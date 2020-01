‘RHOP’ Monique Samuels publie une vidéo expliquant son regard confessionnel ‘afro-centrique’ pour soutenir Ari Lennox

Au cours des deux derniers jours, quelques utilisateurs de Twitter ont critiqué négativement Ari Lennox, Teyana Taylor et Blue Ivy, apparemment pour leurs traits noirs. Après que la dirigeante de Dreamville se soit exprimée, Monique Samuels a ensuite mis en ligne une vidéo expliquant pourquoi montrer ses coiffures «afro-centriques» dans les confessionnaux lui était si nécessaire pour soutenir les dames.

La podcaster a été un acteur de premier plan du nouvel épisode depuis la saison 2. Tout au long de la saison suivante, elle est devenue très proche de la nouvelle venue Candiace Dillard, et ils ont développé un lien solide de type sœur.

Cependant, les amis se sont séparés une fois que Samuels a commencé à sortir avec Ashley Darby, car Dillard et le propriétaire du restaurant ne sont pas les meilleurs amis.

Leur bœuf s’est ensuite transformé en dispute dans le hangar de Katie Rost, où la mère de trois enfants a menacé de «traîner» Dillard, «enceinte et tout le monde». Même si les femmes ont essayé de réparer leur relation après la réunion, elles ont fini par entrer dans une altercation physique pendant le tournage de la saison 5, entraînant le dépôt de deux accusations au deuxième degré l’une contre l’autre.

Après un mois de dépôt de plainte auprès des femmes, le tribunal a examiné l’affaire, regardé les images et décidé d’abandonner les charges.

Ari Lennox, Teyana Taylor et Blue Ivy Carter ont subi un contrecoup pour les «traits noirs»

Le 1er janvier 2020, un utilisateur de Twitter a écrit: «La capacité d’Ari Lennox et de Teyana Taylor à avoir un sex-appeal dangereusement élevé tout en ressemblant à des rottweilers va également m’étonner.»

Beaucoup de gens se sont offusqués du tweet parce que la comparaison est basée sur son nez large, qui est principalement une caractéristique noire. La chanteuse de «BMO» a presque immédiatement répondu: «Les gens détestent tellement la noirceur.» Elle a poursuivi avec: «Les mamans et les papas, s’il vous plaît, aimez vos enfants noirs. Dites-leur qu’ils sont beaux constamment. Dites-leur que les Noirs sont beaux. Dites-leur que les traits noirs sont magnifiques. »Taylor la soutint, répondant:« Aucun mensonge détecté. »

Les mamans et les papas adorent vos beaux enfants noirs. Dites-leur qu’ils sont beaux constamment. Dites-leur que les Noirs sont beaux. Dites-leur que les traits noirs sont magnifiques.

– Ari Lennox (@AriLennox) 1 janvier 2020

Lennox a ensuite consulté son histoire Instagram pour continuer à diffuser ses griefs et a demandé: «Comment les gens détestent-ils tant les Noirs» et «pourquoi est-ce votre discours?» La chanteuse a expliqué qu’elle s’aimait elle-même, son nez et ses «traits noirs».

Elle «veut également que nous arrivions à un point où nous prenons conscience de la haine de soi parfois lorsque vous faites référence aux femmes noires comme à un chien. Parce que nous ne faisons pas cela pour d’autres races. Ou aux courses de femmes qui n’ont pas le nez comme ça. “

Beyonce et la fille de Jay-Z, Blue Ivy, ont également été critiquées par des journalistes qui se sont dits “désolés” que “les gènes du visage de Jay-Z soient sur le point de vraiment frapper Blue Ivy” et ont plaisanté en disant qu’elle allait subir une chirurgie plastique. Encore une fois, les abonnés de Twitter ont appelé les écrivains pour des insultes qu’ils jugeaient enracinées dans le colorisme et l’anti-noirceur.

«RHOP» Monique Samuels publie une vidéo expliquant les coiffures «afro-centriques» à l’appui

Quelques jours après les incidents, Samuels a posté une vidéo de retour d’elle décrivant son apparence confessionnelle de la saison 4.

Tiré d’un téléphone appareil photo dans les coulisses alors qu’elle était assise sur la chaise pour finir son maquillage, Samuels a déclaré: «Mon inspiration pour mon look est ma fille parce que je veux qu’elle se sente comme, ‘Oh, je peux aussi porter cette coiffure.’ peut facilement mettre une perruque et tout, mais je veux m’assurer qu’elle peut avoir un exemple de ce que ses cheveux sont naturellement. Donc j’adore faire mes petits styles afro-centriques parce que je suis obsédé par mon noir, mon noir est beau! (des rires). Mais j’aime vraiment faire quelque chose de différent. Donc, chaque fois que je propose des looks, je veux garder un côté artistique et quelque chose qui ressemble à un look au jour le jour, mais le glamour. “

Dans sa légende, elle a conseillé à ses abonnés «d’aimer la peau dans laquelle vous vous trouvez». Elle a également remercié Lennox pour avoir pris la parole et fermé en rappelant à chacun que «l’amour-propre est tout».