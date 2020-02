Rhylee Gerber donne des vibrations de ragoût sérieuses

Le ragoût en chef Kate Chastain de ci-dessous ne plaisantait peut-être pas lorsqu’elle a dit qu’elle pouvait utiliser le matelot de pont Rhylee Gerber à l’intérieur.

Gerber et Chastain étaient colocataires sur le bateau et les caméras capturaient souvent un côté doux et stimulant de Gerber lorsque Chastain était attaqué par les hommes sur le bateau. À quelques reprises, Gerber a mis Chastain dans son lit et a essayé de la calmer. De plus, Gerber était heureux de participer et a aidé les ragoûts à faire les lits et a également été vu travailler dans la buanderie.

Rhylee Gerber | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Au cours de la saison 7, Gerber a également révélé que sa mère et son beau-père dirigeaient une chambre d’hôtes en Floride. Peut-être qu’elle a ramassé quelques conseils d’hospitalité majeurs vivant parmi les vacanciers et devrait essayer sa main à l’intérieur. Gerber a récemment partagé une photo de son histoire Instagram qui montre certains de ses talents cachés.

Elle a offert à son hôte en Italie un bain et des collations

Après avoir filmé les retrouvailles, Gerber s’est envolée pour l’Italie pour rendre visite à un ami. Elle a partagé un certain nombre de photos de la magnifique campagne sicilienne alors qu’elle et ses amis visitaient plusieurs endroits emblématiques. “Il est difficile d’être original en ce qui concerne Venise”, a-t-elle expliqué. “Tous les aspects de la ville ont été peints, photographiés et décrits cent fois auparavant par certains des plus grands esprits ayant capturé les contrastes entre la beauté et la décadence d’une ville idéale à la fois féerique et dystopique.”

Histoire de Rhylee Gerber sur Instagram

Gerber et ses amis ont été occupés à voyager à travers l’Italie. Mais quand son amie qui l’hébergeait était sous le mauvais temps, Gerber est passée en mode nourricier. Elle a surpris son amie avec un bain moussant et des collations dans une atmosphère relaxante. «Humeur», écrit-elle avec une musique relaxante en arrière-plan. «Mon aimable hôte a attrapé un mal de gorge en voyageant à travers l’Europe avec moi, alors je l’ai surprise après le travail avec un bain chaud et des collations. Ceux qui donnent, obtiennent. “

Elle a également partagé une photo de ce qui était pour le dîner aussi. «Légumes grillés, noix de cajou épicées au jalapeño sur un lit de légumes verts et couscous réfrigéré», a-t-elle écrit.

Kate Chastain a déclaré que Gerber était le parfait colocataire

En plus d’être un soutien pour Chastain, Gerber était également celui qui gardait sa cabine propre et bien rangée. Chastain a déclaré à Decider qu’elle était surprise d’apprendre que Gerber dirigeait un navire (ou une cabine) assez serré. “En fait incroyable”, a déclaré Chastain à propos du partage d’une cabine avec Gerber. “Surprise surprise, elle est un monstre propre, [always] organiser. Je travaillais, travaillais, travaillais et elle avait refusé mon lit et décoré et nettoyé. ”

Chastain a également déclaré que Gerber avait un œil pour l’esthétique. «Elle a mis un sarong, lui a donné une certaine personnalité. Elle vit parfois dans un camping-car et notre cabine était à peu près de la même taille, donc elle était comme, c’est un espace que je sais décorer. »

Gerber a vraiment montré son côté créatif avec sa ligne de bijoux très populaire. Elle a développé une marque basée sur les matières naturelles qu’elle trouve lors de ses longs voyages. Elle a déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’elle ne se considérait pas comme une artiste, bien que la plupart de ses fans ne soient pas d’accord. “Parfois, je vais chercher des idées sur Google, mais je ne me considère pas du tout comme un artiste ou un fabricant de bijoux”, a déclaré Gerber. «Je pense que je suis plus un artisan. Je serais probablement une amasseuse si j’avais un endroit fixe quelque part », a-t-elle dit en riant.