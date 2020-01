RHONJ Recap Saison 10 Episode 11: Melissa Gorga explose sur Jennifer Aydin au déjeuner

Rien ne fait exploser les femmes au foyer riches comme une différence d’opinion en matière d’argent.

Le nouvel épisode de mercredi “Les vraies femmes au foyer du New Jersey”, Jackie Goldschneider a emmené ses co-stars dans sa maison en bord de mer dans les Hamptons. C’était magnifique. Elle a dit aux femmes qu’elle payait 80 000 $ par an pour l’entretien et qu’elle gagnait environ 120 000 $ en retour. Personne n’a été plus impressionné que Jennifer Aydin, qui a passé l’épisode entier à admirer tout l’argent de la famille et les investissements qu’elle ne réalisait pas que Jackie avait.

Jackie, qui est généralement super privée, n’était pas trop désireuse de répondre à tous les millions de questions de Jennifer sur combien elle gagne, combien de propriétés elle possède, etc. – mais elle a gardé son calme.

Jusqu’à ce que les dames fassent du shopping. Alors que quelques femmes sont allées dans un magasin, Jennifer et Margaret Josephs est allé à un autre. Jennifer a dit à Margaret qu’elle ne pouvait pas croire tout l’argent que Jackie avait et a dit qu’elle était choquée de ne pas avoir organisé une meilleure fête d’anniversaire pour ses fils. (Plus tôt cette saison, Jennifer a amené certains de ses enfants chez les Goldschneiders et n’a pas du tout été impressionnée par l’événement, qui consistait en un ramassage de basket-ball, une pizza, un gâteau Nutella et des sacs de cadeaux que Jackie n’a pas pris la peine de sortir de la boîte Amazon où ils sont venus. dans.)

Donc, alors que Jennifer se déclamait à quel point Jackie était “bon marché” pour avoir fourni à ses invités une pizza insatisfaisante, Margaret a défendu son amie – sauf qu’elle ne l’a pas fait non plus? Margaret a affirmé que la pizza n’était pas due au fait que Jackie était bon marché; elle a dit que c’est parce que Jackie ne pense tout simplement pas à la nourriture ou à manger. Marge a fait quelques blagues différentes sur le sujet, ce qui n’était probablement pas du meilleur goût étant donné qu’elle connaît Jackie’s souffert de troubles de l’alimentation pour la plupart de sa vie.

Avancez donc rapidement vers le déjeuner de groupe après la virée shopping. En s’asseyant, Jennifer s’est levée pour aller aux toilettes, à ce moment-là, Margaret a amené Jackie devant les autres femmes que Jennifer l’avait qualifiée de bon marché et parlait de la fête d’anniversaire de ses fils. “Elle a dit ça à voix haute?” un stupéfait Melissa Gorga a demandé.

Jackie a été incroyablement insultée. “Pour Jennifer, c’est cette mentalité de genre, tout dépend de l’argent qu’elle dépense pour les choses”, a-t-elle déclaré. “Et pour moi, ce n’est pas le cas.” À ce stade, Jennifer était revenue à la table. «Vous laissez entendre que je suis devenu bon marché avec la fête que j’ai organisée pour mes enfants parce que je ne vous ai pas nourri de nourriture gastronomique pendant ce temps? Jackie lui a demandé, ajoutant que ses enfants avaient en fait demandé la pizza et le gâteau Nutella.

“Les enfants, bien sûr, s’en moquent. Les adultes s’en soucient!” Jennifer a défendu, mais Jackie a riposté, “Pensez-vous que je m’en fous? Baissez la bouche!”

Dolores Catania pensait qu’elle aidait en ajoutant: “Tout le monde n’aspire pas à dépenser des milliers de dollars pour les fêtes que j’ai faites, [Jennifer] a fait,[[Teresa Giudice]a fait et [Melissa] a fait.”

“D’accord, alors il est juste de dire qu’elle ne voulait pas dépenser l’argent!” Jennifer a insisté, ajoutant rapidement: “Retirez le bâton de votre cul et profitez de la vie pendant un certain temps!” Jackie a dit qu’elle dépensait son argent quand et comment elle le voulait, ce que Jennifer a mal interprété. “Alors tu le dépenses pour toi et pas pour les fêtes de tes enfants?” elle a demandé. Jackie, qui était “en feu” à cause de la critique non sollicitée de ses choix parentaux, a riposté: “Je ne le dépense pas juste pour impressionner les gens.”

Après que Jennifer ait dit à Jackie que les autres enfants “oublieraient bientôt” la fête inoubliable, Margaret est intervenue pour la réprimander. Alors qu’a fait Jennifer? Elle a amené Margaret avec elle: “C’est elle qui n’arrête pas de dire que tu as un problème avec la nourriture aussi! C’est elle qui a fait des blagues sur le fait que tu ne manges pas!”

Jackie a été visiblement blessée par la révélation, à laquelle Margaret a immédiatement répondu. Elle s’est excusée d’avoir “fait la lumière” sur les difficultés de Jackie, et Jackie a accepté. C’est alors que Melissa a souligné que Margaret ne voulait pas blesser les sentiments de Jackie, alors qu’elle pensait que les remarques de Jennifer étaient malveillantes. Elle a dit que c’était “plus une ignorance” quand il s’agit de Jennifer ne connaissant pas les signaux sociaux et ce qui est acceptable.

Après plus de va-et-vient entre Jennifer et Jackie, Melissa a interrompu pour essayer d’avoir le dos de Jackie, et dans le processus, a incité Jennifer.

“Juste pour que tu saches, la façon dont toi, moi, nous les filles qui organisons des fêtes somptueuses, devine qui gagne?” Cette mère de famille ici », a déclaré Melissa, en montrant Jackie.« Parce qu’elle est une épargnante. Elle est très intelligente. Elle ne parle pas de l’émission. A long terme, vous regardez dont les enfants sont bien installés dans 30 ans. Nous sommes perdants. Elle gagne. “

“Pourquoi ne fermez-vous pas la gueule?! Êtes-vous en train de dire que mes enfants ne réussiront pas dans 30 ans?!” Cria Jennifer à travers la table. Une Melissa confuse a répondu: “Salope, de quoi tu parles?”

“Tout d’abord, ne m’appelez pas salope. Salope, ne m’appelez pas salope! Faites deux pas en arrière et prenez une pause f-king”, a déclaré Jennifer à Melissa, qui avait été distraite par une conversation parallèle avec Dolores. Alors Jennifer a commencé à hurler: “Bonjour?! Bonjour?! Bonjour?!” et jetant de l’argenterie, des serviettes et tout ce qu’elle pouvait mettre la main sur la table et vers Melissa.

Ouaip, c’était le bouton de Melissa! “Je jure devant Dieu!” elle se précipita en arrière alors qu’elle se levait de son siège et pointa / lança un regard noir à Jennifer. “Va-t’en. Va-t’en! Je te le dis … Ne le fais jamais!” Tandis que Dolores essayait de recycler physiquement Melissa, Melissa a dit à Teresa de “lui faire foutre le camp d’ici maintenant”. Tout le monde regardait.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

