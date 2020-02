RHONJ Recap Saison 10 Episode 14: Teresa Giudice affirme que Joe a été trompé pendant le mariage

Teresa Giudice a déclaré pour la toute première fois jeudi “Les vraies femmes au foyer du New Jersey” elle croit Joe Giudice l’a trompée pendant leur mariage – et prétend qu’elle a trouvé des preuves.

Alors que les acteurs et leurs maris étaient sur la côte du New Jersey pour une escapade d’un week-end sauvage, Teresa a commencé à parler de sa situation difficile. À l’époque, Joe était toujours détenu par l’ICE après sa peine de 41 mois de prison, et ils n’étaient toujours pas sûrs de l’avenir de leur mariage.

Au cours d’une conversation sur les contrats de mariage, Teresa a évoqué un appel téléphonique des caméras Bravo capturées plus tôt cette saison, au cours desquelles Joe lui a dit avec colère qu’il lui avait fait signer un contrat de mariage une semaine avant leur mariage parce qu’il “ne voulait pas se marier”.

“J’ai beaucoup de ressentiment”, a-t-elle déclaré au groupe, qui écoutait attentivement. “Je me sentais comme si je ne méritais pas ça parce que j’étais comme la parfaite, parfaite femme f-king!” À ce stade, il semblait qu’elle combattait les larmes.

Après Dolores Catania’s ex-mari devenu meilleur ami, Frank, a appelé Joe “un âne” pour ces commentaires de mariage et de mariage, il a demandé à Tre si elle pensait que Joe était aussi bon conjoint pour elle qu’elle l’était pour lui.

“Non, car il y avait des rumeurs là-bas”, a-t-elle dit, incitant Margaret Josephs ‘ son mari, Joe Benigno, pour lui demander: “Tu penses qu’il a déjà couché dans le dos?”

“Écoutez,” répondit Teresa, “il avait un téléphone portable séparé avec une fille.” Tout le monde était stupéfait. “Tu le sais pour un fait?” Jennifer Aydin a demandé.

“Je l’ai trouvé!” Cria Teresa. «C’était la sœur de son ex-petite amie. Il a dit qu’elle traversait son divorce. Il l’aidait, essayait de vendre sa maison. Comme, j’ai quitté mon travail. Gia avait 3 ans. Et je me disais: ‘Qu’est-ce que je vais faire? faire?’ J’aurais dû partir alors, non? Je ne l’ai pas fait parce qu’il me l’a nié. Je l’ai cru. “

Jennifer a dit qu’elle sentait que Tre voulait le croire, ce qui a incité Joe Gorga pour demander directement à sa sœur, “Aujourd’hui, croyez-vous qu’il vous a trompé?”

“Ouais, maintenant je le fais!” elle a riposté. Il y eut un halètement audible.

“Écoutez, je ne pense pas que ce soit une nouvelle pour les oreilles de quiconque que Joe trompait Teresa,” Melissa Gorga a déclaré dans un confessionnal ultérieur, avant que Bravo ne montre deux clips incriminants au fil des ans: le premier était le moment où Joe faisait référence à Teresa comme sa «femme salope» et un «c – t» alors qu’il passait un mystérieux appel téléphonique à Napa Valley en 2013; le second était en 2015, quand l’alun “RHONJ” Jacqueline Laurita a dit Tre lors d’une réunion, “Chérie, tu as rencontré ton mari quand il avait quelqu’un sur le bureau dans son bureau! Tu me l’as dit!” Joe a nié l’infidélité dans les deux cas.

“Mais la nouvelle ici est que Teresa l’admet enfin”, a ajouté Melissa.

“Je dis juste, parfois tu es aveugle”, a déclaré Teresa au groupe, alors que son frère l’interrompait, “Écoute, tout ce que je dis – tu regardes les téléphones et tu dois t’inquiéter à ce sujet – ce n’est pas mariage.”

La pauvre Teresa a ajouté dans un confessionnal plus tard: “Cela a pris beaucoup de temps, et il m’est encore très difficile d’admettre, mais je me dois de m’ouvrir les yeux.”

Au dîner ce soir-là, Joe a commencé à parler de la façon dont il avait rencontré Melissa sur la côte du New Jersey, ce qui a provoqué un voyage à travers le groupe dans la mémoire. Teresa et Dolores ont apparemment utilisé un club appelé Temptation – “Temps” – où Dolores a déclaré que Teresa “avait battu deux filles et un gars”.

“C’était mon petit ami,” défendit Tre. “Il tenait la main d’une fille!”

“Son petit-ami,” l’interrompit Joe, “si jamais ils regardaient d’autres filles, elle les maltraitait!” Dolores était d’accord, appelant Teresa un “animal”.

“C’est pourquoi je suis choqué par elle [now] Parce qu’elle était comme, j’ai besoin de preuves [of Joe cheating on me]. Oh, je vois des photos de lui, mais elle ne me l’a jamais dit! »” A plaisanté Joe. Melissa s’est jointe à lui, ajoutant: “Il ne m’a pas dit qu’il avait eu des rapports sexuels, donc je n’y crois pas!” “Teresa a ri éteint dans le moment, mais cela la dérangeait.

“Je sais que mon frère plaisante à propos de Joe qui me trompe, mais ce n’est vraiment pas drôle”, a-t-elle admis plus tard. “Je veux dire, c’est ma vie, et je ne pense vraiment pas que ce soit quelque chose dont on puisse rire.”

Le lendemain matin, Melissa a fait un commentaire sur la façon dont “peut-être que Teresa peut trouver un garçon” au bar dans lequel ils se dirigeaient ce jour-là, incitant Tre à dire qu’elle se sentait mal à propos de tout ce qu’elle avait révélé sur Joe. “Comme, mes filles adorent leur père”, a-t-elle dit, mais comme Dolores l’a expliqué, “C’est un témoignage pour vous, donc vous savez, parce qu’avec tout ce que vous savez et tout ce que vous avez traversé, vous n’avez jamais mal salé leur père . Tout au long de la journée, avocats, avocats, argent, argent. Vous n’avez jamais dit non une fois pour lui. “

“Non, et je suppose que j’en ai aussi du ressentiment”, a déclaré Teresa. “C’est comme si je devais être tellement plus loin dans la vie. Toutes mes affaires. J’ai beaucoup bâti! Et puis tout s’est écroulé à cause des trucs légaux. Je vais être honnête avec vous, j’insiste sur l’argent tous les temps.”

Margaret a partagé avec Teresa qu’elle comprenait ce que c’était que d’être traîné dans le système juridique et d’avoir constamment à se soucier de l’argent parce qu’elle faisait elle-même face à un procès. Jennifer a ensuite réprimandé Margaret pour avoir comparé des pommes à des oranges parce qu’au moins Margaret avait un partenaire sur lequel s’appuyer.

“Je ne savais pas que Jen travaillait”, riposta Marge, incitant une Jennifer en colère à dire à la caméra, “Excusez-moi? Élever cinq enfants ne fonctionne pas? Mon travail est 10 fois plus difficile que ce qu’elle fait, alors vérifiez que, chienne!”

Et ce sera le sujet du drame de la semaine prochaine – avec une conversation animée entre Melissa et Danielle Staub.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

