Ric Flair loue la WWE pour la protection des étoiles

2020-04-02 12:30:06

Ric Flair est “plus que content” des précautions prises par la WWE pour “WrestleMania 36”, qui sera diffusé sans public.

Ric Flair est “plus que satisfait” des précautions prises par la WWE pour “WrestleMania 36”.

L’événement phare de la lutte sera toujours diffusé depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride, et d’autres endroits ce week-end, mais sans les fans présents en raison de mesures de distanciation sociale en place pour freiner la propagation du coronavirus, et la légende du grappling croit que le L’organisation fait tout ce qu’elle peut pour protéger les artistes interprètes ou exécutants, y compris sa propre fille, Charlotte Flair.

Il a déclaré à TMZ Sports: “Je suis plus que satisfait d’avoir mis en place suffisamment de mesures de sécurité.

“Gardez à l’esprit, ils ont également donné à tout le monde la possibilité de ne pas en faire partie. Donc, quiconque était là, personne n’avait le bras tordu. C’était strictement une base volontaire.”

Et Ric, 71 ans, a insisté pour que les lutteurs participant à l’événement soient ravis que cela se déroule toujours.

Il a ajouté: “Ils ont travaillé toute leur année, en fait certains d’entre eux ont travaillé toute leur carrière pour participer à un match de haut niveau à Wrestle Mania.

“De toute évidence, il y aura des changements, mais ce sera un grand spectacle.”

The Nature Boy pense que «WrestleMania» sera idéal pour les fans de sport car il arrêtera la couverture de l’intersaison de la NFL dominant les nouvelles.

Il a ajouté: “Hé écoute, je suis fatigué d’entendre parler de Tom Brady et de ces Buccaneers. Je suis fatigué d’entendre parler de Tua, ok?! Parlons de quelque chose qui se passe vraiment!

“Samedi et dimanche, ce sera la télé à couper le souffle !!! ‘WrestleMania’! Wooooooo Wrestle Mania, à venir les enfants! Faisons-le!”

Roman Reigns a récemment confirmé qu’il ne participerait pas à WrestleMania cette année pour un combat prévu avec Goldberg pour le titre Universal.

Il a dit: “Vous ne connaissez pas toute l’histoire. Tout ce que vous savez, c’est ce que vous pensez.” Oh, bien sa santé et ceci et cela “, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas si j’ai des nouveau-nés. Tu ne sais pas si j’ai de la famille dans ma maison, une famille plus âgée. Alors oui, juste le vieil homme.

“Allez-y et retournez cette couverture et lisez quelques pages, entrez dans quelques chapitres avant de vraiment commencer à courir la bouche. Prenez ce temps pour vous améliorer.

“Pour tous mes fans, je suis désolé de ne pas avoir participé à la compétition cette année et organisé un spectacle et diverti.

“Mais parfois, les choses sont plus importantes et j’ai dû faire un choix pour moi et ma famille.”

Mots clés: Ric Flair, Roman Reigns, Charlotte Flair

Retour au flux

.