‘RHOP’ Monique Samuels a expliqué pourquoi un quatrième enfant ‘n’arrive pas’

Après avoir eu trois beaux enfants avec l’ancien mari de footballeur professionnel, Chris Samuels, la star de Real Housewives of Potomac, Monique Samuels, a déclaré qu’elle avait fini d’accoucher.

Même si ses partisans veulent qu’elle ait une autre fille, le propriétaire de l’entreprise Not For Lazy Moms a expliqué pourquoi un quatrième enfant «n’arrive pas».

Chris Samuels, Monique Samuels | Shannon Finney

Monique Samuels sur «Real Housewives of Potomac»

En 2017, Monique Samuels a rejoint le casting de Real Housewives of Potomac aux côtés de Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Robyn Dixon et Charisse Jackson Jordan après le limogeage de l’ancienne femme au foyer, Katie Rost.

Elle est revenue pour la troisième saison, où elle s’est liée d’amitié avec la nouvelle venue Candiace Dillard, et les deux ont développé un lien de type sœur. Cependant, ils se sont disputés au cours de la saison suivante lorsque Samuels a commencé à fréquenter Darby; quelqu’un avec qui Dillard ne s’entendait pas.

Parce que Samuels a refusé de choisir son camp, Dillard pensait que son ancienne amie ne lui était pas fidèle. Même s’ils ont admis avoir raté leur amitié lors des retrouvailles de la saison 4, les deux ont eu une altercation physique en octobre 2019.

Pendant le tournage de la saison suivante, les femmes se sont disputées et Dillard aurait déclenché le combat en jetant un verre et le verre au visage de Samuels.

La ménagère a répondu en saisissant la tête de l’ancienne reine du concours et en la claquant sur la table. Après quelques semaines, Dillard a déposé une plainte pour voies de fait au deuxième degré contre Samuels, qui a ensuite répondu en ripostant.

Après que le juge a examiné les images et mené des entretiens, le tribunal a abandonné les accusations d’agression contre les femmes au foyer. Depuis que la nouvelle du combat a été rendue publique, Samuels a passé plusieurs vacances avec sa famille.

Monique Samuels a expliqué pourquoi elle n’allait pas agrandir sa famille

En mars 2012, Samuels s’est marié avec Washington Redskins, le plaqueur gauche Chris Samuels, qui a joué pendant dix ans et a pris sa retraite en tant que joueur All-Pro à six reprises. En janvier 2013, le couple a accueilli son premier enfant, Christopher Jr. (7), suivi de Milani en juillet 2015 (4).

Après avoir fait une fausse couche en 2017, les Samuels ont eu leur bébé arc-en-ciel, Chase Omari, le 26 novembre 2018. La femme au foyer télécharge régulièrement des photos et des vidéos de sa famille, et ses disciples sont tombés amoureux de la famille de cinq personnes.

Dans la section des commentaires de presque toutes les photos avec ses enfants, les fans demandent quand ou si elle agrandira sa famille. Même si la femme au foyer aime sa famille et qu’ils pouvaient se permettre un autre bébé, elle avait déclaré à plusieurs reprises que Chase serait leur dernier enfant.

Dans une récente publication sur Instagram, Samuels a téléchargé une photo avec son mari et ses enfants et l’a sous-titrée: «J’aime tellement ma famille! Nous sommes loin d’être parfaits, mais nous adorons nous aimer les uns les autres. Aussi, j’apprécie l’amour que vous avez tous pour ma famille, mais arrêtez de me demander d’avoir un autre bébé! Ça n’arrive pas! “

via Instagram de Monique Samuels

Un disciple a demandé à Samuels s’ils «avaient vraiment fini» d’avoir des enfants, et la femme au foyer a répondu: «Chase a clairement indiqué qu’il était le dernier! Non mo [more]! »À l’heure actuelle, il semble hautement improbable que la famille Samuels s’agrandisse davantage.