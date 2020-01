Rihanna aperçue avec A $ AP Rocky

2020-01-18 20:30:05

Rihanna a été aperçue avec A $ AP Rocky, riant dans les coulisses du concert bénéfice Yams Day 2020 à New York le vendredi soir (17.01.20), juste un jour après qu’il a été annoncé qu’elle s’était séparée de son amour de longue date, Hassan Jameel.

La chanteuse de 31 ans a été vue avec le rappeur dans les coulisses du concert bénéfice de la Journée de l’igname 2020 à New York vendredi soir (17.01.20).

Le duo a été vu rire ensemble et a fait l’objet de rumeurs d’amour dans le passé, en 2013, 2018 et à nouveau en décembre 2019.

Plus tôt cette semaine, la rumeur disait que Rihanna s’était séparée de Hassan Jameel.

Le chanteur de “ Work ” et l’homme d’affaires, tous deux âgés de 31 ans, ont été liés pour la première fois en juin 2017, mais il a maintenant été affirmé qu’après près de trois ans de rencontres, ils avaient décidé d’appeler le temps sur leur romance.

Rihanna avait précédemment ouvert sa relation amoureuse avec Hassan en juin, quand on lui a demandé si elle était amoureuse de son beau, à laquelle elle a répondu: “Bien sûr … Oui, je sors. Je suis en fait dans un relation exclusive depuis un certain temps, et ça se passe très bien, donc je suis heureux. Je sens vraiment un changement [since we started dating]. Je grandis. Il y a des choses auxquelles je fais attention et auxquelles je n’ai jamais prêté attention. Comme des suppléments. Et travailler. Et entendre parler de mes os. ”

On pensait que Rihanna envisageait de fonder une famille avec Hassan, après avoir admis pour la première fois l’année dernière qu’elle aimerait être mère.

Interrogée sur le sujet, elle a répondu: “Sans aucun doute.”

Et dans une interview ultérieure, on a demandé à la chanteuse de “ We Found Love ” si elle devenait jamais défensive lorsqu’on lui a posé des questions sur la maternité.

Elle a partagé: “Beaucoup de femmes deviennent très défensives. C’est notre corps, et bien sûr, c’est notre temps, et ce n’est pas nécessairement le rêve de tout le monde d’être maman … mais c’est le mien, donc je vais bien.”

