Rihanna appelle les alliés à «tirer vers le haut» aux NAACP Image Awards

Rihanna a été touché un honneur d’être le récipiendaire du prix du président à la 51e NAACP Image Awards, mais je me suis assuré de souligner que “ce soir, ce n’est vraiment pas pour moi”.

Le musicien et fashion maven a expliqué que “le but est plus grand que moi”, ajoutant que “sa part est une très petite partie du travail qui est fait dans ce monde – et le travail qui reste à faire.”

Depuis 1987 (à quelques exceptions près), le NAACP a remis le Prix du président pour reconnaître les personnes qui ont offert un service public et une philanthropie distingués. Les anciens lauréats incluent Ella Fitzgerald, le révérend Jesse Jackson, les soeurs Williams, Kerry Washington, Muhammad Ali et la gagnante consécutive Spike Lee.

“S’il y a quelque chose que j’ai appris, c’est que nous ne pouvons que réparer ce monde ensemble. Nous ne pouvons pas le faire divisé. Je ne peux pas insister assez sur cela. , ‘Si c’est votre problème, ce n’est pas le mien’, ” ‘C’est le problème d’une femme.’ “C’est un problème de Noirs.” «C’est un problème pour les pauvres.

Elle a poursuivi en disant qu’il est important que les gens disent à leurs amis de toutes races, de tous genres et de toutes religions de «se lever» pour des marches et des manifestations et des publications sur les réseaux sociaux sur la justice sociale.

“Ils vous aiment? Eh bien, c’est aussi leur problème”, dit-elle.

“Nous avons été privés d’opportunités depuis la nuit des temps, et nous continuons de l’emporter”, a-t-elle déclaré. “Imaginez ce que nous pourrions faire ensemble.”

Rihanna a été honorée pour son vaste travail philanthropique, y compris la collecte de fonds pour les secours en cas de catastrophe dans le monde et l’ouverture du Fondation Clara Lionel en l’honneur de ses grands-parents, qui soutiennent “des programmes d’éducation, de santé et d’intervention d’urgence dans le monde entier”.

“De ses réalisations commerciales à travers Fenty, à son formidable bilan en tant que militante et philanthrope, Rihanna incarne le type de caractère, de grâce et de dévouement à la justice que nous cherchons à mettre en évidence dans notre President’s Award”, a déclaré le président et chef de la direction de NAACP, Derrick Johnson, dans une déclaration le mois dernier.

