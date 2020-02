Rihanna révèle que son hit «S&M» reflète sa relation avec son père

Lorsque Rihanna a sorti sa chanson “S&M” en single, beaucoup pensaient que c’était une ode subtile pour devenir crépus. Rihanna a un point de vue différent sur la question. Voici ce qu’elle avait à dire sur la chanson et sa vidéo controversée.

Rihanna arrivant au 2e Diamond Ball annuel | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

De quoi parle vraiment la chanson?

Spin rapporte que Rihanna a dit qu’elle ne pense pas à la chanson “S&M” “d’une manière sexuelle, je pense métaphoriquement. C’est plus une chose de dire que les gens peuvent parler… les gens vont parler de vous, vous ne pouvez pas arrêter ça. Vous devez juste être cette personne forte et savoir qui vous êtes pour que ces choses rebondissent. Et je pensais que c’était super mauvais cul. “

En surface, «S&M» consiste à tirer du plaisir de la douleur. Si elle est prise métaphoriquement, la piste prive les bourreaux de Rihanna de leur pouvoir. La piste dit “Vous pouvez essayer de blesser Rihanna, mais vous ne pouvez vraiment pas.”

«S&M» par Rihanna

À un certain niveau, la chanson parle du père de Rihanna. Réfléchissant sur la chanson, Rihanna a déclaré à Logan Hill of Glamour qu’elle “était liée à mon enfance et comment elle pouvait m’affecter dans ma vie d’adulte”. Hill a demandé si la chanson concernait son père, Ronald Fenty, qui aurait lutté contre la dépendance et quitté Rihanna. à la maison avant l’adolescence de Rihanna.

Rihanna a répondu: «Pour cette chanson, certainement. Je dirais que ma relation avec mon père a eu un plus grand impact sur moi que je ne le savais. Même avec les choses que j’aime, les choses qui m’attirent. Cela vient en grande partie des choses que j’ai vues dans ma vie d’enfant. “

Selon le Sydney Morning Herald, Rihanna a également déclaré que la chanson était liée à sa relation avec les médias. «La chanson peut être prise très littéralement, mais c’est en fait une chanson très métaphorique. Il s’agit de la relation amour-haine avec les médias et de la façon dont la douleur est parfois agréable. Nous nous en nourrissons – ou je le fais. Et c’était un message très personnel que j’essayais de faire passer. »

Le vrai sens de la vidéo «S&M»

Rihanna arrivant à la première de Valériane et de la ville aux mille planètes | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Quiconque regarde attentivement la vidéo remarquera un motif médiatique. Le blogueur Perez Hilton a une paire de camées dans le clip, rapporte MTV. À un moment donné, Rihanna l’a tenu en laisse, symbolisant son triomphe sur l’adversité des médias. Rihanna pense que certains téléspectateurs n’ont pas saisi le sous-texte de la vidéo.

Le Sydney Morning Herald rapporte que Rihanna a expliqué qu’elle «voulait que la vidéo dise [something deeper] mais jouent toujours hors du thème de S&M. Et je veux dire, wow, les gens sont devenus fous. Ils viennent de voir le sexe. Et quand je vois cette vidéo, je ne la vois pas du tout. Je voulais que ce soit effronté. Il n’y a pas d’autre moyen de le prendre. “

La chanson “S&M” et son clip ne parlent pas vraiment de sexe. Certains ont compris leur sous-texte et d’autres non. Quoi qu’il en soit, la chanson est toujours excellente pour la piste de danse.

