Rian Johnson ne peut avoir qu’un seul regret “ The Last Jedi ”

Le fossé entre les fans de Star Wars et les derniers Jedi est toujours intense, avec des camps belligérants sur les réseaux sociaux sur ce qu’ils pensent de Rian Johnson. Certains détestent ce qu’il a fait à Star Wars avec passion. D’autres sont sur le point de célébrer les rebondissements inattendus qui étaient sans doute nécessaires pour garder l’histoire intéressante.

Quelle que soit son opinion personnelle, Johnson a révélé une chose intéressante à propos des derniers Jedi qui pourrait à mi-chemin régler certains débats. Il s’avère qu’il voulait tester le film à un public avant la sortie du film en 2017.

Lucasfilm a rejeté une telle idée par crainte que des spoilers ne sortent sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est clair que les films Star Wars ne peuvent pas être testés facilement, ce qui ne laisse que des intuitions par les équipes créatives.

Rian Johnson aurait-il apporté des modifications à «The Last Jedi» si le public testait le film?

Rian Johnson | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Pour ceux qui ont pratiquement renié Johnson pour les directions de l’intrigue de Star Wars, ils pourraient vouloir regarder le scénario alternatif si Disney lui avait permis de tester The Last Jedi.

Comme il l’a dit lui-même récemment:

«J’ai toujours détesté le dépistage des tests, et lorsque nous faisions Star Wars, à un certain moment du processus, vous êtes comme« Dieu, je donnerais mon bras gauche pour mettre cela devant 300 personnes à Burbank et voir juste comment ça joue. »

Si certains pourraient critiquer Johnson de toute façon pour ne pas faire de test d’écran, du moins il le voulait dans ce cas. Bien sûr, la grande question est de savoir s’il aurait changé certaines choses en fonction des réactions du public.

Toute possibilité existe maintenant qu’il n’aurait pas tué Luke si le test de dépistage avait avancé. De plus, la séquence de «projection» avec Luke n’aurait peut-être pas eu lieu non plus. Ou (le ciel l’interdit pour certains), les Porgs n’auraient peut-être pas été aussi populaires qu’on le supposait.

Si tout cela s’était produit, cela aurait pu changer la façon dont The Rise of Skywalker était également sorti au niveau de l’histoire, quelque chose que certains diraient aurait été pour le mieux.

Lucasfilm testera-t-il les futurs films de “Star Wars”, s’il y en a d’autres réalisés?

Pour limiter les fuites, les tests d’audience sur tous les projets Star Wars peuvent ne jamais être effectués, sauf s’ils sont effectués dans des circonstances très contrôlées. En raison de la fracture majeure dans cette communauté de fans, ils devront peut-être céder et faire des projections de tests après tout. Des contrôles de sécurité approfondis pourraient éliminer toute personne prenant ses caméras de téléphone portable.

Là encore, cela n’empêcherait pas un participant d’aller en ligne et de bavarder ce qu’il a vu. Pour garder tous les fans de Star Wars sur la même page, cependant, cela peut être nécessaire à un moment donné.

Cela ne sera probablement pas nécessaire pendant un certain temps, car il n’y aura rien de nouveau dans les royaumes de Star Wars pour longtemps si ce n’est la deuxième saison de The Mandalorian l’automne prochain.

Étant donné que le coronavirus peut retenir quelque chose de plus pendant un certain nombre d’années, cela donne à Lucasfilm le temps de reconsidérer comment il testera les histoires futures. En raison des nouveaux tournages effectués sur la série Obi-Wan pour Disney +, ils feront peut-être des tests d’audience là-bas pour jouer en toute sécurité.

Lucasfilm pourrait faire des tests d’audience si Rian Johnson fait de nouveaux films “Star Wars”

Les nouvelles sont toujours sur Johnson dirigera et écrit une nouvelle trilogie Star Wars pour le grand écran. Étant donné qu’il y a probablement des années, peut-être que la crainte de nouvelles divisions des fans obligera les dirigeants à le tester à l’avenir.

Peut-être pas non plus, car il semble y avoir une foi croissante pour laisser la vision du réalisateur se tenir là où elle peut. Malgré la projection de ses Knives Out l’automne dernier, il semble y avoir un consensus croissant en studio pour convenir avec Johnson que les débats des fans au sein des franchises sont une bonne chose.

Personne ne peut nier que les arguments de la base de fans de Star Wars ont ajouté plus d’excitation dans l’ensemble plutôt que la franchise devenant trop complaisante et obsolète.