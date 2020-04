Ricky Gervais dit aux célébrités d’arrêter de gémir pendant le verrouillage

2020-04-14 11:30:07

La star du “ Bureau ” Ricky Gervais a dénoncé des célébrités qui se plaignaient d’être en lock-out.

L’acteur de 58 ans est fatigué d’entendre des stars bien payées se plaindre de devoir rester à l’intérieur pendant la pandémie de coronavirus, et Ricky a également salué les efforts des travailleurs de la santé, affirmant qu’ils sont les vrais héros.

Il a expliqué: “Après que ce soit fini, je ne veux plus jamais entendre des gens se plaindre de l’État providence, je ne veux plus jamais entendre des gens se plaindre des infirmières. Ou des porteurs.

“Ces gens font des quarts de 14 heures et ne se plaignent pas. Porter des masques et se retrouver avec des plaies, après avoir risqué leur propre santé et celle de leur famille de manière désintéressée.

“Mais alors je vois quelqu’un se plaindre d’être dans un manoir avec une piscine. Et, vous savez, honnêtement, je ne veux tout simplement pas l’entendre.”

Ricky a plaisanté en disant que le verrouillage n’est pas trop gênant pour lui-même car il n’est pas très sociable de toute façon.

Il a déclaré au journal The Sun: “Je ne sortais pas beaucoup de toute façon, et il y a toujours trop d’alcool dans la maison.

“Ça a toujours été le bassin versant de 18 heures depuis aussi longtemps que je me souvienne. De toute évidence, je regarde la montre.”

Ricky a également révélé que “toutes les femmes” de sa famille étaient des soignants quand il était enfant.

Il a déclaré: “Je suis né au début des années 60 à l’hôpital Battle de Reading. Et cela aurait dû être un présage.

«Ayant choisi le titre, j’aurais dû savoir que la vie allait être difficile. Et c’était – j’étais le quatrième enfant d’un travailleur immigré. Mon père a travaillé sur des chantiers toute sa vie, jusqu’à ses 70 ans. tous les jours à 5h30.

«Les hommes ont travaillé dur, mais les femmes ont fait des miracles. Parce que lorsque mon père a terminé son travail, c’était son propre temps. Mais ma mère n’a pas arrêté de travailler, les femmes n’ont pas cessé de travailler.

“Les soignants n’ont pas cessé de travailler, toutes les femmes de ma famille étaient des soignantes à certains égards.

“Je n’avais pas d’argent en grandissant, je n’en avais pas jusqu’à l’âge de 40 ans. Mais j’avais toujours tout. Ma maman, elle a jardiné, elle a grandi, elle a cuisiné, elle a cousu, elle a tricoté, elle a décoré, elle a fait tout ce qu’elle Et elle m’a donné tout ce que je voulais, sauf de l’argent.

“J’ai également réalisé en grandissant que toutes les meilleures choses étaient gratuites – amis, nature, apprentissage et soins de santé. Et c’est pourquoi je paie volontiers mes impôts. Et c’est pourquoi je frappe le NHS.”

