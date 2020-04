Rick Kirkham voulait que Joe Exotic soit «mangé» par les tigres

2020-04-11 20:00:05

La star de “Tiger King” Rick Kirkham voulait que Joe Exotic soit “mangé” par ses tigres, car il admet qu’il “détestait” le gardien de zoo “95 pour cent” du temps.

Le producteur de 61 ans est apparu dans les docuseries Netflix “ Tiger King: Murder, Mayhem and Madness ” après avoir passé un an à vivre avec le gardien de zoo excentrique, tout en filmant pour une série de télé-réalité séparée qui n’a jamais été diffusée.

Et après la sortie de la série Netflix – qui s’est avérée être un succès instantané – Rick a levé le voile sur ce que c’était vraiment de passer du temps avec l’ancien patron du zoo de GW, insistant notamment sur le fait que Joe était “terrifié” par les animaux qu’il gardait dans son zoo.

Il a dit: “Il était terrifié par les tigres. Terrifiés par eux. L’homme était une personne tellement compliquée. Il apparaît dans le show Netflix comme étant un très dur, tapageur et – comme il le dit – cowboy gay redneck. Mais le vrai Joe Exotic était un petit homme très faible et très effrayé. Il possédait un tas de tigres et un tas de lions et un zoo tout entier, mais il avait très peur de ces animaux. ”

Rick avait précédemment affirmé que Joe lui avait “tiré dessus” trois fois, et a maintenant dit qu’il “détestait” le Tiger King titulaire “95 pour cent” du temps.

Il a ajouté: “Il n’a jamais vraiment été si proche que nous pensions qu’il allait se faire manger, mais il y avait des moments où nous prions vraiment et souhaitions qu’il soit mangé. Parce qu’il était juste ce genre de personnage que vous aimiez ou détestiez Vous l’aimiez comme 5%, vous le détestiez comme 95%.

“Il avait tous ces traits de chef de secte. Il vous a entraîné et vous a donné juste assez pour l’aimer et l’admirer, puis il vous a traité comme si vous étiez un animal, et il a traité les animaux mieux que les humains!”

Le producteur a également accusé Joe d’être obsédé par la célébrité et estime que c’est le “karma” que le gardien de zoo n’est devenu un nom familier qu’après avoir été emprisonné pendant 22 ans après avoir été reconnu coupable en 2019 pour avoir payé à un homme 3000 $ pour tuer Carole, militante des droits des animaux. Baskin.

S’adressant à Jimmy Hill de Capital avant son Q&A en direct #AskTigerRick, samedi (11.04.20), il a déclaré: “C’est de là que vient le karma. Joe Exotic, tout ce qu’il voulait quand j’habitais avec lui dans le zoo, le seul ce qu’il voulait plus que tout dans le monde était d’être mondialement connu, et maintenant il est mondialement connu et il est assis dans une cellule de prison de 6 x 9 pieds. “

