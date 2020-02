Rihanna aime faire du shopping «dans la section masculine»

2020-02-08 20:30:04

Selon Rihanna, elle fait la plupart de ses achats “dans la section masculine”.

La chanteuse de 31 ans – qui a lancé sa propre marque de mode ces dernières années – s’est inspirée du style de la star de “Master of None” Lena Waithe, et elle a également admis aimer les créations “non binaires”.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer une célébrité qu’elle aimerait coiffer, la chanteuse leader a partagé: “Lena Waithe. Je l’aime. J’adore son attitude, elle est tellement intelligente, elle est si talentueuse, mais son style est quelque chose que je respecte vraiment, car il embarque sur la ligne du non-binaire, et j’aime ça.

“C’est ce que Fenty représente vraiment, nous avons beaucoup de styles unisexes. Je fais principalement des achats dans la section hommes, donc quand je fais mes vêtements qui ont toujours été à l’esprit, je veux que les gars aiment aussi mes affaires.”

Rihanna a également admis qu’elle avait été habilitée à recevoir du soutien pour son entreprise de mode de la part de ses collègues stars.

Elle a dit à ‘Entertainment Tonight’: “Ça me choque vraiment, les gens qui tendent la main. Je me sens tellement, comme, ‘Wow!’ Même Teyana Taylor! Elle est comme, “Je veux ce pantalon Wasabi!” Et je me dis: «Je t’ai, ma fille!

“Et voir les célébrités qui n’ont pas tendu la main pour demander des trucs, mais qui sont allées au magasin, ou qui sont allées en ligne et l’ont acheté – cela me fait me sentir vraiment très bien. Parce que je suis une de ces célébrités qui quand Je vois quelque chose que j’aime, je vais juste l’acheter.

“Donc, se sentir soutenu par mes pairs, c’est une grosse affaire.”

Pendant ce temps, Cardi B avait précédemment nommé Rihanna comme l’une de ses icônes de la mode.

La star du rap de 27 ans a admis avoir été inspirée par Rihanna, Lady Gaga, Missy Elliot et Jennifer Lopez.

Lorsqu’on lui a demandé qui étaient ses icônes de style, la hitmaker ‘Bodak Yellow’ a répondu: “Pour moi, Lady Gaga, Missy Elliot, Jennifer Lopez, Rihanna.”

