RHONJ Recap Saison 10 Episode 13: Joe Gorga dit à Teresa comment il se sent vraiment à propos de Joe Giudice

Joe Gorga enfin dit Teresa Giudice comment il a toujours ressenti son mariage avec Joe Giudice.

L’épisode de mercredi de “Les vraies femmes au foyer du New Jersey”, Teresa a eu une conversation franche avec son frère après qu’elle et les filles soient rentrées de la visite de Joe dans l’établissement ICE.

“Je suis tellement f – roi épuisé. Comme, aujourd’hui, Joe a dit la merde la plus folle aujourd’hui. Je ne peux pas”, a déclaré Tre en faisant à son frère une tasse de thé. “Il m’a dit: ‘Je veux juste que tu saches que je ne ressens rien pour toi.’ Il m’a dit: “Va trouver quelqu’un d’autre. Je ne serai même pas fou.” “

Ces commentaires surviennent après que Joe Giudice a dit à Teresa par téléphone dans les épisodes précédents qu’il ne voulait pas l’épouser en premier lieu et que personne ne voudrait sortir avec elle à cause de ses bagages.

Joe Gorga a été surpris mais pas choqué, demandant à sa sœur: “S’il vous dit toutes ces choses négatives, pourquoi ne passez-vous pas simplement à autre chose dans votre vie?”

Elle soupira et regarda sur le côté. “Non, je suis sérieux,” dit sévèrement Joe. “Gia vient de dire: ‘Je m’en fiche si vous êtes ensemble.”

Teresa a répondu: “Peut-être parce qu’elle le ressent. Comme, on se chamaille. Et je ne veux pas que les enfants vivent ça, tu sais? Je ne sais pas.”

Enfin, Joe a laissé échapper: “Tu veux savoir la vérité? Je n’ai jamais vraiment pensé que vous aviez une bonne relation. Je ne l’ai pas vu vous traiter comme vous auriez dû être traité.”

Teresa s’est moquée et a dit: “Merci de me le dire maintenant”, comme Joe lui a rappelé qu’il ne s’était jamais impliqué dans son mariage. “Je vous le dis maintenant parce que vous êtes dans cette situation”, a-t-il expliqué. “Tu dois devenir heureux dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que tu fais.” Teresa soupira et dit qu’elle ne savait pas non plus.

Dans un confessionnal ultérieur, Joe Gorga a continué à rencontrer son beau-frère. “Joe va toujours être arrogant”, a-t-il déclaré. “Il est dur, il est dur. Il ne sait pas comment s’ouvrir et être un homme. Vous savez ce qu’est un homme? Quand il peut vous regarder et dire: ‘Je t’aime. Tu es incroyable. Tu es magnifique.’ C’est un putain d’homme. “

Avance rapide vers Margaret Josephs ‘ grande fête pour célébrer le 20e anniversaire de la création de son entreprise. Elle a invité toutes les femmes, qui portaient encore des épingles et des aiguilles après leur voyage explosif aux Hamptons, ainsi que leurs maris.

Si vous vous souvenez, Jennifer est partie tôt parce qu’elle est entrée dans un altercation presque physique avec Melissa Gorga sur un désaccord sur les habitudes de dépenses. C’était après que Jennifer ait appelé Jackie Goldschneider pas cher pour servir de la pizza à la fête d’anniversaire de ses fils.

Jennifer est allée à la fête avec de bonnes intentions, mais sa tentative de s’excuser auprès de Jackie est allée au sud. Elle a également à peine dit bonjour à Melissa, qui n’était pas très bien avec cette dernière.

Alors, alors que les femmes essayaient de rester ensemble et de ne pas gâcher le grand jour de Margaret, Joe Gorga a décidé de défendre l’honneur de sa femme en portant l’incident du lancer de plaques à l’attention du mari de Jennifer.

“Qu’est-ce qui se passe avec ta femme, mec?” il a demandé à Bill Aydin devant les autres maris. “Nous parlons de Jen manquer de respect à ma femme, jetant de la nourriture f-king. La dernière fois, elle lui a jeté un verre!” (C’est vrai. C’est arrivé la saison dernière, également dans un restaurant.)

“Normalement, elle est calme,” se défendit Bill, “mais si Melissa la dissipe, c’est dur pour moi de la retenir.”

“Tu dois redresser ta femme. Le mot est que tu dois la frapper davantage”, a déclaré Joe. “Elle est sexuellement frustrée. Tu dois lui en donner plus!”

Agacé par la conversation, Bill s’éloigna et se dirigea vers sa femme. “Où vas-tu, doc?!” »Cria Gorga, disant aux autres qu’il disait simplement« la vérité ».

Toutes les femmes et leurs hommes se rendront sur la côte du New Jersey la semaine prochaine, et nous avons hâte.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

