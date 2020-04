Rihanna dit que sa ligne de beauté révolutionnaire n’est pas un génie

Rihanna est l’une des plus grandes stars du monde. Bien qu’elle soit devenue à l’origine célèbre pour sa musique, ces jours-ci, elle est principalement connue pour son sens des affaires.

Avec des lignes de maquillage et de vêtements incroyablement réussies et un neuvième album en cours, Rihanna est au sommet du monde. Les critiques et les fans ont applaudi sa capacité à créer de nouvelles entreprises innovantes. Mais comme Rihanna elle-même l’a révélé dans une récente interview, en ce qui concerne sa ligne de beauté, elle n’a pas l’impression qu’il y a un génie particulier derrière elle.

Quand Rihanna a-t-elle fait ses débuts en musique?

Rihanna est née Robyn Rihanna Fenty en 1988. Dans son pays d’origine, la Barbade, elle a eu une enfance particulièrement difficile. Son père a lutté contre la dépendance et quand Rihanna avait quatorze ans, ses parents ont divorcé.

Rihanna a également souffert de maux de tête douloureux au point que les médecins ont même commencé à croire qu’elle avait des tumeurs. Afin de faire face au stress qu’elle éprouvait à la maison, ainsi qu’aux maux de tête traumatisants, elle a commencé à chanter pour soulager le stress.

En 2003, Rihanna, avec plusieurs de ses amis, a passé une audition avec un producteur de disques bien connu. Le producteur a été stupéfait par son talent et l’a immédiatement programmée pour enregistrer une démo, la signant pour une maison de disques peu de temps après.

Rihanna a passé plusieurs années à travailler sur son métier, collaborant avec des superstars comme Jay-Z, avant sa grande percée en 2008. Son single “Umbrella” a dominé les charts à travers les États-Unis, et les fans ont rapidement été captivés par l’image exotique et le talent indéniable de Rihanna.

Une fois qu’elle a commencé à recevoir des éloges, cela ne s’est jamais vraiment arrêté. Rihanna a rapidement atteint le sommet de l’industrie musicale. Certaines de ses chansons les plus populaires incluent «Don’t Stop the Music», «Disturbia», «California King Bed» et «Rude Boy».

Rihanna a une ligne de beauté très réussie

Rihanna aurait pu passer toute sa vie dans le monde de la musique et continuer à jouir du même niveau de renommée. Cependant, elle a une grande variété d’intérêts et en 2017, elle a lancé sa propre entreprise de cosmétiques, Fenty Beauty. L’artiste s’intéresse depuis longtemps aux cosmétiques, à la beauté et aux parfums, et a également publié plusieurs parfums – mais avec la sortie de Fenty Beauty, elle est devenue une femme d’affaires de grande puissance.

Non seulement Fenty Beauty a été félicitée pour son haut niveau de qualité, mais Rihanna a reçu des félicitations pour s’assurer que la ligne a quelque chose qui convient à tout le monde, quel que soit le teint ou le type de peau. Même ceux qui ont traditionnellement du mal à trouver un fond de teint adapté à leur peau ont pu trouver une solution avec Fenty Beauty.

C’est pour cette raison que sa gamme est devenue de plus en plus populaire d’année en année, avec de nouveaux produits s’ajoutant fréquemment à la gamme. Encore plus impressionnant, d’autres lignes de maquillage ont commencé à suivre l’exemple de Fenty Beauty, élargissant leur gamme de nuances pour essayer d’attirer et d’attirer plus de clients.

Rihanna pense que sa ligne de beauté est «normale»

Même si les fans et les critiques pourraient penser que Fenty Beauty est vraiment révolutionnaire, Rihanna ne le voit pas nécessairement de cette façon. Dans une récente interview avec British Vogue, Rihanna a révélé qu’elle était parfois «choquée» par certaines des réactions qu’elle obtient pour sa ligne de beauté et sa décision de la rendre ombragée.

Elle a dit: “Je me dis:” Quoi? Vous pensiez que c’était comme une stratégie marketing? Comme si j’étais un génie? “C’est choquant la plupart du temps”, a admis Rihanna. “Dans mon esprit, c’était tout à fait normal.”

Rihanna a prouvé qu’elle a ce qu’il faut pour réussir dans tout ce qu’elle pense, que ce soit la musique ou le maquillage – et si ses fans ont quelque chose à dire à ce sujet, elle créera et développera pour les années à venir.