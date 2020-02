RHONJ Recap Saison 10 Episode 16: Teresa Giudice rompt ses liens avec Danielle Staub et son mari Joe

La finale de la saison 10 de “Les vraies femmes au foyer du New Jersey” a commencé avec Melissa Gorga revenir de sa rencontre en tête-à-tête avec Danielle Staub et rejoindre ses autres camarades lors d’un barbecue.

Mal à l’aise et prudente, Melissa a dit au groupe ce que Danielle lui avait dit – que c’était l’idée du propriétaire de la boutique de la faire tirer Margaret Josephs ‘ cheveux et que Teresa Giudice l’a encouragée à le faire.

Teresa regarda silencieusement et bouche bée, comme Margaret et Dolores Catania a refusé de croire l’information. “Elle a dit ça?” Demanda finalement Teresa à Melissa.

Avec tout le monde la fixant, elle réussit finalement à marmonner: “Je ne me souviens même pas … Je me souviens qu’elle m’a dit quelque chose … Je ne sais pas …” Les yeux de Margaret sortirent de leurs orbites, alors que Dolores ‘bouche ouverte.

“Je buvais”, a ajouté Tre, “Et tout s’est passé si vite.” Le choc et la déception du groupe étaient palpables.

“Je suis un peu paniqué. Je ne vais pas mentir”, a finalement déclaré Marge. “Pourquoi voudriez-vous lui dire de me tirer les cheveux? Comment est-ce malade? Vous f – roi aimez tellement cette fille que vous allez f – roi la laisser juste me faire du mal? Pour quoi? Pour quoi? Vous ‘ re un vrai connard de f-king. Je suis comme f-king flippé. “

“C’est ton ami f-king? C’est avec qui tu veux t’associer?” elle a ajouté. “Elle vient de te jeter sous le bus devant le monde f-king pour sauver son propre cul f-king. Comment est-ce malade?” Dolores a regardé Teresa et a dit: “Vous allez vous battre pour [Danielle] depuis le premier jour, et regardez ce qu’elle vous a fait. “

Incroyablement bouleversée, Margaret s’est élancée, alors que Teresa luttait pour trouver les bons mots. “Je veux dire, je me sens mal. J’espère qu’ils ne l’utilisent pas”, a-t-elle dit à Melissa, qui a répondu: “Ils vont l’utiliser.”

Lorsque la réalité de la situation a finalement sombré, Teresa s’est tournée vers l’un des photographes, les a retournés, a jeté sa tasse solo et tout son contenu, a fait claquer toutes les tasses solo rouges d’une table à proximité et l’a réservée à l’étage.

“Pourquoi a-t-elle lancé ça?” a demandé Jackie Goldschneider. “Elle est énervée contre les producteurs”, a répondu Melissa, alors que Dolores laissait échapper un “oh, merde”.

“Vous êtes des connards f-king. Je rentre à la maison!” »Cria Teresa, alors que les caméras la suivaient à chaque mouvement. Pendant que Margaret remplissait son mari et que Melissa et Jackie essayaient de la réconforter, Jennifer Aydin est allé vérifier Tre.

“Laisse-moi tranquille!” elle a crié. “Je suis tellement f – roi fou en ce moment.” Elle a annoncé qu’elle “appelait un Uber et rentrait chez elle” afin de pouvoir “se calmer”.

Pendant ce temps, Marge voulait savoir pourquoi Teresa était si contrariée: “parce qu’elle ressemble à un trou du cul pour tout le monde, ou parce qu’elle m’a vraiment blessé?” Le mieux que Melissa ait pu trouver, c’est que Tre était «embarrassé». Elle est donc allée voir sa belle-sœur.

Teresa a refusé de sortir de la pièce, mais elle a écouté ses amis par la porte. Dolores a déclaré que la façon de rectifier la situation était de présenter des excuses à Margaret et de rompre définitivement les liens avec Danielle. Melissa a dit à Teresa qu’elle savait qu’elle avait beaucoup de stress à la maison et que s’associer à quelqu’un comme Danielle ne faisait que la terrasser. Finalement, Tre est venu.

“D’accord, peut-être que tu m’as fait une faveur pour aller la rencontrer,” dit-elle à Melissa en ouvrant la porte. “Je suppose que vous étiez tous d’accord – croyez-moi, j’étais heureuse que Danielle soit restée pour elle-même. Elle ne s’est jamais contentée pour elle-même. Je suis vraiment vraiment bouleversée en ce moment à cause de Margaret. J’ai l’impression d’avoir la laisser tomber. Je veux juste partir. “

Tre a dit à la caméra la même chose qu’elle avait racontée à ses co-stars – qu’elle “buvait beaucoup” et que tout s’était passé si vite. “Je ne vais pas mentir”, a-t-elle ajouté, “j’étais en colère contre Margaret. Je n’ai jamais pensé que quelqu’un se blesserait. Je ne pensais même pas.”

Quand Joe Gorga a jeté la tête pour vérifier sa sœur, elle lui a demandé d’amener Margaret afin qu’ils puissent discuter en privé. En attendant, Teresa a appelé Danielle.

“Je suis vraiment contrariée, Danielle”, a-t-elle déclaré. “Melissa vient de me dire ce que tu as fait.”

“Chérie, ne t’énerve pas, s’il te plaît,” répondit Danielle. Teresa a dit: “Je le suis! Ne sois pas en colère? Parce que maintenant Margaret va penser que je t’ai dit de la blesser.”

“Mais tu étais d’accord avec ça,” répondit Danielle. Teresa a dit: “Je n’étais pas d’accord pour attaquer quelqu’un. C’était votre décision f-king, puis après, qu’est-ce que je vous ai dit après?”

“Vous avez dit que je n’aurais pas dû le faire”, a déclaré Danielle. “Tu aimerais ne pas l’avoir fait.” Teresa a ajouté: “Je suis tellement en colère contre moi-même. Je ne veux plus jamais blesser personne. C’est foutu. Je ne suis pas comme ça.”

“Ne sois pas en colère contre moi, Tre. Ne laisse pas cela s’interposer entre nous”, insista Danielle, mais Teresa avait pris une décision. “Je vous souhaite tout le meilleur, je ne veux plus être amis,” dit-elle. “J’en ai eu assez. D’accord, au revoir.” Elle raccrocha alors que Danielle disait que je t’aime.

Teresa a ensuite parlé avec Margaret et lui a expliqué qu’elle était incroyablement désolée et bouleversée de l’avoir blessée. Margaret était apparemment encore trop paniquée pour vraiment comprendre sa situation, disant qu’elle ne réalisait pas que leur amitié était si unilatérale.

“J’ai vu que vous lui faisiez de mauvaises choses, alors je voulais qu’elle se lève pour elle-même. Mais j’aurais dû lui dire: ‘Ne le fais pas'”, a déclaré Teresa, ajoutant qu’elle pensait que la situation “devait arriver” pour que je me réveille parce que j’en ai fini avec elle. “

Tre a insisté sur le fait que c’était “une révélation” et qu’elle ne voulait plus être la fille qu’elle était. Elle a également présenté à Margaret des excuses sincères. Marge était reconnaissante mais a dit qu’elle avait besoin de temps pour traiter.

Plus tard, Teresa ses quatre filles – Gia, Gabriella, Milania et Audriana – ont volé en Italie pour voir et se faire des câlins Joe Giudice pour la première fois depuis sa sortie de prison puis sa garde à vue.

Depuis le jour où il a été autorisé à attendre son cas d’expulsion en cours dans son pays d’origine, Joe vit dans une petite ville de Salerne où il est né, où ses parents sont nés et où les parents de Teresa sont nés.

Le câlin de groupe était aussi émouvant que vous vous attendez, Teresa se penchant même pour embrasser Joe sur les lèvres. Mais une fois que les émotions initiales se sont apaisées, les deux ont eu seuls le temps de discuter. Joe a dit à Tre qu’il avait oublié ce que c’était que de traiter avec quatre filles d’âges différents et avec des besoins émotionnels différents. La conversation se tourna bientôt vers le couple, et les choses étaient tendues.

Après quelques va-et-vient maladroits au-dessus des arrangements de sommeil, Teresa a demandé, “Eh bien, je veux dire, vous attendiez-vous à coucher avec moi?” Il y eut un silence inconfortable pendant quelques secondes, avec lequel Joe rompit, “Je veux dire, on a eu quoi 20 ans dans notre mariage?”

“D’accord, Joe, écoute,” expliqua-t-elle. “Nous n’avons pas été ensemble depuis près de quatre ans, donc c’est un peu bizarre, non?” Joe leva la main pour se frotter le front. “Je ne sais pas, je veux dire, ça fait longtemps, tu sais?” Ajouta Tre. “Vous devez, comme, ralentir.”

Joe but une gorgée de son vin et laissa échapper un «d’accord» déçu. Il enfila sa veste tandis que Teresa regardait silencieusement.

“Écoutez”, a finalement déclaré Joe, “à la fin de ce voyage, les choses pourraient changer. Qui diable sait?”

Le lendemain, lors d’un voyage de shopping, il a demandé à Teresa si elle aimait une paire de boucles d’oreilles et un collier assorti. Elle a dit non et s’est éloignée.

“Je pense que Joe veut à nouveau être un couple, mais je ne suis pas content avec Joe depuis longtemps”, a déclaré Teresa à la caméra. “Mais quand je me suis mariée pour la première fois à Joe, tout était super. Et je ne veux vraiment pas lui faire de mal, mais parfois, vous ne pouvez pas surmonter ce qui s’est passé, et vous avez juste besoin de passer à autre chose.”

Plus tard au dîner, Teresa a demandé aux filles quelle était leur partie préférée du voyage. Ils ont dit que ça allait étreindre leur père, et tout le monde a commencé à pleurer. “Les filles, je suis désolé pour tout ce qui s’est passé. Écoutez, je vais faire tout ce que je dois faire, et ne vous inquiétez pas. Je vais toujours nous garder ensemble.”

Plus tard, Teresa et Joe ont eu une autre chance de parler seuls. Elle a dit: “Je veux juste avoir cette conversation avant de partir. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, et je veux que tu me dises ce que tu ressens. Alors dis-moi ce que tu ressens.”

“Je veux dire, je ne sais pas. Ça fait un petit moment”, a déclaré Joe. Teresa a accepté. “Je sais. Nous n’avons pas été ensemble depuis si longtemps.”

“Au moment où nous nous habituerons les uns aux autres, vous aurez disparu”, a déclaré Joe. Teresa a demandé: “Comment nous voyez-vous avec toute cette situation? Vous vivez ici et je vis en Amérique.” La solution de Joe était que Teresa “monte dans un avion et nous rencontrons des endroits, c’est tout. Et nous nous amusons. Et c’est ce que nous faisons. Nous faisons fonctionner les choses.”

“Je ne veux pas ça,” répondit Teresa. “Je veux quelqu’un avec moi tous les jours.” Joe a expliqué que son dossier d’expulsion n’avait pas encore été clos, suggérant qu’ils l’attendent. “Peut-être que cela renforcera notre relation”, a-t-il déclaré.

“Les cinq dernières années ont été très sombres”, a expliqué Teresa. “Vous m’avez dit beaucoup de choses blessantes – vous aimeriez ne jamais m’être marié et toutes ces autres choses. Cela me fait juste penser à beaucoup de choses. Vous savez, vous épousez quelqu’un, et ils ‘ Je suis censé te protéger. Je ne sais pas. Je te faisais confiance, et tu as fait chier. “

“Tre, la merde arrive à tout le monde,” l’interrompit Joe. “Tu n’es pas fou? Mon crime était un faux crime, d’accord? Les gens ne prennent même pas le temps pour ce genre de merde. Alors oublions ça. C’est du passé.”

Teresa a dit qu’elle n’avait pas “été la même depuis”, que Joe a rencontré, “Alors pourquoi ne me blâmez-vous pas alors? Écoutez, Tre, pensez-vous que je veux que notre mariage s’effondre? Absolument pas.” Finalement, Joe a demandé si elle voulait juste “y mettre fin maintenant”.

“Voulez-vous que je vous mente?” elle a demandé. Il a dit non, puis a ajouté: “Je suppose que c’est tout.”

Les larmes aux yeux, Teresa a dit à Joe qu’elle ne voulait jamais lui faire de mal et qu’elle voulait qu’il soit “heureux sans fin”. Sans la regarder, il a répondu: «Il en va de même pour vous» et ils l’ont étreint.

Elle a ensuite déclaré à la caméra: “C’est tellement exaspérant pour moi. Après quatre ans que nous avons tous les deux passé du temps, il ne prend toujours pas la responsabilité de ce qu’il a fait. Il n’a pas changé.” Elle a également dit qu’elle n’était pas prête à dire à ses filles que les choses étaient terminées entre leurs parents.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Rouge ou pas?

Instagram

Ariel Winter abandonne ses cheveux foncés après l’enveloppement d’une famille moderne