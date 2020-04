Rhylee Gerber de ‘Under Deck’ est presque attaquée par un Gator

Elle est peut-être une pêcheuse et une chasseuse hautement qualifiée, mais Rhylee Gerber de Below Deck a été surprise par une attaque d’alligator presque ratée.

Gerber réside en Floride et se trouvait à proximité d’une zone marécageuse. Elle a remarqué un gator traînant dans le marais et seuls ses yeux étaient visibles. Elle a observé le gator traîner dans l’eau. “Pourquoi ne bougez-vous pas Gator?” elle a demandé de loin. “Tu n’as pas peur de la vie de Rhylee?”

Rhylee Gerber | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Elle fait un zoom sur l’appareil photo pour obtenir une meilleure photo de l’alligator assis paisiblement dans l’eau marécageuse. Alors qu’elle raconte tranquillement, elle plaisante sur la façon dont maman gator était sur le côté. C’est à ce moment qu’elle a eu le choc de sa vie.

Gerber a été surpris par un autre gator

Elle commente que le gator dans l’eau était assez furtif et c’est «comment les vidéos YouTube sont faites». Elle ajoute: «Tout à coup, maman gator apparaît ici, Jésus!» C’est alors que soudain elle est surprise par un autre gator alors que la caméra se retourne. Gerber essaie clairement de s’échapper.

Histoire de Rhylee Gerber sur Instagram

Alors que Gerber essaie de s’éloigner, elle entend un rire nerveux tandis qu’une voix d’homme se fait entendre en arrière-plan. Heureusement, elle semble avoir réussi à se mettre en sécurité alors qu’elle a réussi à partager la rencontre sur son histoire Instagram. “Quand les gators… ATTAQUENT !!!”

Gerber est un chasseur passionné mais il semble que le gator l’a complètement prise par surprise.

C’est la saison des amours en Floride (pour les alligators)

Gerber et d’autres doivent être particulièrement prudents parce que la saison de reproduction des alligators a commencé en Floride. «Selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), le processus de parade nuptiale pour plus d’un million d’alligators de l’État commence en avril. L’accouplement a ensuite lieu en mai ou juin avant que les femelles construisent un nid et déposent environ 32 à 46 œufs. Après 63 à 68 jours d’incubation, les œufs éclosent de la mi-août au début septembre », rapporte WFLA, une chaîne d’information à Tampa.

La saison des amours signifie que les alligators sont particulièrement actifs et que les gens devraient être en alerte près des plans d’eau. Bien que les attaques de gators soient rares, le nombre de gators «nuisibles» est en augmentation en Floride. Quelques attaques dévastatrices ont été signalées au cours des dernières années. Un homme à Naples se souvient de ce que c’était que d’être attaqué par un alligator. «Il venait droit sur moi. Juste, boum », a déclaré Tony Aarts au Naples Daily News. Le gator a saisi le pied d’Aarts. «C’est drôle, je n’ai ressenti aucune douleur», a-t-il déclaré. Il a survécu et n’a subi que des blessures mineures.

“C’est la saison des amours, donc il y a beaucoup d’activité”, a expliqué Ray Simonsen, un trappeur d’alligators. «Les alligators sont en mouvement. C’est l’été. Les eaux vont commencer à remonter. Ils n’ont pas de frontières. “

Bien que la saison d’accouplement des gators commence en avril, elle augmente en mai, selon FWC. Les observations de Gator ne se limitent pas aux zones marécageuses et aux étangs. Un certain nombre de gators font leur maison sur l’un des nombreux terrains de golf à travers la Floride. “Quand je pense à la région de Palm Beach, je pense à beaucoup plus de terrains de golf et beaucoup plus de voies navigables”, a déclaré Chris Gillette, un biologiste de la faune basé à Fort Lauderdale.