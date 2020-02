Rihanna appelle à l’unité aux NAACP Image Awards

2020-02-23 11:30:04

La pop star Rihanna a appelé à l’unité en remportant le prix du président lors des 51èmes NAACP Image Awards.

La chanteuse de 32 ans a reçu la prestigieuse distinction lors de la cérémonie au Pasadena Convention Center en reconnaissance de sa “carrière révolutionnaire en tant qu’artiste et musicienne”, ainsi qu’en tant que “fonctionnaire stellaire”.

Lors de son apparition à l’émission – qui rend hommage aux réalisations des personnes de couleur dans les films, la télévision, la musique et la littérature – Rihanna a déclaré: “Je vais essayer de garder les choses simples, car ce soir ne me concerne vraiment pas.

“Parce que le but est plus grand que moi … Ma part est une très petite partie du travail qui est fait dans ce monde – et le travail qui reste à faire.”

La chanteuse en tête de liste a ensuite réfléchi à ses efforts philanthropiques.

Elle a dit: “S’il y a quelque chose que j’ai appris, nous ne pouvons que réparer ce monde ensemble. Nous ne pouvons pas le faire divisé. Je ne saurais trop insister là-dessus.

“Nous ne pouvons pas laisser pénétrer la dé-sensibilité. Le, ‘Si c’est votre problème, ce n’est pas le mien’ … Quand nous marchons, protestons et publions sur les Michael Brown Jr. et les Atatiana Jefferson du monde , dites à vos amis de s’arrêter.

“Nous avons été privés d’opportunités depuis la nuit des temps, et nous prévalons toujours. Imaginez ce que nous pourrions faire ensemble.”

Les lauréats précédents du prestigieux prix sont Ella Fitzgerald, Kerry Washington et Spike Lee.

Ailleurs, Lizzo a été nommé Artiste de l’année, après avoir connu une ascension fulgurante au cours des 12 derniers mois.

La star de 31 ans a surmonté la compétition d’Angela Basset, Billy Porter, Regina King et Tyler Perry pour remporter le gong convoité.

Pendant ce temps, Michael B. Jordan a remporté le prix du meilleur acteur dans un film pour ses performances dans «Just Mercy».

La co-vedette de Michael, Jamie Foxx, a battu Leslie Odom, Wesley Snipes, Tituss Burgess et Sterling K. Brown pour remporter le prix du meilleur acteur dans un film.

Lupita Nyong’o a remporté le prix de l’actrice exceptionnelle dans un film pour sa performance dans “ Us ”, mettant fin à la concurrence d’Alfre Woodard, Cynthia Erivo, Jodie Turner-Smith et Naomie Harris pour réclamer le gong.

De plus, la «petite» star Marsai Martin a été nommée actrice de soutien exceptionnelle dans un film, ainsi que lauréate du prix de la performance exceptionnelle dans un film.

Gagnants des NAACP Image Awards:

Artiste de l’année:

Lizzo

Image exceptionnelle:

Just Mercy

Acteur exceptionnel dans un film:

Michael B Jordan

Actrice exceptionnelle dans un film:

Lupita Nyong’o

Meilleur acteur dans un second rôle:

Jamie Foxx

Actrice de soutien exceptionnelle dans un film:

Marsai Martin

Des performances exceptionnelles en cinéma:

Marsai Martin

Distribution d’ensemble exceptionnelle dans un film:

Just Mercy

Meilleur film indépendant:

Dolemite est mon nom

Performances de voix hors champ exceptionnelles:

James Earl Jones

Série de comédie exceptionnelle:

Noirâtre

Acteur exceptionnel dans une série comique:

Anthony Anderson

Actrice exceptionnelle dans une série comique:

Tracee Ellis Ross

Meilleur acteur dans un second rôle:

Deon Cole

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique:

Marsai Martin

Série dramatique exceptionnelle:

Feuille verte

Acteur exceptionnel dans une série dramatique:

Omari Hardwick

Actrice exceptionnelle dans une série dramatique:

Angela Bassett

Acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique:

Harold Perrineau

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique:

Lynn Whitfield

Film télévisé exceptionnel, série limitée ou spécial dramatique:

Quand ils nous voient

Acteur exceptionnel dans un téléfilm, une série limitée ou un spécial dramatique:

Jharrel Jerome

Actrice exceptionnelle dans un téléfilm, une série limitée ou un spécial dramatique:

Niecy Nash

Réalisation exceptionnelle dans une série comique:

Anya Adams

Réalisation exceptionnelle dans une série dramatique:

50 centimes

Réalisation exceptionnelle dans un film (télévision):

Rashid Johnson

Réalisation exceptionnelle dans un film (film):

Chiwetel Ejiofor

Album exceptionnel:

Beyonce

Nouvel artiste exceptionnel:

Lil Nas X

Artiste masculin exceptionnel:

Bruno Mars

Artiste féminine exceptionnelle:

Beyonce

