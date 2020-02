Rihanna aime cette chanson “ honnête ” qu’elle a écrite sur l’incendie d’un amant

Rihanna nous a donné des tubes pop de toutes les variétés. Des ballades rock aux jams dancehall en passant par les pièges bangers, sa discographie est immense et éclectique. Cependant, il y a une chanson qu’elle aimerait pouvoir sortir en single. Voici ce qu’elle avait à dire.

Une des chansons de Rihanna préférées de Rihanna

Dans une interview avec Glamour, Logan Hill a demandé à Rihanna quelle chanson elle souhaitait être un single. Sa réponse a été “Fire Bomb”. AllMusic dit qu’elle a co-écrit la piste avec James Fauntleroy et B. Kennedy Seals. Le morceau contient des paroles brutalement honnêtes sur la haine d’un amant. “Je veux juste te mettre le feu / Alors je n’aurai pas à brûler seul / Alors toi / Alors tu sauras d’où / Je viens / Bombe à feu / Bombe à feu.”

Rihanna a déclaré à Glamour “” Fire Bomb “est une de mes chansons préférées … Ce n’est pas le message le plus positif; c’est juste honnête. Il s’agit de vouloir se venger, parce que vous avez juste l’impression que personne ne peut comprendre ce que vous ressentez à moins de les brûler comme ils vous ont brûlé. Et c’était à une époque où je ne voulais pas vraiment être en colère mais je ne pouvais pas m’en empêcher, et “Fire Bomb” était comme cette chanson thérapeutique pour moi. “

Discutant de l’honnêteté lyrique, Rihanna a déclaré: «Je pense que l’honnêteté est la libération ultime de la vie. Les gens veulent fuir la vérité et continuer de la balayer sous le tapis. Mais après un certain temps, vous ramassez le tapis et il y a beaucoup trop de saleté, alors vous pourriez tout aussi bien être franc. Si vous y faites face aujourd’hui, alors demain vous pourrez passer à autre chose. »

«Fire Bomb» de Rihanna

Pourquoi Rihanna veut être honnête avec ses fans

Rihanna aime être honnête parce qu’elle enlève des munitions à ses détracteurs. «Cela me rappelle juste 8 Mile, quand Eminem a frappé tous les disques qu’ils pouvaient dire sur lui. Cela vous donne cette liberté, car que vont-ils dire de vous maintenant?

Classé R, l’album qui contient “Fire Bomb”, a été un tournant dans la musique de Rihanna. “[The album] Good Girl Gone Bad était la première fois que je prenais vraiment les rênes de ma carrière de manière créative. Ensuite, Rated R est venu juste après ça, et c’est là que j’ai réalisé, OK, mes fans adorent la musique; maintenant je dois aller un peu plus loin avec eux, devenir un peu plus vulnérable, m’ouvrir. »

Elle a ajouté: «Rated R était l’album qui est devenu vraiment réel, très honnête. Après cela, il est difficile de recommencer à faire des chansons qui sont de la fiction. Il n’y avait pas de retour. “

La «bombe incendiaire» a-t-elle fonctionné?

Le risque créatif de Rihanna avec «Fire Bomb» a porté ses fruits. Le Los Angles Times a donné à la piste une critique élogieuse. La publication dit “Fire Bomb” “met Rihanna dans un cocktail Molotov d’une voiture … Si ces images se lisent comme ringard, elles sont rendues puissantes par leurs paramètres, qui rappellent également le mélodrame classique de groupes de filles comme le Shangri-Las, et par le chant de Rihanna, qui évoque avec force le conflit interne d’un amant qui sait ce qui est bon pour elle mais a besoin de temps pour le ressentir pleinement. »

“Fire Bomb” n’était pas un succès. Ce n’était même pas un seul. Mais pour de nombreux fans de Rihanna, ce fut un triomphe artistique inoubliable.

