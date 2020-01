Ricky Gervais heureux que les Golden Globes soient finis

2020-01-07 12:00:05

Le comédien Ricky Gervais est heureux que la cérémonie des Golden Globe Awards soit terminée, il peut donc se concentrer sur son “vrai travail”.

Le comédien au franc-parler n’a pas hésité en livrant des reproches cinglants à l’élite hollywoodienne lors de la cérémonie fastueuse de dimanche soir (05.01.20) à Beverley Hills, en Californie, et bien qu’il soit ravi de la réaction, il a hâte de retourner dans son “vrai travail”.

S’adressant aux médias sociaux, il a tweeté: “Merci pour tous vos commentaires incroyables sur mon monologue des Golden Globes. Meilleure réaction de tous les temps et cela signifie beaucoup pour moi.

“Je me suis bien éclaté mais merci f ** k c’est fini, donc je peux reprendre mon vrai travail de montage # AfterLife2 et de tournée #SuperNature. Faire des blagues, pas la guerre (sic)”

La star de 58 ans a dirigé la cérémonie pour la cinquième fois au cours du week-end et s’est moquée du public étoilé en insistant sur le fait qu’il ne s’était “jamais soucié” de l’événement et n’était donc pas trop inquiet d’offenser les gens.

Il a déclaré: “Vous serez heureux de savoir que c’est la dernière fois que j’organise ces prix, donc je m’en fiche. Je plaisante. Je n’ai jamais fait. Je plaisante, je n’ai jamais fait. NBC clairement ne se soucient pas non plus – cinquième fois. Je veux dire, Kevin Hart a été licencié des Oscars pour certains tweets offensifs – bonjour?

“Heureusement pour moi, la Hollywood Foreign Press peut à peine parler anglais et ils n’ont aucune idée de ce qu’est Twitter, alors on m’a proposé ce concert par fax. Sortons en fanfare, rions à vos dépens. Rappelez-vous, ils ce ne sont que des blagues. Nous allons tous mourir bientôt et il n’y a pas de suite, alors souvenez-vous-en.

Il s’est amusé au scandale des admissions à l’université – qui a vu l’actrice Felicity Huffman emprisonnée – ainsi que le cinéaste disgracié Harvey Weinstein et le regretté financier Jeffrey Epstein.

Et après de nouveaux jibes à ‘Cats’, la vie amoureuse de Leonardo DiCaprio et la taille de Martin Scorsese, Ricky a frappé les célébrités “réveillées” pour leur hypocrisie et les a avertis de ne pas parler trop longtemps sur scène.

Il a déclaré: “Apple a fait irruption dans le jeu télévisé avec” The Morning Show “, un superbe drame sur l’importance de la dignité et de la bonne chose, réalisé par une entreprise qui gère des ateliers de misère en Chine.

“Eh bien, vous dites que vous êtes réveillé, mais les entreprises pour lesquelles vous travaillez en Chine – incroyable. Apple, Amazon, Disney. Si ISIS a lancé un service de streaming, vous appelleriez votre agent, n’est-ce pas?”

“Donc, si vous gagnez un prix ce soir, ne l’utilisez pas comme plate-forme pour faire un discours politique. Vous n’êtes pas en mesure de faire la leçon au public. Vous ne savez rien du monde réel. La plupart d’entre vous ont dépensé moins temps à l’école que Greta Thunberg.

“Donc, si vous gagnez, montez, acceptez votre petit prix, remerciez votre agent et votre Dieu et f ** k off, OK?”

