RHONJ Reunion Part 1: Les 5 moments les plus explosifs

Andy Cohen fait de son mieux pour “Real Housewives of New Jersey” pour la partie 1 de la réunion spéciale de trois nuits, mais ses filles de Jersey étaient certainement une poignée.

Jennifer Aydin était dans la ligne de feu toute la nuit, se mettant là la plupart du temps lorsqu’elle appelait des costars Melissa Gorga, Margaret Josephs et Dolores Catania — aussi bien que “Real Housewives of New York” alun Bethenny Frankel.

Alors que le spectacle enregistre clairement quelques Teresa Giudice bombes et l’apparition de Danielle Staub pour les parties 2 et 3, mercredi a encore livré 5 moments hors concours entre les femmes.

Jennifer contre Melissa, Tour 1

Jennifer n’a pas perdu de temps à critiquer Melissa pour ce qu’elle a appelé une “fausse histoire de cul” impliquant Gorga envisageant d’avoir un quatrième enfant. “Qui plaisantez-vous? Elle ne va pas avoir de bébé”, s’est exclamée Jennifer, affirmant que Gorga était “trop ​​égocentrique” pour avoir un autre enfant.

Après que Melissa ait demandé des exemples spécifiques de cette auto-absorption, Jennifer a souligné sa fête d’anniversaire “sur le thème de Melissa”, ainsi que ses selfies “constants” et ses “auto-distinctions”. Elle a même accusé Gorga de se donner des accessoires en regardant son téléphone, en faisant défiler son propre flux Instagram.

“C’est là que je vais vous dire que vous dites des conneries”, répliqua Gorga, avant que Jennifer n’accuse ensuite Melissa de “se moquer des gens qui vivent vraiment” des problèmes de FIV avec son scénario. “Je pense que tu simulais tout ça”, a ajouté Aydin, “ta carrière prend son envol, un bébé arrêterait ton voyage en ce moment. C’est une chose désintéressée d’avoir un bébé, regarde ce qu’elle devrait abandonner.”

Après qu’un spectateur ait également demandé à quel point certains des scénarios de Melissa étaient réels cette saison, elle a déclaré que tout était authentique – y compris sa recherche de sa troisième sœur, le drame du restaurant et la remise en question de son avenir après ses 40 ans.

Jennifer contre Danielle, Tour 2

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle et Jennifer ne s’étaient pas parlées depuis qu’elles étaient allées sur la côte du New Jersey vers la fin de la saison, Gorga a répondu: “Pourquoi devrais-je parler à quelqu’un qui me jette la merde? Je pense qu’elle dit une merde vraiment stupide.”

Si vous vous souvenez, les deux ont presque eu une confrontation physique qui s’est terminée avec Jennifer ranger les serviettes et l’argenterie dans la direction de Melissa.

Défendant ses actions en disant qu’elle ne l’a pas réellement frappée, Jennifer a déclaré: “ça ne touche personne.”

“Si le verre, la fourchette que vous jetiez, le couteau que vous jetiez, s’il frappait quelque chose et me frappait au visage, nous aurions un problème majeur ici”, répliqua Gorga. Après que Margaret ait dit qu’ils devraient tous “faire un pacte pour ne plus rien lancer” – ce n’est pas une mauvaise idée du tout – Gorga a dit qu’elle avait en fait beaucoup de fans “très contrariée” qu’elle n’avait pas riposté.

“Je suis assez intelligente pour savoir, nous ne nous imposons pas les mains”, a-t-elle déclaré. “Il a fallu tout dans mon corps, je sais que je ne peux pas la toucher, mais je voulais te tordre le cou. Je pense que tu es un connard quand tu fais de la merde comme ça.”

Quand Aydin l’a incitée à dire qu’elle tremblait dans ses bottes, Gorga a ajouté: “Je ne vous dis pas de secouer, je vous dis que je pense que vous êtes un connard f-king.” Jennifer répliqua: “Ne fais rien pour me faire jeter un objet!”

Les allers-retours se sont terminés avec Margaret disant que Jennifer était juste “affamée d’attention”, alors que les autres femmes lui disaient de “se taire”.

Jennifer contre Dolores

Andy voulait savoir où en étaient les choses avec Dolores et son petit ami David Principe, après que la saison 10 l’ait montrée prête à emménager avec lui.

“Je suis prête à ce qu’il emménage chez lui. Cependant, je ne déménage pas”, a-t-elle déclaré. “Je ne suis pas fiancé. Je suis bon sans engagement en ce moment. Il devrait le vouloir de moi. Je me serais fiancé, je me serais marié, j’aurais été une femme incroyable. Ce n’est pas un méchant. “

Jennifer, cependant, a attiré la colère de Dolores quand elle a dit qu’elle pensait que Catane “s’installait”.

“Je pense qu’elle veut tellement être avec lui, elle est prête à le prendre de toutes les manières possibles”, a expliqué Jennifer. “Je pense qu’elle est d’accord avec ça pour l’instant.”

Dolores a dit que ce n’était pas le cas. Elle a également dit qu’elle était «énervée» parce que David n’a pas bougé quand il en a eu la chance – et elle est «une bonne pioche».

Pour ce que ça vaut, elle et son ex Frank ne se sont pas liés non plus.

Jennifer contre Margaret

On a beaucoup parlé du commentaire de Jennifer au cours de la saison selon laquelle elle ne savait pas «quel type de mère» Margaret était, tout en se qualifiant de «mère très active». Les téléspectateurs l’ont trouvé ombragé, tout comme Josephs.

“C’était très bouleversant pour moi quand elle a dit qu’elle ne savait pas quel genre de maman vous étiez, je suis toujours une mère”, a expliqué Margaret. “Vous êtes une mère jusqu’à ce que vous mouriez.”

Jennifer a dit qu’elle n’était pas sarcastique avec son commentaire, mais a dit qu’elle ne savait littéralement pas à quoi ressemblait le style parental de Margaret parce que “je ne vous ai jamais vu avec des enfants.” Après que Margaret ait expliqué qu’elle avait élevé son fils et ses beaux-enfants, elle a dit à Jennifer de “ralentir votre rôle” lorsqu’elle tentait de s’interposer.

“J’adore rester à la maison, les mères, c’est le travail le plus difficile au monde”, a ajouté Margaret. En regardant Jennifer, elle a ajouté: “Elle est loin de l’enfant de l’affiche pour rester à la maison. Jen a un personnel.”

Après que Margaret ait également accusé Jennifer d’être «beaucoup» absente, Aydin a dit à Josephs de «cesser de me harceler sur les réseaux sociaux» sur les réseaux sociaux. “Où est-ce que je vais à part vous les femmes et le tournage?” elle a demandé: “C’est Insta-sham, tout est faux – c’est faux et c’est ce que vous voulez que les gens voient. Vous ne savez pas que quand je poste, je poste en temps réel.”

Jennifer contre Bethenny?!

Oui, même Bethenny Frankel est apparue lors de la réunion, après qu’Andy a publié un post Instagram sur lequel l’ancienne star de RHONY a commenté dans laquelle Jennifer se qualifiait de “comédienne”. Commentaire de Bethenny: “Je n’ai jamais dit que personne était drôle.”

“Au moment où je l’ai vu, Margaret avait déjà sauté dessus avec ses deux cents”, a déclaré Aydin à propos de l’ombre. “Chaque fois que quelqu’un essaie de dire quelque chose contre moi sur les médias sociaux, celui-ci est toujours rapide à sauter et à se ranger avec eux contre moi.”

Dolores a souligné que le commentaire de Bethenny est venu après que Jennifer ait comparé Frankel au Cryptkeeper sur “Watch What Happens Live”.

“Quand vous me demandez quelque chose, je vais avoir quelque chose avec lequel revenir”, a-t-elle dit à Andy. Dolores, cependant, l’a accusée de toujours porter les choses “au niveau supérieur”.

“Je vous lis tout haut et fort”, a déclaré Aydin. “Ils sont en colère contre moi.”

Les retrouvailles se poursuivront les 11 et 18 mars sur Bravo.

