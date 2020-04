Rihanna et Jay-Z font un don conjoint

2020-04-01 12:30:06

Rihanna a fait don d’un million de dollars supplémentaires pour lutter contre le coronavirus, et la somme a été compensée par un don de Jay-Z.

Rihanna et Jay-Z ont chacun fait don d’un million de dollars pour lutter contre le coronavirus.

La chanteuse de “ Diamonds ” a annoncé précédemment que la Fondation Clara Lionel accordera 5 millions de dollars en subventions aux personnes travaillant contre la maladie en première ligne, et a maintenant révélé que la somme supplémentaire sera mise à disposition et également égalée par le propre éponyme du hitmaker de ’99 Problems ‘ Fondation Shawn Carter.

Les 2 millions de dollars aideront à soutenir les travailleurs sans papiers, les personnes incarcérées, les personnes âgées et les sans-abri, ainsi que les enfants des agents de santé et des premiers intervenants à Los Angeles et à New York.

Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel, a déclaré: “Il existe un certain nombre de populations qui sont particulièrement vulnérables pendant cette pandémie – celles qui sont sans papiers, incarcérées, âgées et sans abri, ainsi que les enfants des agents de santé de première ligne et des premiers intervenants. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons soutenir les organisations qui accordent la priorité à la santé et aux droits de ces personnes. ”

Gloria Carter, PDG et cofondatrice de la Shawn Carter Foundation, a ajouté: “En temps de crise, il est impératif que nous nous réunissions en une seule communauté pour garantir que tout le monde, en particulier les plus vulnérables, ait accès aux besoins essentiels: logement, santé, nutrition et éducation.

“La seule façon de surmonter cette pandémie est avec amour et action.”

Le Diamond Ball annuel de Rihanna – qui recueille des fonds pour sa fondation – a été reporté cette année et n’aura pas lieu comme d’habitude en septembre.

Il n’est pas clair si et quand une autre date sera fixée pour la collecte de fonds.

La fondation de Rihanna a décrit une série d’objectifs lorsque leur don initial a été annoncé la semaine dernière.

L’argent sera utilisé pour une multitude de causes, notamment pour aider à approvisionner les banques alimentaires, qui nourrissent les personnes vulnérables et âgées à l’heure actuelle, ainsi que pour fournir des fonds pour aider à davantage de tests et de soins contre les coronavirus dans des pays comme Haïti et Malawi.

En plus d’être utilisé pour acheter des équipements de protection tels que des gants et des masques, on espère que le fonds contribuera également au coût de développement des vaccins et à la formation des personnels de santé.

