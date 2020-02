Richard Hatch, vainqueur du «survivant», affirme que CBS est responsable de l’incident controversé avec Sue Hawk

L’un des gagnants les plus mémorables de Survivor, Richard Hatch, n’a pas été invité à revenir pour Winners at War de la saison 40 en raison d’un incident survenu sur All-Stars.

Dans la controverse, Sue Hawk a accusé sa co-star d’avoir frotté ses parties génitales nues sur elle lors d’un défi, ce qui l’a amenée à quitter le jeu. Même si Richard a tenté d’effacer son nom plusieurs fois au cours des 16 dernières années, il a récemment publié une vidéo YouTube détaillant la situation dans son ensemble et pourquoi CBS est en fait en faute.

Richard Hatch | Debra L Rothenberg

Richard Hatch accusé d’avoir harcelé sexuellement Sue Hawk dans «Survivor: All-Stars»

Après avoir remporté Survivor: Bornéo, Richard Hatch est revenu sept saisons plus tard pour un court passage sur All-Stars. Il a concouru entièrement nu dans chaque défi d’immunité pour obtenir un avantage sur les autres concurrents et a accidentellement heurté la concurrente Sue Hawk pendant le défi.

La tribu de Richard a perdu et ses camarades ont élu l’ancien vainqueur de l’île cette nuit-là pour des raisons distinctes. Cependant, Sue s’est sentie sexuellement violée par Richard, ce qui l’a rendue émotionnellement bouleversée, et elle a quitté le jeu le lendemain, même si sa co-star de Bornéo était déjà partie.

Après la diffusion de la saison, Richard a essayé de vider son nom plusieurs fois et a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais agressé sa co-star. Sue a déclaré qu’elle envisageait de déposer une plainte contre CBS mais a décidé de ne pas poursuivre l’action en justice parce que le réseau l’a aidée à «faire face à la situation».

Richard Hatch affirme que Sue Hawk était émotionnellement instable

Sur sa chaîne YouTube, Richard a expliqué qu’il avait fait une alliance avec Sue sur Bornéo avant le début du jeu, même s’il croyait qu’elle était “instable” à l’époque.

Il a également noté que son discours amer au Conseil tribal final «reflétait son instabilité émotionnelle», et CBS le savait, mais l’a quand même invitée à revenir pour les étoiles.

Richard affirme qu’entre Bornéo et All-Stars, Sue a exprimé sa colère de ne pas avoir gagné et qu’elle voulait “extorquer CBS”. L’ancienne gagnante a également détaillé le défi infâme, expliquant, “littéralement à l’improviste, elle s’est retournée plutôt que terminer le défi et se dirigea vers moi. “

Il a répété plusieurs fois qu’il ne l’avait jamais touchée, avec aucune partie de son corps, mais a insisté sur le fait que Sue «avait violé son espace» et lui avait attrapé la taille.

Richard Hatch affirme que CBS est responsable de la situation avec Sue Hawk

Le gagnant de Bornéo place la majorité des responsabilités sur CBS parce que le réseau montre aux téléspectateurs «la perspective modifiée» qu’ils veulent que tout le monde voie.

Il a également appelé le publiciste Chris Ender et l’a qualifié de “chef des manipulateurs des médias” de CBS qui “fait tourner les médias” pour amener les fans de Survivor à “penser positivement” au réseau et aux producteurs.

Richard a également accusé CBS d’avoir fait la même chose à Dan Spilo dans Survivor: Island of the Idols. L’animateur et producteur exécutif Jeff Probst a déclaré publiquement qu’il n’avait pas invité Richard à revenir pour Winners at War car cela “ne semblait pas approprié” en raison du passé du vainqueur de Bornéo et de la récente controverse entourant Dan.

Voici le morceau sur #Survivor de “The 2000s” de CNN. Il est intéressant de voir comment Probst cite la conversation de Richard Hatch et Sue Hawk comme l’essence même de la série. Il ne semble certainement plus que ce soit ce que Survivor propose. https://t.co/tH9rSDS8td

– Martin Holmes (@RedmondSurvivor) 25 juillet 2018

Dans sa vidéo YouTube, Richard affirme que les producteurs l’utilisent comme un «bouc émissaire» parce qu’ils l’ont invité à revenir pour Heroes vs. Villains et Redemption Island.

Il a également appelé Jeff Probst pour “mensonge” et “tentative de duper” les téléspectateurs parce que l’animateur a réalisé des interviews où il a remercié Richard d’avoir aidé la série à devenir un énorme succès.

Parce que CBS a invité Sue à revenir après avoir su qu’elle, selon Richard, n’était pas stable, puis a édité les images pour qu’elles ressemblent aux téléspectateurs, l’ancien gagnant pense que le réseau est en faute.

Regardez Survivor 40: Winners at War mercredi à 20 h EST sur CBS.