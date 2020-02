Richard Hatch a été invité à concourir mais est devenu le «bouc émissaire» après le scandale du harcèlement sexuel de Dan Spilo

La saison du 40e anniversaire de Survivor est bien engagée. Pour l’occasion, Jeff Probst a ramené 20 précédents lauréats du salon. Il existe de nombreux favoris des fans, notamment Rob et Amber Mariano, Parvati Shallow, Tyson Apostol et Sandra Diaz-Twine, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cependant, le tout premier survivant unique, Richard Hatch, est porté disparu. CBS a indiqué qu’il ne faisait plus partie de l’émission familiale. Cependant, Hatch prétend qu’il y a beaucoup plus à ce camouflet Survivor.

Richard Hatch | Debra L Rothenberg / FilmMagic

Richard Hatch a été invité à participer à la saison 40 de «Survivor» mais a été retiré de la distribution de manière inattendue

“J’ai été invité et j’ai accepté de participer”, a déclaré Hatch au Domenick Nati Show. «J’ai parcouru toutes les évaluations avant le spectacle. Ils ont payé mon travail physique et de pré-production. Il n’y a donc aucun doute là-dessus. Ils m’ont invité et ensuite j’ai été autorisé. On m’a dit spécifiquement «tu es là». »

Hatch a récemment participé au Domenick Nati Show pour expliquer au public ce qui se passait dans les coulisses avant le début de Survivor 40: Winners at War.

“Deux jours avant mon départ pour la Californie, ils m’ont appelé et m’ont dit – et Tina le même jour – que le spectacle était interrompu”, a poursuivi Hatch. “Je n’ai plus jamais entendu parler d’eux.”

Cependant, la 40e saison est en cours sans Hatch. Les producteurs ne l’ont plus jamais recontacté pour rejoindre l’émission.

Le scandale Dan Spilo s’est produit à peu près au même moment où Hatch a été retiré de la saison

“Au cours de la saison 39, il y a eu toutes sortes de retours en arrière pour savoir s’ils auraient dû retirer un joueur du jeu”, a expliqué Hatch. ” Ils essaient de me transformer en bouc émissaire et d’éviter toute responsabilité. »

C’était la première fois dans l’histoire de l’émission qu’un concurrent laissait sa faute. Les téléspectateurs ont découvert via une notification écrite lors de l’émission que le gestionnaire de talents de 48 ans, Dan Spilo, avait été invité à quitter le jeu.

“Dan a été retiré du jeu après un rapport sur un autre incident, qui s’est produit hors champ et n’a impliqué aucun joueur”, a indiqué l’annonce.

Kellee Kim a dit à l’équipage qu’il l’avait touchée de manière inappropriée. Spilo a reçu un avertissement le jour 22; cependant, peu de temps après avoir pris la parole devant la caméra, elle a été exclue du jeu.

CBS et Survivor ont fait l’objet de nombreux jeux de dents après que tout s’est passé. Ils ont donc mis en place de nouvelles règles et directives pour que cela ne se reproduise plus.

Qu’est-ce que Hatch a à voir avec le scandale Spilo?

Pendant la saison de Hatch, il a souvent participé aux défis de l’immunité nus pour distraire les autres joueurs. Sue Hawk a pris la parole et a dit qu’il se frottait contre elle de manière inappropriée. Cependant, ils sont retournés et ont regardé les quatre caméras et ont constaté qu ‘«il n’y avait pas de faute» à la fin de Hatch.

Hatch pense que la situation se serait reproduite s’il était de retour dans la série cette saison. Après tout ce qui s’est passé dans la saison 39, Hatch estime que les producteurs ne voulaient pas risquer que la situation soit à nouveau ressassée.

«Je me suis retiré du dernier semestre de mon doctorat. programme que j’avais déjà payé », a-t-il déclaré afin de pouvoir participer à Winners at War. «Je pense que c’était vraiment inapproprié et irresponsable de leur part. Pour eux, juste changer de mentalité à l’improviste, puis ne plus en parler, et donner maintenant des interviews qui me bouleversent qui ne sont que des mensonges flagrants met un peu de pression sur une relation que nous pourrions avoir. »

Le vainqueur du Survivant ne sait pas s’il reviendra jamais dans l’émission après tout ce qui s’est passé.

Lire la suite: «Survivor 40: Winners at War»: Dakal avait un avantage injuste dans le premier défi d’immunité, et les producteurs le savaient