RHONY Saison 12 Première: Dorinda Medley se déchaîne sur Tinsley Mortimer

“Les vraies femmes au foyer de New York” sont de retour et donc, il semble, est la querelle désagréable entre les costars Dorinda Medley et Tinsley Mortimer.

Les deux sont en désaccord depuis que Dorinda a déclaré que Tins et son petit ami (maintenant fiancé) Scott Kluth avaient une sorte d ‘”arrangement” où il la soutenait financièrement. Medley croyait également que Mortimer mentait souvent sur le statut de leur relation pour une raison quelconque.

Avant le début de la nouvelle saison de tournage, Tinsley a apparemment envoyé un texto à Dorinda pour arrêter d’inventer des “théories du complot” à son sujet dans l’émission, ce que Medley a révélé lors de la première. “Je lui ai dit que je le dis comme je le vois”, a déclaré Dorinda, qui a également expliqué qu’elle ne pense pas que quiconque connaisse le vrai Tinsley.

Dorinda tenant une grande fête pour toutes les femmes, Tins était “impatiente” de la voir face à face. Une fois à la fête, Mortimer a déclaré à Medley qu’elle adorerait avoir une conversation avec elle sur leurs problèmes à un autre moment, alors qu’ils pourraient vraiment parler en tête-à-tête. Dorinda, cependant, était prête à s’y lancer à ce moment-là.

Ça ne s’est pas bien passé.

“J’ai reçu ce texte de vous sur les théories du complot. Ce ne sont pas des théories du complot … nous ne pouvons pas toujours deviner, traîner, essayer d’extraire des informations”, lui a dit Dorinda, demandant à Tinsley d’être plus “transparent” à propos de Scott. et en général.

“Je dis la vérité, vous ne voulez tout simplement pas écouter ma version de la vérité”, répliqua Tinsley. “Tu m’appelles un menteur.”

“Je n’ai pas dit ça. Ne mets pas de mots dans ma bouche,” répondit Dorinda. “Ne pense pas que tu es rusé, parce que tu ne vas pas être rusé avec moi. Je gagnerai à chaque fois!”

Se moquant de Dorinda, Tinsley a dit qu’elle agissait “si durement”, avant de dire qu’elle était dure aussi. “Pas vraiment”, a déclaré Dorinda. “Je m’en fous de ce que tu en penses alors”, répliqua Tins, avant que Dorinda demande, “Est-ce que tu es une grande personne dure? Parce que ça échoue.”

Cela n’a fait qu’escalader à partir de là, jusqu’à ce que Dorinda crie finalement: «Avons-nous fini? J’ai fini.» Avec un ton moqueur, elle a ensuite ajouté: “Merci beaucoup, tu es magnifique, tes cils sont si grands.”

“Super, merci Dorinda,” dit Tinsley, rencontrant son ton, “Tu es une femme douce. Sympa.”

Les deux se séparèrent, avant que Dorinda ne commence à parler aux autres femmes de la conversation. Tinsley les rejoignit rapidement et les deux recommencèrent à s’y attaquer, cette fois devant tout le monde.

Dorinda a appelé Tinsley “faux”, s’est moquée de sa “voix de dolly” et a dit à Mortimer “Tu ne sais pas de la merde, ferme la bouche” quand son costar l’a appelée “méchante”. Elle s’est ensuite levée de son siège et a crié: «La maternelle commence, tu vas être en retard pour le bus» tout en se mettant dans le visage de Tinsley.

“Pourquoi agis-tu comme ça?! Tu agis comme un fou”, s’est exclamé un nouveau venu Leah McSweeney, pour avoir un premier aperçu de la rapidité avec laquelle les combats explosent dans cette émission.

“Tu m’ennuies”, a déclaré Dorinda, avant que Tinsley ne fasse un commentaire sur ses chaussures. “La différence chéri, c’est que je les ai achetés”, claqua Medley en retour, “Je ne leur ai jamais mis le dos!”

Alors que Dorinda s’éloignait, Tins la traita de “chienne jalouse” et l’épisode prit fin. Pas une mauvaise façon de démarrer une saison, non?

“Real Housewives of New York” est diffusé le jeudi sur Bravo.