’il avait oublié ce que c’était que de traiter avec quatre filles d’âges différents et avec des besoins émotionnels différents. Apparemment, Gabriella est arrivée “aggravée”.

“J’ai juste oublié à quel point c’était stressant”, a-t-il admis. “Je veux dire, je ne les ai pas traités depuis longtemps.”

Teresa a défendu ses filles “fatiguées”, qui venaient de voyager à l’étranger pour voir leur père, tout en rappelant à Joe que c’était cela la parentalité. “Je m’en occupe tous les jours”, a-t-elle expliqué, avant que la conversation ne se tourne vers le couple. Les choses étaient tendues.

“Je dois retourner à la maison et prendre mes affaires”, a déclaré Joe, incitant Teresa à demander s’il “dormait ici ce soir?” Joe s’assit et regarda silencieusement alors que Tre leva à peine les yeux pour déballer ses vêtements. “Hein?” dit-elle en levant les yeux vers lui.

“Je ne sais pas”, dit-il en prenant une gorgée de son vin. Teresa a alors demandé: “Tu veux rester avec les filles?” Joe a répondu: “Euh, les lits sont petits.”

En soupirant et en s’asseyant, Teresa a dit: “Eh bien, je veux dire, vous attendiez-vous à coucher avec moi?” Il y eut un silence inconfortable pendant quelques secondes, avec lequel Joe rompit, “Je veux dire, on a eu quoi 20 ans dans notre mariage?”

“D’accord, Joe, écoute,” expliqua-t-elle. “Nous n’avons pas été ensemble depuis près de quatre ans, donc c’est un peu bizarre, non?” Joe leva la main pour se frotter le front. “Je ne sais pas, je veux dire, ça fait longtemps, tu sais?” Ajouta Tre. “Vous devez, comme, ralentir.”

Joe prit une autre gorgée de son vin et laissa échapper un “d’accord” déçu. Il enfila sa veste tandis que Teresa regardait silencieusement.

“Écoutez”, a finalement déclaré Joe, “à la fin de ce voyage, les choses pourraient changer. Qui diable sait?”

Un autre aperçu de leur conversation a montré une Teresa en larmes disant à Joe: “Vous savez, vous épousez quelqu’un, et ils sont censés vous protéger, puis tout s’est écroulé”, ce qui a incité Joe à demander: “Voulez-vous simplement y mettre fin maintenant? “

La finale de la saison 10 de “The Real Housewives of New Jersey” sera diffusée le mercredi 26 février à 20 h. sur Bravo.

