Rhylee Gerber masque Tyler Rowland après qu'il continue de la chouchouter sur les réseaux sociaux

Bien qu'elle lui souhaite bonne chance, Tyler Rowland de Under Deck continue d'attaquer Rhylee Gerber sur les réseaux sociaux. L'ancien couple de boatmance s'est rapidement séparé après la saison 6, mais Rowland a taquiné sur les réseaux sociaux qu'ils étaient toujours ensemble.

Rhylee Gerber, Tyler Rowland | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Cependant, le ton de Rowland est soudainement passé du mode ludique au mode attaque sur Gerber. Il a nargué son retour puis a célébré quand elle a cessé de le suivre sur Instagram. "Regardez qui ne me suit PAS, NON MOOOREEEE", écrit-il. Gerber a également partagé une capture d'écran d'un échange Twitter entre Rowland et un autre fan. Il s'est moqué du moment de l'émission où elle a eu du mal à faire un type particulier de nœud. Rowland ne semblait pas non plus vouloir voir son retour pour la saison 7.

En dépit d'être dans une nouvelle relation, Rowland ne semble pas pouvoir quitter la rousse ardente. Gerber a partagé que pour une raison quelconque Rowland a été combative depuis qu'elle lui souhaitait bonne chance, et a révélé un récent échange de texte entre les deux.

Rowland envoie des messages mitigés

Gerber a publiquement partagé un échange de texte récent avec Rowland. Rowland a demandé à Gerber d'éviter de parler de sa nouvelle petite amie mais partage ensuite qu'il lui manque. Il rappelle d’abord l’interview que Gerber a faite pour The Daily Dish de Bravo. "Wtf mec cet article", a écrit Rowland dans l'histoire Instagram de Gerber.

Rowland a insisté sur le fait qu'il n'a jamais demandé la bénédiction de Gerber. "Et je vous ai déjà dit de ne pas faire participer mon amie à quoi que ce soit", a-t-il ajouté. Gerber a menacé de partager l'échange réel, puis Rowland est devenu combatif. "Je ne suis pas une putain de putain de génie. Je demande le respect pour le fait que ma petite amie soit enseignante. Idc ce que vous me faites, gardez-le hors de lui pour sa carrière », écrit-il.

Rowland a ensuite ajouté que lui et Gerber étaient toujours aussi amis. Mais Gerber a précisé. "Nous ne sommes pas amis, Tyler. Et pour toi, j'espère que c'est elle. »Rowland s'adoucit ensuite. Il a exprimé qu'il était heureux pour Gerber dans sa nouvelle relation. Mais il a ensuite ajouté: «Rhylee tu me manques», a-t-il écrit. Il a partagé qu'il avait manqué Gerber trois fois dans l'échange, puis a ajouté que sa petite amie était sortie avec des amis.

Il s'est retourné contre elle pour une raison quelconque

Gerber a partagé que tout allait bien avec Rowland pendant un certain temps. Mais il est soudain devenu snarky et l'a attaquée sur les réseaux sociaux. Elle a dit à The Daily Dish de Bravo que Rowland l'avait approchée au sujet de sa relation, mais ensuite la relation s'est détériorée.

«Je me disais:« Vous l’avez! Fonce! C'est bon pour vous! »Et puis j'ai vu Tyler quelques jours plus tard comme un méchant commentaire sur moi sur Twitter», a déclaré Rhylee. «Je lui ai donc envoyé un message. Je me disais: "De quoi s'agit-il?" Soyez authentique ", a-t-elle révélé. «Si vous ne m’aimez pas, vous ne m’aimez pas. Si vous le faites, peu importe. Nous pouvons être amis. On peut faire n'importe quoi. Et puis, depuis que je lui ai envoyé ce message, il s'est transformé en une telle piqûre. »

Bien que les deux semblent avoir une relation ludique et amusante après la Thaïlande, elle est maintenant à Rowland. "En bout de ligne, Tyler est un idiot. Et non, nous ne restons plus en contact », a-t-elle déclaré. "C'était un bon profane, mais c'est un idiot."