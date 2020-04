Rick Kirkham sur Ce que Tiger King n’a pas montré, «Evil», «Lonely» Life de Joe Exotic

Merci au blockbuster de Netflix “Tiger King” docuseries, Joe Exotic est devenu une sorte de figure de la culture pop, avec de nombreux téléspectateurs se concentrant sur tous les aspects exagérés de son personnage, de ses cheveux à ses clips musicaux et même sa rivalité ridicule avec la grande conservationniste des chats Carole Baskin.

En fait, dans la plupart des mèmes qui ont circulé, c’est Carole qui a été la plus méchante du documentaire. Le journaliste et cinéaste Rick Kirkham – qui apparaît dans les docuseries et a passé un an à vivre avec Joe dans son zoo où il a filmé à la fois l’émission Internet de Joe et sa propre émission de téléréalité basée sur Joe – dit qu’il leur manque la véritable histoire de ce gars .

C’est beaucoup plus profond et beaucoup plus sombre que les gens ne semblent l’avoir compris dans la série populaire. “Vous aviez en quelque sorte un peu de cœur pour le gars, mais vous ne vous êtes vraiment pas rendu compte ou n’avez pas vu à quel point il pouvait être mauvais”, a déclaré Rick à David Spade mercredi. “Pas seulement aux animaux, mais aux gens.”

Il a ajouté que la vie au zoo était “bien pire que ce que vous avez vu dans le documentaire. Ils n’avaient pas assez de temps ou d’images pour pouvoir vous montrer à quel point c’était mauvais”.

Rick n’est que le dernier acteur de la série à être interviewé par Spade dans le cadre de ses chats Internet “Lights Out” réalisés à la place d’un spectacle traditionnel en raison de la pandémie de coronavirus. La structure lâche des conversations signifie une conversation plus fluide, qui a vu David permettre à Rick de parler sans interruption sur une variété de sujets exotiques.

La conversation a touché à tout, de ses soupçons au sujet de l’incendie du studio qui lui a coûté toutes ses images de téléréalité sur Joe, certaines des images vraiment sombres qui auraient été perdues dans cet incendie, y compris des cas de cruauté animale choquante, par Rick.

Selon Rick, Joe était un homme incroyablement solitaire qui n’avait pas de vrais amis (depuis longtemps) et n’était même pas sûr de sa propre sexualité, malgré le fait d’avoir épousé plusieurs hommes.

“Ce n’était pas n’importe quel feu”

Les téléspectateurs ont soupçonné que Joe avait probablement déclenché l’incendie, ou si cela avait commencé, qui avait coûté à Rick toutes les images qu’il avait capturées pour son émission de téléréalité contractuelle sur Joe et le zoo. Ils pensent que cela a été fait pour plusieurs raisons. D’une part, Joe était peut-être préoccupé par le fait que certaines images ne le peignaient pas sous le meilleur jour. Ou peut-être que c’était autre chose?

“Deux jours avant l’incendie, Joe et moi avons eu une très mauvaise dispute sur le fait que je détenais les droits de la téléréalité. Je possédais essentiellement Joe Exotic”, a déclaré Rick. “Il n’était pas content et il a fait un virage rapide et s’est enfui de la ville pendant quelques jours, soi-disant pour des funérailles.”

Selon Rick, Joe a également changé les serrures du studio, ce qui signifie que Rick ne pouvait pas y entrer sans que le directeur du parc ne le laisse entrer. Et deux jours plus tard, le tout a brûlé. Et ce n’était pas n’importe quel feu non plus. “J’ai des disques durs de sauvegarde de toutes les séquences, mais c’était dans un coffre-fort”, a déclaré Rick. “Mais ça a fait fondre le coffre-fort, le feu était si chaud.”

“Tuer des animaux pour le plaisir”

Les téléspectateurs ne verront plus jamais ce qu’il y avait dans certaines de ces images que Rick et son équipe de tournage ont capturées pendant leur séjour avec Joe, mais il promet que c’était beaucoup plus sombre et plus accablant que tout ce que les réalisateurs Eric Goode et Rebecca Chaiklin ont capturé pour leurs films.

“Il y avait des images de Joe tuant des animaux pour le plaisir”, a déclaré Rick. “Il s’est approché d’un tigre qu’il n’aimait pas et lui a juste tiré une balle dans la tête.”

Il a ensuite partagé une histoire vraiment déchirante sur une femme qui a amené son cheval plus âgé au zoo dans une remorque à cheval.

“Elle a pleuré et a dit:” Joe, pourriez-vous prendre soin de mon cheval? Je ne peux plus prendre soin de lui et vous avez beaucoup d’espace “”, a déclaré Rick. “Il l’a serrée dans ses bras et a dit:” Oh ouais, chérie, ça ira. Vous quittez la remorque, nous la ramènerons demain. Nous le mettrons dans le pâturage et lui donnerons une bonne place. ” “

“Dès que la dame a quitté le parc, Joe a dit: ‘Rick, prends ton appareil photo, commence à rouler'”, a poursuivi Rick. “Et je l’ai roulé sur lui, il s’approche de la remorque, tire son [gun] out, tire le cheval dans la tête morte et rit … et bien sûr, il a nourri ce cheval aux lions. “

“Il ne savait pas s’il était gay”

Alors que Joe a mis ce personnage plus grand que nature pour les foules de son zoo, et même pour les caméras qui semblaient toujours rouler dans sa vie, Rick le décrit comme un homme très solitaire que personne n’aimait vraiment.

“L’homme n’avait pas d’amis”, a-t-il dit. “Il n’avait vraiment aucun ami parce qu’à chaque fois qu’il a un ami, soit il leur a pris de l’argent, soit il les a foutus en quelque sorte … Le gars est vraiment triste.”

L’une des choses les plus bizarres à révéler à propos de Joe était son mode de vie soi-disant marié à plusieurs hommes en même temps, ainsi que des affirmations selon lesquelles ces hommes n’étaient même pas homosexuels, qu’ils ne restaient peut-être avec Joe que pour accéder à la drogue, l’argent et les tigres, de toutes choses.

Rick a décrit le pouvoir de ces grands félins sur les gens, en disant: «Il y avait une sensation magnétique très difficile à expliquer lorsque vous avez un gros chat entre les mains. Lorsque vous êtes capable de tenir un tigre, il y a un grand chose d’ego, un voyage de pouvoir. ” Cela leur a donné un sentiment de puissance qui était presque comme un sommet en soi.

Mais apparemment, selon Rick, ils n’étaient peut-être pas les seuls à ne pas être homosexuels. “Il ne savait pas s’il était gay ou non”, a déclaré Rick.

“Il n’arrêtait pas de dire, ‘Je suis gay’, et quel cowboy à plouc il était, mais dans les conversations que j’ai personnellement eues où il pleurait, il était littéralement couché dans mon épaule et pleurait, il ne savait pas ce qu’il était,” il a continué. “Il savait juste qu’il avait beaucoup d’argent à rentrer au zoo en espèces qu’il n’avait pas à déclarer et qu’il pouvait s’acheter ses petits jouets pour garçon et ses drogues et tout le reste.”

“Six mois de thérapie”

Rick semblait lutter avec son propre rôle dans les comportements de Joe au zoo, ou du moins sa complicité par l’inaction. Il a dit qu’il avait fondamentalement jeté son intégrité journalistique et qu’en quelques mois à peine, il avait réalisé “ce que je faisais n’était pas bien”.

“Je savais que j’avais vendu ma propre âme”, a-t-il déclaré. “Mais je suis resté en train de penser, ok je suis si loin, j’ai tout investi, je vais faire ce show et je le vends pour un million de dollars et je vais foutre le camp de l’Oklahoma.”

Même après avoir quitté le zoo lorsque les choses se sont effondrées autour de Joe, Rick a dit qu’il lui avait fallu six mois de thérapie. “J’ai été hospitalisé pendant une semaine à un endroit à Dallas, au Texas, juste pour reprendre la tête droite”, a admis Rick. “Ça m’a vraiment dérangé la tête.”

Plus tard dans l’interview, il a même dit qu’il s’attendait à se rendre aux portes du paradis pour être refoulé uniquement en raison de son implication avec “Tiger King” et Joe Exotic.

La série en sept parties “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” est la série numéro un sur Neflix et est rapidement devenue un phénomène culturel pop au milieu de la pandémie de coronavirus avec des millions de personnes mises en quarantaine ou auto-isolées dans leurs maisons. Tous les épisodes sont en streaming maintenant.

