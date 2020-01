RHONJ Recap Saison 10 Episode 10: Jennifer Aydin confronte maman à propos de son frère gay

Fans de “Les vraies femmes au foyer du New Jersey” ont été présentés à Jennifer Aydin frère, Steven, cette saison et a vu sa fille aînée, Gabriella, apprendre qu’il était gay.

Choquée que Gaby ait entendu leur conversation privée, Jennifer a assuré à sa fille que Steven était toujours le même oncle (“dayi”) qu’elle a toujours connu et lui a rappelé que qui vous aimez n’a aucune incidence sur votre valeur ou ce dont vous êtes capable. Gaby a tout accepté à bras ouverts, mais a vite découvert que sa grand-mère turque traditionnelle – la mère de Jennifer et Steven – n’était pas aussi ouverte.

Il y a quelques épisodes, Gaby a mis sa grand-mère sur place. Alors que dans la cuisine préparait les desserts pour le dimanche de Pâques, Gaby a dit devant Jennifer: “Nana, à l’église, le prêtre parlait de la façon dont Dieu dit d’aimer tout le monde, mais quelqu’un a dit que les prêtres ne soutiennent pas les gays. J’étais comme, les prêtres n’aiment pas mon oncle? Parce que Dayi Steven est gay. “

Jennifer ne savait pas que Gaby en parlerait, mais elle est restée fière et impatiente de garder le silence, attendant la réponse de sa mère. Nana a d’abord dit «non», puis a affirmé qu’elle ne savait pas que Steven était gay, puis a changé de sujet.

“Je savais que ma mère n’aimait pas parler de la sexualité de Steven, mais l’entendre mentir à sa propre petite-fille? Cela me dérange vraiment parce que j’ai grandi avec ma mère allongée pour garder une façade”, a déclaré Jennifer plus tard. “C’était ma normale, et ce n’est pas ce que je veux que la normale de mes enfants soit … Je suis si fier de Gaby d’avoir soulevé cette question avec ma mère. Ma mère doit arrêter de danser autour du problème. Vous devez faire face ceci – en privé, en public. Elle ne comprend pas à quel point c’est important pour Steven. “

Cette semaine, Jennifer a emmené sa mère à un brunch de drag Margaret Joseph’s maison. Nana était assise dans une véritable confusion, les yeux plissés et les bras croisés. Jennifer a dit que sa mère n’avait jamais rien vu de tel auparavant, qu’Aydin a utilisé plus tard comme un moyen d’évoquer ce qui s’est passé avec Gaby le dimanche de Pâques.

Nana a dit à sa fille qu’elle ne savait pas que les drag queens étaient des hommes jusqu’à ce que Dolores Catania dis lui.

“Eh bien, je suis très fier de vous que vous ayez vécu votre première soirée drag. J’ai l’impression que vous avez parcouru un long chemin”, a déclaré Jennifer à sa mère, qui a répondu: “Honnêtement, beaucoup de choses que je voyez maintenant, ce n’était pas normal avant pour moi. “

“Eh bien, je veux juste que vous sachiez que la façon dont j’élève mes enfants est de toujours accepter les gens”, a déclaré Jennifer. “Vous savez, Gaby était juste un peu confus quant à la raison pour laquelle vous avez dit que vous ne saviez pas [that Steven is gay]. “Nana a siroté son café et est restée silencieuse, alors que Jennifer a ajouté:” Ça va! Nous savons tous qu’il n’est pas dans le placard. J’ai l’impression que tu es le seul qui essaie encore de le cacher. Je sais que c’est difficile pour toi d’en parler, mais je ne veux pas que tu aies l’impression que c’est quelque chose que tu dois cacher, jamais. “

Nana a répondu: “Je n’ai pas honte de mon enfant. Ce n’est pas de sa faute. Si tu as un enfant malade, tu vas le jeter?”

“Mais ce n’est pas une maladie”, a expliqué Jennifer.

“Pourquoi devons-nous continuer d’en parler?” Nana a riposté avant de pleurer. “Quand j’étais en Turquie, je ne sais jamais rien de tel. J’ai toujours des problèmes avec ça parce que je suis démodé, mais c’est sa vie. S’il est heureux, Dieu soit avec lui.”

Jennifer a expliqué que Steven serait “tellement plus heureux” si Nana “le reconnaissait simplement en public”. Elle a pleuré et marmonné, “Je sais.”

“Genre, ‘Tu es sorti et fier? Bon pour toi! Bon pour toi que tu ne vives pas de mensonge'”, a dit Jennifer à sa maman en larmes. “Je sais que tu peux le faire. Tu es une femme forte.”

Nana a accepté d’essayer de tenter le coup.

Dans d’autres nouvelles, Jackie Goldschneider a invité toutes les femmes à son domicile des Hamptons pour un week-end. Oui, cela inclus Teresa Giudice. L’épisode de mercredi s’est terminé avec l’arrivée de tout le monde chez Jackie, et Teresa a immédiatement mis Margaret sur la sellette pour ne pas l’avoir invitée à son brunch à la fête des mères.

Margaret a dit qu’elle le voulait, mais après avoir été ignorée par Teresa à Melissa Gorga’s défilé de mode, elle a estimé qu’il valait mieux ne pas le faire.

Ce drame se déroulera mercredi prochain sur “Real Housewives of New Jersey”, qui sera diffusé à 20 heures. sur Bravo.

Ce drame se déroulera mercredi prochain sur "Real Housewives of New Jersey", qui sera diffusé à 20 heures. sur Bravo.

