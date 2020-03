Rihanna fait un don de 5 millions de dollars aux efforts de secours contre les coronavirus

2020-03-21 17:30:04

Rihanna fait un don de 5 millions de dollars pour aider les efforts mondiaux de secours contre les coronavirus.

La Fondation Clara Lionel de la chanteuse “ We Found Love ” a annoncé qu’elle donnerait 5 millions de dollars pour aider à lutter contre COVID-19 et aider ceux qui sont en première ligne alors que le monde combat la maladie.

Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel, a déclaré dans un communiqué: “Il n’a jamais été aussi important ni urgent de protéger et de préparer les communautés marginalisées et mal desservies – celles qui seront les plus durement touchées par cette pandémie”.

L’argent est destiné à être utilisé pour une multitude de causes, notamment pour aider à approvisionner les banques alimentaires, qui nourrissent les personnes vulnérables et âgées à l’heure actuelle, ainsi que pour fournir des fonds pour aider à davantage de tests et de soins contre les coronavirus dans des pays tels que Haïti et Malawi.

On espère également que les fonds pourront être utilisés pour acheter des équipements de protection tels que des gants et des masques dans les unités de soins intensifs à travers le pays ainsi que pour aider au coût du développement des vaccins et pour former des agents de santé.

Et ce n’est pas la seule célébrité à faire sa part pour aider Blake Lively et Ryan Reynolds ont fait don de 1 million de dollars à des banques alimentaires en Amérique du Nord pour soutenir leurs efforts de secours contre les coronavirus.

Il a écrit dans un article sur Instagram: “Covid-19 a brutalement affecté les personnes âgées et les familles à faible revenu. Blake et moi donnons 1 million de dollars à répartir entre Feeding America et Banques alimentaires Canada. Si vous pouvez donner, ces organisations ont besoin de notre aide. Prenez soin de votre corps et de votre cœur. Laissez de la place à la joie. Appelez quelqu’un qui est isolé et qui pourrait avoir besoin d’une connexion. (Sic) ”

Dan Nisbet, vice-président des dons majeurs chez Feeding America, a ajouté dans un communiqué: “Nous sommes très reconnaissants pour le don extrêmement généreux de Ryan Reynolds et Blake Lively, et pour tous les dons que nous avons reçus. Le réseau Feeding America de 200 Les banques alimentaires travaillent sans relâche pour aider et fournir des repas à nos voisins les plus vulnérables – les enfants, les personnes âgées, les familles aux prises avec l’insécurité alimentaire et les personnes confrontées à des perturbations professionnelles – dans l’ensemble de notre pays pendant cette période sans précédent. Une générosité comme la leur fera toute la différence. “

