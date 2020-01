RHONJ Recap Saison 10 Episode 12: Teresa Giudice obtient un selfie torse nu de ‘Pool Boy’ Tony tandis que Joe est dans ICE

Nouvel épisode de mercredi “Les vraies femmes au foyer du New Jersey” a commencé avec les conséquences de Jennifer Aydin ayant jeté des ustensiles et des assiettes “vers” Melissa Gorga après un échauffement argument sur les habitudes de dépenses.

Après Teresa Giudice et Dolores Catania pris d’assaut avec Jennifer, Jackie Goldschneider expliqué à Margaret Josephs pourquoi elle ne peut pas se tenir debout quand les gens se moquent de ses habitudes alimentaires. Elle a pleuré en se rappelant le jour où elle est montée sur la balance et s’est rendu compte qu’elle avait besoin d’aide, alors elle s’est mise sous traitement. C’est arrivé après des vacances tout compris avec son mari, au cours desquelles elle n’a mangé que des boîtes de thon qu’elle avait ramenées de chez elle.

En ce qui concerne Jennifer, Jackie a déclaré plus tard: “C’est trop f – roi que son mari ne puisse pas la rendre jolie à l’intérieur!” C’est un chirurgien plasticien.

De retour à la maison, Jennifer a décidé qu’elle voulait partir. Dolores et Teresa ont dit qu’elles iraient avec elle parce qu’elles sont venues avec elle. C’est alors que les trois autres sont arrivés et que la deuxième partie de la guerre du midi a commencé.

Jennifer a commencé à inciter Teresa parce que Melissa l’a appelée “ignorante” au déjeuner, mais la défense de Melissa était qu’elle voulait dire “embarrassante”. Teresa ne semblait pas l’entendre, mais Jennifer s’est assurée de le lui faire remarquer pendant qu’elle emballait avec colère ses sacs pour rentrer chez elle.

Teresa retourna donc dans le salon et demanda à Melissa si elle l’avait qualifiée d’embarrassante. Melissa a dit à Jennifer de “fermer la gueule” et de ne pas s’impliquer dans le drame familial, et un match hurlant s’en est suivi.

Après que Jennifer ait appelé Melissa “ennuyeuse” et se soit précipitée, Teresa très calme a regardé sa belle-sœur et a dit: “Je n’aime pas que tu dises que je suis ignorante, alors tu ferais mieux de me dire pardon.” Mélissa obligée. “Merci, je t’aime,” répondit Teresa, ajoutant en plaisantant, “salope!”

Mais Melissa était plus préoccupée par le fait que Teresa avait accepté de partir avec Jennifer et Dolores. Il a fallu convaincre, mais Teresa a accepté de rester parce que “je ne veux pas que ce soit comme si je choisissais des amis plutôt que de la famille”.

Alors que Jennifer et Dolores sont parties, les femmes restantes se sont habillées et prêtes pour le dîner. Une fois à table, Jackie dit: “Teresa, je sais que tu n’es pas célibataire, mais le barman est très mignon.”

“Je veux dire, barman, cependant?” Demanda Tre en se retournant. “J’essaie juste de voir s’il est mignon. Je veux voir ton type. Eh bien, ton mari est un beau mec.”

Se souvenant des commentaires que Tre lui a dit que Joe lui avait fait biens endommagés, Jackie a répondu: “Si vous êtes célibataire et que vous voulez qu’il vous présente à quelqu’un, il a des gens.”

C’est alors que Marge a dit: “Et le gars de la piscine chaude?” Oui, elle voulait dire Tony Delorenzo, le même Tony que nous avons rencontré plus tôt dans la saison qui est venu donner à Tre une remise très importante sur une piscine personnalisée, le même Tony qu’elle a été vu traîner avec pendant les vacances! Elle le connaît depuis toujours, mais comme Dolores l’a expliqué, ils sont sortis brièvement avant le mariage de Teresa Joe Giudice.

“Je suis sorti avec lui au lycée!” Teresa a dit aux filles, incitant Margaret à demander s’il avait déjà vu à l’intérieur de la piscine de Teresa. Elle a ri et a dit qu’ils n’avaient jamais eu de relations sexuelles. Bien sûr, les femmes voulaient en savoir plus. “Est-il toujours beau?!” Teresa a dit oui, puis a sorti un selfie torse nu !!!

Les dames mouraient. NOUS mourions! “Il t’a envoyé ça?!” Réticente à répondre, Teresa a dit: “Ouais, mais c’est mon ami!” Margaret a dit que Tony n’était pas un ami, alors que Melissa se tortillait sur son siège. Après tout, elle n’a jamais vu Teresa avec personne sauf Joe!

“Vous sentez-vous comme si vous deviez rester avec [Joe] même si vous ne voulez pas? “, a demandé Jackie à Teresa, qui a dit qu’elle ne savait pas et a mentionné qu’elle voulait attendre et voir comment elle se sentait après l’avoir vu.” Et les enfants l’adorent “, a-t-elle ajouté.” Je Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. J’aimerais bien. “

Plus tard, Melissa a rempli Joe Gorga sur tout ce qui s’est passé pendant leur escapade et a dit: “Je vais être honnête avec vous, ce voyage aux Hamptons m’a confirmé qu’elle penche vers le divorce … Elle a fini.”

Joe a ensuite invité Teresa à boire, et les deux ont pu se rattraper. Il a immédiatement posé des questions sur son mari. “Parfois, il commence à se battre avec moi, et parfois il dit des choses désagréables”, a-t-elle expliqué, racontant à son frère le commentaire “bagage” de Joe.

“Tu sais que ce n’est pas vrai, non?” il a insisté. «Tu es belle, tu es drôle, tu es une super mère. Il est là, assis derrière ces barreaux, alors il essaie de te déranger mentalement la tête.

“Ce qu’il est,” se plaignit-elle. Gorga a dit que s’il était Giudice, il embrasserait le cul de Teresa.

Elle a ensuite dit qu’elle avait finalement obtenu l’autorisation d’ICE pour aller voir Joe. Il séjournait dans un établissement à trois heures et demie de route. “Il n’y a aucun moyen que je vais me battre avec lui devant nos filles. Je ne fais pas ça”, a-t-elle dit à son frère, “mais seulement trois d’entre nous sont autorisés à partir.” Elle a dit qu’elle avait choisi Gia et Milania parce que Milania “se bat le plus avec lui étant absent”.

Teresa s’est arrangée pour qu’un chauffeur l’emmène avec ses deux filles chez Joe, mais après une heure et demie de conduite, elle s’est rendu compte qu’elle avait oublié son portefeuille, sa carte d’identité et le certificat de naissance de Milania. Elle était hystérique.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

