Rhylee Gerber partage ce qu’est la vraie pêche en Thaïlande

Lorsque le sous-pont d’Ashton Pienaar, au-dessous du pont, a tenté de prendre un groupe d’invités charters pêchant en Thaïlande, il est revenu les mains vides.

Bien qu’il ait accepté d’autoriser Rhylee Gerber, matelot de pont professionnel, à diriger l’excursion, il a mal évalué où le groupe devrait pêcher. Les invités sont revenus sans rien attraper. Puis il a essayé de jeter Gerber sous le bus et de lui reprocher l’échec de la pêche.

Rhylee Gerber | Photo gracieuseté de Rhylee Gerber

Gerber a récemment déclaré qu’elle était allée pêcher en Thaïlande après la fin de la saison. En tant que capitaine de bateau de pêche en Alaska, Gerber est en quelque sorte un «chuchoteur de poisson» et utilise ses compétences et son expérience pour débarquer les gros poissons. Et garçon, at-elle jamais débarqué de gros poissons.

Elle a trouvé l’endroit parfait

Gerber a partagé une vidéo détaillant son voyage de pêche. Elle a dit que l’équipage venait de terminer le tournage alors elle a décidé d’utiliser son dernier jour en Thaïlande pour aller pêcher. Elle a voyagé à environ deux heures de là où Valor était amarré et a partagé qu’elle était sur le point de pêcher dans un lac de 10 acres rempli de poisson.

L’excursion de pêche, à travers Exotic Fishing Thailand, a présenté un magnifique lac et une vue sur la montagne qui comprenait plus de 60 des poissons les plus exotiques du monde. Elle parle doucement alors qu’elle a quatre cannes dans l’eau. Elle ajoute qu’elle espérait en attraper un gros.

Alors qu’elle fait tourner son appareil photo autour du lac, de petites maisons et une végétation luxuriante parsèment le terrain montagneux. Gerber porte son collier d’ancre signature et une casquette de baseball.

Elle marque de gros poissons et une expérience d’une vie

Contrairement à son excursion avec Pienaar, Gerber débarque de gros poissons. “Après de nouvelles recherches (et des capacités WiFi appropriées) lors de mon dernier jour en Thaïlande I, j’ai finalement pu localiser le poisson”, a-t-elle expliqué dans son post Instagram.

Gerber a toujours son sens de l’humour intact après la saison aussi. «C’est comme si ça m’avait frappé comme un bus 🚌 (ou jeté sous un bus ..) et je suis tombé sur un lac ensemencé (création artificielle de peuplement d’une zone où aucun poisson n’existait auparavant) et j’ai cherché un élément de la liste de seaux pour moi , l’Arapaima (GTS) », a-t-elle expliqué.

En plus de sa vidéo, Gerber a partagé une photo de poissons massifs dans le lac. «Ici, je pouvais facilement repérer les monstres de plus de 300 lb 🐟 sans utiliser un transducteur mal équipé (ou bosun 😶) et avec l’appât approprié, j’ai réussi à accrocher un gros poisson-chat à queue rouge avec un alligator 60 gar de 60 lb».

Gerber revient sur le voyage avec tendresse, reconnaissante d’avoir pu le vivre et s’imprégner d’un véritable voyage de pêche en Thaïlande. «Je n’ai pas attrapé l’Arapaima mais ça arrive et plutôt que de blâmer le propriétaire après avoir pêché pendant 6 heures sous une pluie battante 🌧 et un lac bien rempli, j’ai choisi de vivre l’expérience comme une appréciation et d’apprécier ce que cela m’a offert une journée solide passée à profiter pleinement de ma propre entreprise avec un bel après-midi de capture et de libération. 😘. “