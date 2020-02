Rich Dollaz se répand sur des camarades en désordre, dit-on comme un “ vendeur de voitures d’occasion ”

Au cours des saisons passées de l’amour

& Hip Hop, pilier de New York Rich Dollaz pourrait être retrouvé pris au piège dans

au moins un épisode dramatique, la source étant généralement ses relations personnelles.

La saison 10 est maintenant diffusée et il est de retour, bien que “Richie D” ait été largement

le jouer discret sauf pour un braconnage d’artiste.

Alors que les projecteurs n’ont pas vraiment été sur Rich Dollaz cette saison

(jusqu’à présent), il regarde une partie du drame en marge et ses relations

à d’autres sur le spectacle le maintenir impliqué. Lui et Safaree

ont réparé des clôtures, mais il a toujours des opinions bien arrêtées

sur Erica Mena et certains de ses autres camarades de casting.

Rich Dollaz de «Love & Hip Hop» | . / Shareif Ziyadat / FilmMagic

Rich Dollaz se montre sincère à propos de ses co-stars de LHHNY

Tout en discutant avec PeopleTV, Rich a joué le jeu de «Sweet

et Salé “, en cours d’exécution quelque chose pour chacune de ces catégories pour une poignée

de ses coéquipiers Love & Hip Hop. Bien qu’il n’ait pas vraiment

quoi que ce soit de mauvais à dire sur qui que ce soit dans la série, il n’avait pas peur

honnête sur certains d’entre eux.

Aux yeux de Rich, Jonathan Fernandez est une bonne personne mais

sa main pour répandre le désordre. Yandy est un ami de longue date qu’il considère

être sa sœur, et elle lui dit toujours que c’est sans sucre.

Ses pensées sur Cyn Santana? Elle est belle mais se mélange

dans des situations désordonnées et a une expérience relationnelle similaire à la sienne. Quand

il est venu au nouveau venu Phresher, Rich l’a résumé en disant: «Phresher – obtenez-le

ensemble. Personnellement, professionnellement, n’importe quelle sorte de -vous pouvez penser. “Il

a ajouté que l’exécutif de musique devenu artiste en herbe est «en train de tout gâcher

maintenant.”

Il est devenu réel à propos de Safaree

Rich Dollaz a clairement indiqué qu’il considérait Safaree comme un

bon mec et ils sont en bons termes. Il a également déclaré que «Safaree est une voiture d’occasion

vendeur “car il vous dit ce que vous voulez entendre. Ajouter cela parce que le

les jeunes mariés préfèrent éviter la confrontation, Safaree dira tout ce qu’il faut pour

vous mélanger le long.

Ce comportement revient le hanter, et selon Rich,

cela rend son homeboy malhonnête.

Quoi de neuf avec les mauvaises vibrations entre Rich Dollaz et Erica

Mena?

Les fans se souviendront peut-être de la réunion spéciale de la saison dernière

la tension entre Dollaz et Safaree s’est transformée en une situation physique. Dollaz

utilisé pour sortir avec Mena à l’époque – il y a six ans – et il se sentait comme Safaree – son mari maintenant – devrait

lui ont parlé de sa relation avec Erica.

Pendant le

réunion, Rich a essentiellement appelé Mena un “ho” et Safaree s’est mis en colère car Mena n’était pas

même là-bas et il voulait défendre son honneur. Alors que les deux hommes sont cool maintenant, ce

saison, Mena est toujours bouleversée par la diss réunion et organisé pour Dollaz

être expulsé de l’enterrement de vie de garçon de Safaree.

Dans son interview avec PeopleTV, il déclare catégoriquement que Mena

garde rancune malgré ses excuses. Dollaz a ajouté qu’elle a l’habitude de «créer

des récits qui n’existent pas vraiment. “En abordant ce qu’il a dit à son sujet

lors de la réunion, il a dit qu’il ne s’était pas articulé correctement. Celles-ci

jours, il préfère mettre tout le mauvais sang derrière eux.