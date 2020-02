‘RHOP’ Candiace Dillard applaudit à un fan qui lui a dit de ‘grandir et grandir’

Depuis qu’elle a rejoint The Real Housewives of Potomac en 2018, Candiace Dillard a toujours traité sa juste part de trolls. Cependant, la quantité de haine sur les réseaux sociaux a augmenté après une confrontation physique avec la femme au foyer et ancienne meilleure amie, Monique Samuels.

En 2018, le diplômé de l’Université Howard a rejoint la saison 3 de RHOP après que Charrisse Jackson Jordan soit passée de membre à plein temps à «amie» de la série.

Elle est devenue très proche de la femme au foyer Monique Samuels, et les femmes ont développé une relation sœur. Cependant, ils se sont brisés au cours de la saison suivante lorsque Samuels s’est lié d’amitié avec Ashley Darby, quelqu’un avec qui Dillard ne s’entendait pas et a refusé de choisir son camp comme l’ex-Miss États-Unis l’avait demandé.

Pendant le tournage de la saison 5, les femmes ont eu une altercation physique et Dillard a porté plainte contre Samuels, accusant son ex-amie de l’attaquer. La mère de trois enfants a ensuite déposé une plainte, mais le tribunal a abandonné les charges après avoir examiné les images et mené des entretiens.

Alors que Samuels a célébré la victoire, Dillard n’était pas heureuse et son avocat a insinué qu’ils poursuivraient en justice.

Les fans de “RHOP” ont traîné Candiace Dillard en ligne après le combat

Une fois que la nouvelle du combat a éclaté, les fans de RHOP ont massivement pris le parti de Samuels car ils croient qu’elle provoque toujours des conflits et “peut la casser mais ne peut pas la prendre”.

De plus, l’ancienne Miss États-Unis a attrapé un couteau lors d’une dispute avec Darby dans la saison 4, qui la décrivait comme une personne violente. Par conséquent, certains fans pensaient qu’elle «l’avait fait venir».

De nombreux téléspectateurs de RHOP ont tweeté qu’ils boycotteraient la série si Bravo renvoyait Samuels et pensait que Dillard devrait être renvoyé. Plusieurs fans perçoivent également la femme de 33 ans comme gâtée et enfantine, et ils ne pensent pas que Samuels l’aurait attaquée sans provocation.

Enfin, les téléspectateurs étaient en désaccord avec la décision de Dillard de poursuivre le combat devant les tribunaux parce qu’ils croient qu’elle est «toute bouche».

Candiace Dillard a applaudi devant un fan sur Instagram

Alors que Dillard a toujours traité des trolls sur les réseaux sociaux, cela s’est intensifié après que tout le monde a découvert qu’elle avait porté plainte contre Samuels. Les commentaires concernant la relation de Dillard avec sa mère se sont transformés en remarques haineuses sur sa personnalité et son désir de voir l’ancien concours de beauté retiré de la série.

Le 11 janvier 2020, une téléspectatrice de RHOP a répondu à l’un des tweets de la femme au foyer, disant qu’elle voulait que Dillard quitte la série. L’ancienne Miss États-Unis a répondu en appelant l’utilisateur un «suiveur» et en disant qu’elle «refusait de la prendre au sérieux».

Vous êtes un “bon être humain” qui attaque une chienne que vous regardez à la télé par merde, vous ne savez rien ?? Où créez-vous ces délires? Tu es une poubelle. Votre «équipe» vous rend encore plus.

– Candiace Dillard Bassett (@candeegal) 12 janvier 2020

Lorsque le téléspectateur a affirmé que «sans nous suiveurs», Dillard n’aurait pas de spectacle et «serait toujours en train de mendier maman pour chaque centime», le natif d’Atlanta l’a qualifiée de «rongeur à la recherche d’un fan de s *» et lui a dit de «se précipiter le long de.”

L’utilisateur a ensuite rétorqué qu’elle était toujours «une bonne humaine» quelle que soit son apparence et a terminé avec #TeamMonique. Dillard a répondu: «Vous êtes un« bon être humain »qui attaque une chienne que vous regardez à la télévision par dessus la merde, vous ne savez rien? Où créez-vous ces délires? Tu es une poubelle. Votre “équipe” vous rend encore plus “.

Après cette interaction, l’ancienne Miss États-Unis a apparemment évité de s’engager avec des trolls jusqu’à ce que quelqu’un lui dise de «grandir et partir» sous sa dernière photo Instagram.

“Vous êtes sur ma page”, a répondu la femme au foyer. «Comment dois-je m’éloigner de mon espace? Est-ce que la laideur à l’intérieur vous a également rendu moins intelligent? »Real Housewives of Potomac revient au printemps 2020.