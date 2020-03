RHONJ Réunion Partie 2: Danielle Staub se fond sur Andy Cohen, se bat avec tout le monde

Près de 12 ans après sa première apparition sur “Real Housewives of New Jersey” étoile Danielle Staub a quitté le bâtiment … encore une fois.

La troisième et dernière heure de la réunion de la saison 10 s’est concentrée sur le drame de Staub avec les femmes, principalement Margaret Josephs et Teresa Giudice. Mais sa première crise de sifflement a commencé avant même qu’elle ne monte sur scène.

Comme elle n’était pas une femme au foyer à part entière cette saison, Staub est sortie pour ne filmer qu’une partie des retrouvailles avec ses costars après qu’elles aient déjà commencé. Dans les coulisses de son dressing, elle a confié à un producteur qu’elle avait “demandé plusieurs fois” de s’asseoir juste à côté de Andy Cohen. “Que ce soit à droite ou à gauche, c’est bien”, a-t-elle dit, “je suis une femme au foyer d’origine, je devrais partir dans le siège d’origine. Si je ne suis pas à côté d’Andy, c’est bien, je peux marcher.”

Tout en répétant sa demande, Andy est finalement allée dans sa loge après avoir entendu qu’il y avait du drame. Elle a expliqué qu’elle ne voulait pas “s’asseoir ailleurs mais à côté de vous”, car elle ne pouvait pas l’entendre lors des retrouvailles précédentes à cause de toutes les autres femmes qui criaient. “La minute où vous avez dit mon nom, cette bouche de truite ne se ferme jamais”, a déclaré Staub, se référant à Josephs.

Andy avait l’air abasourdi et a dit qu’il n’y avait aucun moyen de la mettre à côté de Teresa ou Margaret, qui étaient déjà assises de chaque côté de lui. Après avoir été poussé lors d’une dispute entre Staub et Giudice dans le passé et avoir vu Danielle arracher les cheveux de Margaret cette saison, il ne prenait aucune chance.

“Alors bouge [Margaret] jusqu’à la fin “, a-t-elle dit, laissant Andy encore sous le choc.” C’est de quoi parle cette conversation? ‘ demanda-t-il, perplexe. “Je ferai en sorte que tu puisses parler. J’ai l’impression que tu peux le faire, peu importe où tu es assis,” la rassura-t-il ensuite. “Je ne sais pas quoi dire d’autre. C’est ton appel, j’espère que je te vois là-bas.”

Bien qu’il soit clair qu’aucune des autres femmes ne la voulait là-bas, Staub a fait son chemin sur scène et était assise à l’extrême gauche pour tout le monde.

Tout d’abord, Danielle a été interrogée sur les hommes de sa vie. De son court engagement avec Oliver Maier, le duc de Provence, elle a dit qu’il “n’allait pas bien”. Elle a ajouté: “J’ai essayé de prendre soin de lui pendant des mois, je l’ai placé dans un établissement. Je lui ai rendu visite autant que je le pouvais. En fin de compte, j’ai juste vraiment besoin de prendre soin de moi et d’arrêter de prendre soin des autres. . “

Cohen a ensuite posé des questions sur les allégations de Staub à propos de son ex-mari Marty Caffrey – qui l’avait accompagnée à l’enregistrement de la réunion – le qualifiant de “violent”. Danielle a déclaré qu’ils avaient tous les deux “dit publiquement des choses que nous n’aurions pas dû” après leur séparation et refusé de parler davantage de tout abus présumé.

L’éducation de Marty a conduit Staub à réitérer une fois de plus sa conviction que Margaret était responsable de leur divorce, ce qui a provoqué une querelle entre les deux femmes à propos de l’incident de tirage de cheveux. Staub a prétendu que tout ce qu’elle avait fait était “une réaction” à la méchanceté de Margaret, avant que Josephs ne dise: “Vous m’avez agressée physiquement et vous n’avez aucun remords.”

Elle ne l’a pas fait et a cédé. Dans l’esprit de Danielle, elle avait supporté deux ans et demi de fouilles et en avait tout simplement assez. “Vous saviez ce que vous faisiez lorsque vous m’avez appelée prostituée à maintes reprises, parce que je vous ai dit à quel point cela me faisait mal”, a déclaré Danielle. “Arrête de parler quand je parle. Voir Andy, c’est ce que je veux dire, elle ne me laissera pas parler!”

Cohen a ensuite amené Teresa dans la conversation, après avoir vu Giudice encourager Staub à tirer les cheveux de Margaret avant de le faire. “Je me suis rattrapé dans l’instant”, a déclaré Giudice, qui a qualifié ses actions d ‘”erreur”. Elle a également déclaré qu’elle était surprise que Danielle soit passée par là, ayant eu ses cheveux tirés “un grand point traumatisant” dans sa vie dans la saison 2.

Teresa a ensuite affirmé qu’elle n’avait pas vraiment vu la coupe de cheveux se produire, et n’a réalisé ce qui s’était passé qu’en regardant la saison à la télévision. Les rédacteurs de Bravo, cependant, ont visionné des images de l’incident – et Giudice le regardait directement sous le choc. Malheureusement, Andy n’a pas donné suite à sa demande, car Giudice a ensuite déclaré qu’elle n’aurait pas autant défendu Danielle après l’attaque si elle l’avait vue (ce que nous savons tous qu’elle l’a fait).

Margaret a dit qu’elle avait été blessée par le rôle de Teresa dans l’altercation parce que dans son esprit, elle n’avait “jamais fait une mauvaise chose” ou “dit un mauvais mot” à son sujet. Teresa s’est excusée, a dit qu’elle ne blâmerait pas l’alcool, mais a souligné qu’elle était «f – gaspillée», puis s’est levée, a réitéré combien elle était désolée et a embrassé Margaret.

“Je me suis rattrapé en ce moment. C’est quelque chose à montrer à mes enfants, lorsque vous passez du temps avec la mauvaise personne, vous faites quelque chose de mal”, a déclaré Teresa, faisant référence à une Danielle agitée. “Donc la mauvaise personne est la même personne qui vous appelle tous les jours quand votre maman était malade?” Staub répliqua.

“C’est pourquoi je vous ai défendu pendant deux ans, puis vous m’avez poignardé au cœur”, lui a dit Teresa. Giudice a mis fin à son amitié avec Staub après que Danielle a révélé son implication dans l’incident de la coupe de cheveux aux autres femmes. “Ce n’est pas une amie fidèle”, a expliqué Teresa.

“Je ne pensais pas que ce serait une raison de mettre fin à notre amitié, je ne l’ai vraiment pas fait”, a déclaré Danielle, qui ne recevait aucune sympathie de qui que ce soit, sans parler de Teresa.

Dans son message d’adieu aux téléspectateurs, Danielle a remercié ses fans avant de dire: “Si vous ne vous adaptez pas à la foule, vous devriez vraiment partir.” Elle a ajouté qu’elle pensait qu’elle “se débrouillait plutôt bien” avec les autres femmes, mais ce n’était pas le cas. “Je dois comprendre ce qui me rend heureuse et je ne peux pas faire ça avec des gens qui ne m’aiment vraiment pas”, a-t-elle déclaré dans ses derniers instants.

Alors que l’épreuve de force de Staub a été le principal attrait de l’épisode, l’heure a également débuté avec une conversation très importante de Joe Giudice.

Andy n’a pas hésité, Teresa révélant avoir payé plus d’un million de dollars en frais juridiques et arriérés d’impôts pour Joe, affirmant qu’elle ne croyait pas qu’il demanderait une pension alimentaire pour époux et niant qu’elle et son ex avaient eu des relations sexuelles quand ils ont finalement vu en Italie.

Lorsque son frère, Joe Gorga, est sorti et a dit qu’elle méritait mieux, Teresa a accepté. “Maintenant, après tout ce que j’ai vécu, je veux aussi plus pour moi”, a-t-elle dit, ajoutant: “Oh mon dieu, sa famille va me détester.”

Gorga a clairement indiqué qu’il n’était pas fan du comportement de Joe lors de sa première interview télévisée avec Teresa et Andy, affirmant qu’il ne semblait pas du tout apologétique. Cohen a accepté, disant: “Si je suis de l’ICE et que je regarde ça, pourquoi suis-je en train de retourner [his deportation decision] autour?”

À propos des paroles que Joe l’a trompée, Teresa a déclaré qu’elle ne l’avait jamais rencontré avec qui que ce soit, comme certaines rumeurs l’avaient allégué. “Je suis une vraie garce. Si je surprenais mon mari à tricher, je ne serais pas avec lui”, a-t-elle dit. “C’est tout ce que je dois dire au revoir.:

Joe Gorga a déclaré qu’il essayait d’obtenir que Teresa signe les papiers du divorce dès que possible, croyant que Giudice procrastinait pour plus d’argent. “Envoyez-lui les papiers, signe!” Il lui a dit. Bien que Teresa n’ait donné aucune indication que cela arriverait bientôt, elle a révélé qu’elle changerait de nom quand et si elle se remarie.

C’est une enveloppe “RHONJ” – à la saison prochaine!