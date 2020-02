Rihanna dit que la Saint-Valentin n’est “ qu’un autre jour ouvrable ”

2020-02-09 22:30:04

Selon Rihanna, elle considère la Saint-Valentin comme “juste un autre jour ouvrable”.

La chanteuse de 31 ans – qui a déjà fréquenté des gens comme Drake et Chris Brown – serait célibataire en ce moment, et la créatrice de mode a révélé qu’elle voyait maintenant la Saint-Valentin comme une occasion de vendre certaines de ses créations de lingerie.

La beauté Bajan – qui a lancé sa marque de lingerie, Savage X Fenty, en 2018 – a déclaré à E! News: “Je vends beaucoup de lingerie pour ce jour. Ce jour n’est plus qu’un autre jour ouvrable.”

Rihanna est également ravie de célébrer son 32e anniversaire le 20 février.

Dans l’attente du monument, elle a plaisanté: “Mon plan est de ne plus avoir de rides supplémentaires d’ici là.

“C’est ça. Je ne fais rien. Je leur ai dit, quoi que vous vouliez que je fasse, je viens juste d’arriver!”

Rihanna a récemment admis avoir savouré le défi de s’imposer comme une force crédible dans l’industrie de la mode.

Elle a partagé: “Le voyage a été incroyable.

“C’est beaucoup de travail acharné et je suis juste fidèle à votre marque. J’ai toujours essayé de m’en tenir aux choses que j’aime faire et qui me passionnent.”

Malgré le défi, Rihanna pense que la mode et le design lui viennent “naturellement”.

La hitmaker «FourFiveSeconds» se sent «validée» par le succès qu’elle a connu en tant que designer.

En réfléchissant à son incursion réussie dans le monde de la mode, Rihanna a expliqué: “La mode, être créative, c’est l’une de ces choses – peu importe le point de vente, j’aime toujours.

“La mode vient naturellement, à cause de l’industrie dans laquelle je suis. Ça fait partie de mes visuels, ça fait partie de mes vidéos, donc ça a toujours été quelque chose qui m’intéresse.

“Avoir cette opportunité de faire une marque Fenty avec LVMH est spécial. Cela me fait me sentir validé.”

Mots clés: Rihanna

