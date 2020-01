Rihanna a tranquillement fait un changement majeur dans sa vie amoureuse

Rihanna est une chanteuse de renommée mondiale qui est également devenue un magnat de la mode et de la beauté à succès ces dernières années. Il ne fait aucun doute que Rihanna est une femme occupée avec beaucoup de choses dans sa vie.

Cependant, elle a récemment subi un changement majeur dans sa vie, même si elle a également gardé ce fait sous le radar. Continuez à lire ci-dessous pour découvrir ce que Rihanna a fait tranquillement qui a fait parler de nombreux fans.

Rihanna s’est récemment séparée de son petit ami de trois ans

Rihanna | Steven Ferdman / .

Le 17 janvier, plusieurs médias ont rapporté que Rihanna s’était séparée de Hassan Jameel, avec qui elle sortait depuis trois ans.

Jameel est un homme d’affaires d’Arabie saoudite dont la famille possède une entreprise qui distribue des voitures Toyota au Moyen-Orient. On a dit que la famille valait plus d’un milliard de dollars.

Comment Rihanna et Hassan Jameel se sont rencontrés

Rihanna et Jameel ont souvent maintenu leur relation à un niveau bas, donc ce n’est pas exactement clair comment ils se sont rencontrés. Cependant, ils ont été repérés pour la première fois ensemble en juin 2017 à Ibiza, en Espagne.

Il a été dit que le couple sortait déjà depuis quelques mois. À un moment donné, le père de Rihanna a également confirmé avec The Sun que sa fille voyait quelqu’un.

“Elle m’a dit qu’elle avait un nouveau petit-ami il y a environ un mois, mais je ne savais pas qui il était”, a expliqué le père de Rihanna. «Il va falloir qu’il attache sa ceinture, c’est une fille qui travaille dur, elle est très indépendante et ambitieuse. Personne ne peut lui dire quoi faire. Elle ne veut pas être élevée, elle veut y aller elle-même. “

Les choses semblaient également devenir sérieuses pour Rihanna et Jameel l’année dernière. En 2019, la chanteuse a partagé qu’elle avait déménagé à Londres pour se rapprocher des pays européens où ses produits Fenty étaient fabriqués. Cependant, Jameel vivait à Londres, donc Rihanna voulait aussi être plus proche de lui.

Dans une interview accordée au magazine Interview, Rihanna a révélé qu’elle était très amoureuse de Jameel et qu’elle voulait devenir mère «plus que tout».

Rihanna cherche-t-elle un nouveau petit ami?

Bien sûr, maintenant que Rihanna et Jameel ne sont plus ensemble, les fans sont sans aucun doute curieux de savoir à quoi pourrait ressembler la vie amoureuse de Rihanna en 2020.

Rihanna n’a pas encore partagé ses plans maintenant qu’elle est à nouveau célibataire. Cependant, compte tenu de ce que nous savons de la chanteuse et de son indépendance farouche, il est probable qu’elle se concentre sur son travail pour le moment et ne retienne pas son souffle pour qu’un autre homme entre dans sa vie.

En fait, Rihanna pourrait enfin sortir de nouvelles musiques dans un avenir proche. Une source a récemment déclaré à Hollywood Life que “l’objectif de Rihanna en 2020 est de diffuser de la nouvelle musique”.

«Elle travaille dur sur des chansons pour remplir un album. Elle a des centaines de chansons et son objectif est d’obtenir 12 à 15 chansons pour un album, et c’est assez difficile », a ajouté l’initié.

Rihanna a également dit une fois qu’elle ne pouvait pas sortir de musique aussi rapidement qu’elle le faisait simplement parce qu’elle a tant de choses qui occupent son temps. En plus d’enregistrer de la musique, Rihanna a également son empire de la beauté et de la mode. De plus, elle doit également prendre quelques jours de congé pour sa vie personnelle.

“J’étais dans le studio, seulement le studio, pendant trois mois consécutifs, et un album allait sortir”, a expliqué Rihanna. “Maintenant, c’est comme un carrousel. Je fais de la mode un jour, de la lingerie le lendemain, de la beauté le lendemain, puis de la musique le lendemain. C’est comme avoir un groupe d’enfants et vous devez vous occuper de tous. »

E! Selon les nouvelles, Rihanna a été aperçue avec A $ AP Rocky, ce qui a alimenté des rumeurs selon lesquelles les deux se voient.