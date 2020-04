Rihanna avertit les fans de cesser de poser des questions sur la nouvelle musique

2020-04-11 09:30:06

Rihanna a dit aux fans d’arrêter de lui poser des questions sur un nouvel album pendant qu’elle travaille à lutter contre la pandémie de Covid-19.

Rihanna a dit aux fans d’arrêter de la déranger pour la nouvelle musique pendant qu’elle “essayait de sauver le monde”.

La chanteuse et créatrice de mode de 32 ans – qui n’a pas sorti d’album studio depuis le record de 2016 ‘Anti’ – a déjà fait don de plus de 8 millions de dollars à diverses causes pendant la pandémie de Covid-19 et a déclaré aux fans qu’elle travaillait sur la philanthropie plutôt que de la musique en ce moment.

S’exprimant lors d’un Instagram Live, elle a déclaré à ses fans: “Si l’une de vos mères *** me demande encore une fois à propos de l’album quand je suis en train d’essayer de sauver le monde, contrairement à vous président …. sur vue.”

Cela vient après que Rihanna et Jack Dorsey ont annoncé un don de 4,2 millions de dollars pour aider les victimes de violence domestique à Los Angeles pendant la pandémie.

Rihanna et sa Fondation Clara Lionel ont uni leurs forces avec le PDG de Twitter, Jack, 43 ans, pour envoyer l’énorme somme au Fonds du maire pour “faire face à une flambée de violence domestique” à Los Angeles pendant le verrouillage du coronavirus.

La CLF et Dorsey font un don de 2,1 millions de dollars chacune et l’argent “permettra au Mayors ‘Fund for Los Angeles de fournir 10 semaines de soutien aux victimes de violences domestiques, y compris un abri, des repas et des conseils pour les individus et leurs enfants”, selon un annonce sur le site du CLF.

Le communiqué ajoute: “On estime à 10 millions le nombre de personnes victimes de violence domestique aux États-Unis chaque année. La Los Angeles Housing Authority a déterminé que des dizaines de personnes (et leurs enfants, dans de nombreux cas) sont renvoyées des refuges de violence domestique à pleine capacité chaque semaine, les incidents ayant augmenté depuis la publication de l’ordonnance Safer at Home en mars.

“CLF et Dorsey, qui ont déjà collaboré sur des projets d’impact, savaient qu’une action rapide était nécessaire et ont décidé de résoudre le problème ensemble. L’engagement de 2,1 millions de dollars de CLF fait suite à deux cycles précédents de subventions COVID-19 pour les interventions d’urgence, portant le total de la fondation à plus de 8 $. millions de dollars en assistance liée aux coronavirus. ”

Pendant ce temps, Rihanna a annoncé précédemment que sa Fondation Clara Lionel accordera 5 millions de dollars en subventions aux personnes qui travaillent contre Covid-19 en première ligne, et elle et Jay-Z ont enchaîné avec un autre 1 million de dollars chacune pour lutter contre le coronavirus.

Les 2 millions de dollars aideront à soutenir les travailleurs sans papiers, les personnes incarcérées, les personnes âgées et les sans-abri, ainsi que les enfants des agents de santé et des premiers intervenants à Los Angeles et à New York.

