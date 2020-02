Rihanna aime taquiner ses fans à propos du nouvel album

2020-02-08 19:30:05

La beauté de Bajan, Rihanna, a admis qu’elle aimait taquiner ses fans à propos de son prochain album.

Rihanna aime taquiner ses fans à propos de son prochain album.

La pop star de 31 ans n’a pas sorti d’album depuis ‘Anti’ en 2016 et bien qu’elle devrait sortir un nouvel album plus tard cette année, elle est déterminée à rester discrète sur sa date de lancement spécifique.

Interrogée sur la sortie de son prochain album, la star du top-hit a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: “À suivre … J’aime contrarier un peu mes fans. Eh bien, ils me contrarient aussi! Arrière droit.”

Ces dernières années, Rihanna a apparemment concentré davantage son attention sur sa propre ligne de mode.

Et la beauté Bajan – qui a lancé sa collection de lingerie Savage X Fenty en 2018 – a su relever le défi de s’imposer comme une force crédible dans l’industrie de la mode.

Elle a partagé: “Le voyage a été incroyable.

“C’est beaucoup de travail acharné et je suis juste fidèle à votre marque. J’ai toujours essayé de m’en tenir aux choses que j’aime faire et qui me passionnent.”

Malgré le défi, Rihanna pense que la mode et le design lui viennent “naturellement”.

La hitmaker «FourFiveSeconds» – qui figure parmi les artistes les plus vendus dans le monde de la musique – se sent «validée» par le succès qu’elle a connu en tant que designer.

En réfléchissant à son incursion réussie dans le monde du design, Rihanna a expliqué: “La mode, être créative, c’est l’une de ces choses – peu importe le point de vente, j’aime toujours.

“La mode vient naturellement, à cause de l’industrie dans laquelle je suis. Ça fait partie de mes visuels, ça fait partie de mes vidéos, donc ça a toujours été quelque chose qui m’intéresse.

“Avoir cette opportunité de faire une marque Fenty avec LVMH est spécial. Cela me fait me sentir validé.”

