RHONJ Reunion Part 2: Teresa Talks Joe, Dating and Feud avec Caroline Manzo

Deuxième partie du “Real Housewives of New Jersey” la réunion était tout au sujet Teresa Giudice.

L’épisode a débuté avec Melissa Gorga et Jennifer Aydin concluant leur combat de la semaine dernière, toutes les femmes acceptant de ne pas se jeter des choses à l’avenir – quel concept! De là, Andy Cohen jeté son dévolu sur Teresa, qui était en grande partie calme pendant la première heure.

Tout d’abord, il a expliqué comment Tre et l’ennemi mortel Caroline Manzo est apparu ensemble dans une publicité du Super Bowl pour le houmous de Sabra. Dire qu’elle a “bien sûr” fait pour l’argent, Teresa a révélé que leur querelle est loin d’être écrasée.

Selon Teresa, Caroline a d’abord contacté son avocat, afin qu’ils puissent tous parler à travers lui. Ils ont sauté sur un appel téléphonique à trois, “puis nous sommes entrés”, a déclaré Giudice. “Elle dit:” Quand nous nous verrons, nous allons nous asseoir et parler “, a-t-elle expliqué,” je me disais: “Excusez-moi, nous ne faisons rien!” “

Cohen a mentionné que cette conversation aurait eu lieu après que Teresa ait accusé Manzo d’avoir “frappé” les autorités fédérales, ce qui a entraîné son emprisonnement et celui de Joe. Selon Teresa, cela ne s’est même pas produit. Elle a également déclaré qu’elle ne pensait pas que Caroline avait littéralement appelé les autorités, mais qu’elle pensait que certains de ses commentaires sur le comportement douteux de Joe avaient pu mettre le microscope sur eux.

“J’ai dit, je serai honnête avec vous”, je pense que vous êtes une putain de personne “, a déclaré Giudice à Manzo. “Vous étiez amis avec moi, ma belle-sœur, Kathy est venue dans la série et vous me f-dumpez-moi. C’était tout contre moi, je pensais qu’elle était une personne de merde pour avoir fait ça.”

“J’ai dit: ‘Quoi qu’il arrive, tu vas penser que tu as raison et je vais penser que j’ai raison, donc nous n’allons jamais arriver nulle part'”, a-t-elle poursuivi. “Alors j’ai dit: ‘Allons simplement faire notre travail et en finir et c’est ce que nous avons fait.”

Giudice a déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt à essayer de réparer leur relation, ajoutant: “Je pense qu’elle ne serait pas du tout une bonne personne.”

Cohen, bien sûr, a également dû poser une tonne de questions sur Joe, dans l’attente d’une décision sur son appel en matière d’expulsion en Italie. Les deux hommes ont annoncé leur séparation, mais n’ont pas encore demandé le divorce. Des enfants du couple, Teresa a dit qu’ils “n’aiment pas l’idée” de la séparation de leurs parents “, mais ils l’ont compris.”

Une bobine de clip a ensuite été montrée des mots durs de Joe pour Teresa dans la série, alors qu’Andy lui a demandé si elle avait parlé à leurs enfants de la façon dont Joe lui parlait parfois. “Je dis à mes filles, je leur dis: ‘Papa est un grand père, je ne veux pas qu’un gars vous parle comme papa me parle”, a-t-elle déclaré. “Je veux que tu trouves un gars qui te met sur un piédestal devant tout le monde.”

Elle a ensuite affirmé qu’il ne lui parlait durement que pendant le tournage, car il “essayait d’agir comme ce gars macho”. Melissa n’était pas d’accord, disant “ce n’était pas seulement dans la série. Il détestait les caméras … il n’était pas passionné, ce n’était pas un type qui s’embrassait.” Quand Teresa a dit qu’ils avaient un “grand mariage”, Melissa lui a simplement dit: “Tu peux faire beaucoup mieux.”

La conversation s’est ensuite tournée vers les hommes avec lesquels Teresa peut être en contact ou non avec Joe. Il y avait des rumeurs de fraude toute la saison, après qu’elle ait été photographiée avec des hommes plus jeunes et flirté un peu avec son “garçon de piscine”.

Tout d’abord, Giudice a assuré à Andy qu’elle “n’avait pas nettoyé mes tuyaux” après qu’ils se soient rencontrés à la plage le soir du Nouvel An en 2019. Bien qu’elle ait dit qu’elle avait le feu vert maintenant pour s’amuser depuis sa séparation de Joe, elle a dit elle n’a pas – ajoutant: “Je veux bien. Je meurs d’envie!”

“Mon premier gars était italien, je veux que mon prochain soit juif”, a-t-elle poursuivi. “J’ai entendu des hommes juifs faire les meilleurs maris. Je veux que quelqu’un me parle si gentiment et gentiment, je veux être beau avec lui. J’en ai fini avec tout l’italien, le dur à cuire. J’en ai marre. Je veulent quelque chose de différent. “

Teresa a déclaré qu’elle et le garçon de la piscine n’étaient que de bons amis, avant d’appeler son beau-frère pour avoir fait savoir à sa fille Gia qu’il y avait eu des rumeurs de fraude en premier lieu. “Je lui ai arraché un nouveau trou du cul”, a expliqué Giudice. “Si tu as quelque chose à dire, tu m’appelles!”

Elle a également dit qu’elle envisagerait d’avoir un autre enfant avec un autre homme, afin qu’elle puisse enfin avoir un petit garçon.

La réunion des “Real Housewives of New Jersey” se terminera mercredi prochain, avec une apparence explosive de Danielle Staub.